https://ria.ru/20230807/rzhd-1888604365.html

РЖД назначили "Ласточки" для гостей форума "Армия-2023"

РЖД назначили "Ласточки" для гостей форума "Армия-2023" - РИА Новости, 07.08.2023

РЖД назначили "Ласточки" для гостей форума "Армия-2023"

РЖД с 15 по 20 августа 2023 года назначили поезда "Ласточка" между Москвой и парком "Патриот" для гостей и участников международного форума "Армия-2023",... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T13:07

2023-08-07T13:07

2023-08-07T13:09

москва

патриот

форум "армия — 2023"

безопасность

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. РЖД с 15 по 20 августа 2023 года назначили поезда "Ласточка" между Москвой и парком "Патриот" для гостей и участников международного форума "Армия-2023", сообщила компания в своем телеграм-канале. "Специально для гостей и участников Международного форума "Армия-2023" с 15 по 20 августа между Москвой и Парком "Патриот" назначили поезда "Ласточка" №927/928 и №929/930", - говорится в сообщении. Поезда будут курсировать ежедневно, делая по два рейса. Отправление с Белорусского вокзала Москвы в 7.54 и в 12.54 мск, прибытие в парк "Патриот" в 9.51 и 14.55 мск, из парка "Патриот" в 10.11 и в 17.21 мск, прибытие на Белорусский вокзал Москвы в 12.06 и в 19.28 мск. "В пути предусмотрена остановка в Кубинке", - уточняют РЖД. В пятивагонных составах "Ласточек" есть три класса обслуживания: комфорт, эконом и базовый. Билеты на "Ласточку" сообщением Москва - парк "Патриот" продаются на сайте РЖД и в мобильном приложении компании. Стоимость - от 150 рублей. Ежегодный Международный военно-технический форум "Армия-2023", говорится на сайте мероприятия, пройдет в 2023 году с 14 по 20 августа на территории парка "Патриот".

https://ria.ru/20230731/shoygu-1887344979.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, патриот, форум "армия — 2023", безопасность