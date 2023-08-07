В белгородских пунктах размещения находятся около 570 жителей Шебекино
В белгородских ПВР находятся около 570 жителей Шебекино, покинувших дома из-за обстрелов
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкПункт временного размещения жителей Шебекино в Белгороде
Пункт временного размещения жителей Шебекино в Белгороде. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 7 авг – РИА Новости. Около 570 жителей Шебекинского округа, покинувших свои дома из-за обстрелов со стороны Украины, остаются в пунктах временного размещения на территории Белгородской области, сообщила заместитель губернатора по внутренней политике Ольга Медведева.
В ночь на 1 июня приграничный Шебекинский округ был подвергнут сильнейшей атаке. В этот день украинскими военными по городу было выпущено 850 снарядов. Большинство жителей покинуло свои дома, а те, кто не смог найти жилье самостоятельно, были размещены в ПВР. В июле, после нормализации обстановки, власти объявили о возможности вернуться для жителей, у кого квартиры и дома не были разрушены или повреждены.
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"Я назвала цифру - 571, которые сегодня проживают в ПВР. Эта цифра - она очень плавающая, потому что люди обращаются практически ежедневно. Кто-то возвращается в ПВР, кто-то уезжает", - сказала Медведева во время брифинга.
Она уточнила, что на территории области функционируют десять ПВР, большинство находится в городе Белгороде и Старом Осколе. Только одно из них - это студенческое общежитие, которое власти смогли вывести из образовательного процесса. Остальные – это загородные лагеря, гостиницы и иные помещения. Как рассказала Медведева, один день проживания и питания одного человека в ПВР обходится до 1328 рублей в сутки.
Глава Шебекинского округа Владимир Жданов дополнил, что на территории округа работает ПВР в санатории "Первое мая". В нем могут разместиться жители, которые работают в городе, чтобы им было удобно добираться до работы.
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"За пределами Белгородской области еще остались шебекинцы. По состоянию на сегодня, их там находится 196 человек, они постепенно выезжают", - рассказала замгубернатора.
По ее словам, самое большое число жителей Шебекинского округа, которые находились в ПВР, составляет 7192 человека. Кроме того, около 800 жителей Шебекино выезжали в ПВР в другие регионы, такие как Липецкая, Тамбовская, Пензенская, Тульская и Владимирская области.