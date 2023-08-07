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Шоурумы российского АПК пополнят шоколадные трюфели и масло грецкого ореха - РИА Новости, 07.08.2023
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19:42 07.08.2023
https://ria.ru/20230807/shourumy-1888722782.html
Шоурумы российского АПК пополнят шоколадные трюфели и масло грецкого ореха
Шоурумы российского АПК пополнят шоколадные трюфели и масло грецкого ореха - РИА Новости, 07.08.2023
Шоурумы российского АПК пополнят шоколадные трюфели и масло грецкого ореха
Экспертная комиссия Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) 7 августа на шестнадцатом заседании определила компании, которые будут размещать свою продукцию в... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T19:42
2023-08-07T19:42
российский экспортный центр (рэц)
экономика
оаэ
саудовская аравия
китай
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Экспертная комиссия Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) 7 августа на шестнадцатом заседании определила компании, которые будут размещать свою продукцию в демонстрационно-дегустационных павильонах Good Food Russia за рубежом, сообщает РЭЦ.Комиссия одобрила 14 заявлений от 7 компаний."Всего компании подали 16 заявлений на размещение в 6 павильонах: 4 заявки в ОАЭ, 3 — в Саудовской Аравии, 3 — в Китай и по две в Турции, Египте и во Вьетнаме", — говорится в сообщении.Так, в Саудовской Аравии будет представлена мука из Ставрополья; напитки и пельмени отправятся в Китай и Египет. В ОАЭ в павильоне появятся трюфельные конфеты и печенье из Московской области, масло грецкого ореха из Краснодарского края будет представлено в шоурумах ОАЭ и Саудовской Аравии, а питьевая вода из Костромы — в павильонах в Китае, Египте, Саудовской Аравии и ОАЭ."Ассортимент продукции, которая представлена в демонстрационно-дегустационных павильонах с российской продукцией АПК за границей, постоянно обновляется и пополняется. Эта мера поддержки, которую Российский экспортный центр предоставляет экспортерам, помогает познакомить потенциальных покупателей с качественной и конкурентоспособной продукцией отечественного агропрома и продвигать ее на приоритетных для нас рынках", - сказал вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.Подробнее о том, как принять участие в программе продвижения через шоурумы АПК за рубежом, можно узнать на сайте РЭЦ.
https://ria.ru/20230712/rets-1883845919.html
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российский экспортный центр (рэц), экономика, оаэ, саудовская аравия, китай
Российский экспортный центр (РЭЦ), Экономика, ОАЭ, Саудовская Аравия, Китай

Шоурумы российского АПК пополнят шоколадные трюфели и масло грецкого ореха

© iStock.com / debrenyШоколадные трюфели
Шоколадные трюфели - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© iStock.com / debreny
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Экспертная комиссия Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) 7 августа на шестнадцатом заседании определила компании, которые будут размещать свою продукцию в демонстрационно-дегустационных павильонах Good Food Russia за рубежом, сообщает РЭЦ.
Комиссия одобрила 14 заявлений от 7 компаний.
"Всего компании подали 16 заявлений на размещение в 6 павильонах: 4 заявки в ОАЭ, 3 — в Саудовской Аравии, 3 — в Китай и по две в Турции, Египте и во Вьетнаме", — говорится в сообщении.
Так, в Саудовской Аравии будет представлена мука из Ставрополья; напитки и пельмени отправятся в Китай и Египет. В ОАЭ в павильоне появятся трюфельные конфеты и печенье из Московской области, масло грецкого ореха из Краснодарского края будет представлено в шоурумах ОАЭ и Саудовской Аравии, а питьевая вода из Костромы — в павильонах в Китае, Египте, Саудовской Аравии и ОАЭ.
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"Ассортимент продукции, которая представлена в демонстрационно-дегустационных павильонах с российской продукцией АПК за границей, постоянно обновляется и пополняется. Эта мера поддержки, которую Российский экспортный центр предоставляет экспортерам, помогает познакомить потенциальных покупателей с качественной и конкурентоспособной продукцией отечественного агропрома и продвигать ее на приоритетных для нас рынках", - сказал вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.
Подробнее о том, как принять участие в программе продвижения через шоурумы АПК за рубежом, можно узнать на сайте РЭЦ.
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)ЭкономикаОАЭСаудовская АравияКитай
 
 
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