https://ria.ru/20230807/shtrafy-1888751037.html
В Норвегии Meta* грозит ежедневный миллионный штраф, пишут СМИ
В Норвегии Meta* грозит ежедневный миллионный штраф, пишут СМИ - РИА Новости, 07.08.2023
В Норвегии Meta* грозит ежедневный миллионный штраф, пишут СМИ
Норвежский регулятор с 14 августа будет штрафовать компанию Meta*, на один миллион норвежских крон (98,5 тысячи долларов США) в день за нарушение... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T23:43
2023-08-07T23:43
2023-08-07T23:43
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Норвежский регулятор с 14 августа будет штрафовать компанию Meta*, на один миллион норвежских крон (98,5 тысячи долларов США) в день за нарушение конфиденциальности, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на агентство по защите данных пользователей Норвегии. Ранее 17 июля газета Politico сообщала, что соцсети Facebook* и Instagram* временно заблокируют в Норвегии из-за отслеживания данных пользователей для рекламы. Согласно газете, агентство потребовало от Meta* прекратить показывать пользователям в Норвегии персонализированную рекламу на основе их онлайн-активности и предполагаемого местоположения. По данным агентства Рейтер, компания должна была до 4 августа предоставить регулятору доказательства о том, что проблема решена. "Платформа Meta*, которой принадлежат Facebook* and Instagram*, начиная с 14 августа будет штрафоваться на сумму один миллион норвежских крон в день за нарушение конфиденциальности", - говорится в сообщении. Как отмечает Рейтер, в агентстве ранее заявили, что Meta* не может собирать пользовательские данные в Норвегии без согласия пользователей. В 2021 году департамент по защите конкуренции Великобритании начал расследование в отношении Meta*. Высказывались подозрения, что компания прибегает к схемам, которые ей позволяют использовать рекламные данные предприятий, пользующихся ее рекламными услугами, для разработки и улучшения собственных продуктов. Это не единственное подобное расследование, которое проводилось в отношении компании. Еврокомиссия до этого обвиняла американскую компанию в злоупотреблении доминирующим положением для продвижения собственных рекламных продуктов.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, норвегия, россия, сша, еврокомиссия, facebook
В мире, Технологии, Норвегия, Россия, США, Еврокомиссия, Facebook
В Норвегии Meta* грозит ежедневный миллионный штраф, пишут СМИ
Рейтер: норвежский регулятор будет штрафовать Meta за сбор пользовательских данных
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости.
Норвежский регулятор с 14 августа будет штрафовать компанию Meta*, на один миллион норвежских крон (98,5 тысячи долларов США) в день за нарушение конфиденциальности, сообщило агентство Рейтер
со ссылкой на агентство по защите данных пользователей Норвегии.
Ранее 17 июля газета Politico сообщала, что соцсети Facebook* и Instagram* временно заблокируют в Норвегии из-за отслеживания данных пользователей для рекламы. Согласно газете, агентство потребовало от Meta* прекратить показывать пользователям в Норвегии персонализированную рекламу на основе их онлайн-активности и предполагаемого местоположения. По данным агентства Рейтер, компания должна была до 4 августа предоставить регулятору доказательства о том, что проблема решена.
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"Платформа Meta*, которой принадлежат Facebook* and Instagram*, начиная с 14 августа будет штрафоваться на сумму один миллион норвежских крон в день за нарушение конфиденциальности", - говорится в сообщении.
Как отмечает Рейтер, в агентстве ранее заявили, что Meta* не может собирать пользовательские данные в Норвегии без согласия пользователей.
В 2021 году департамент по защите конкуренции Великобритании
начал расследование в отношении Meta*. Высказывались подозрения, что компания прибегает к схемам, которые ей позволяют использовать рекламные данные предприятий, пользующихся ее рекламными услугами, для разработки и улучшения собственных продуктов. Это не единственное подобное расследование, которое проводилось в отношении компании. Еврокомиссия
до этого обвиняла американскую компанию в злоупотреблении доминирующим положением для продвижения собственных рекламных продуктов.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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