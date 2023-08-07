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Рябков провел встречу с коллегой из Ирана
Рябков провел встречу с коллегой из Ирана - РИА Новости, 07.08.2023
Рябков провел встречу с коллегой из Ирана
Замглавы МИД Ирана Али Багери Кяни провел в Тегеране встречу с замглавы МИД России Сергеем Рябковым, передает агентство Tasnim. РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T19:59
2023-08-07T19:59
2023-08-07T19:59
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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Замглавы МИД Ирана Али Багери Кяни провел в Тегеране встречу с замглавы МИД России Сергеем Рябковым, передает агентство Tasnim. "Заместитель министра иностранных дел по политическим вопросам (Али Багери Кяни – ред.) встретился в Тегеране с заместителем министра иностранных дел России (Сергеем Рябковым – ред.)", – говорится в сообщении.
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тегеран (город), россия, сергей рябков, мид ирана
Тегеран (город), Россия, Сергей Рябков, МИД Ирана
Рябков провел встречу с коллегой из Ирана
Tasnim: замглавы МИД Рябков в Тегеране провел встречу с коллегой из Ирана Али Багери Кяни