https://ria.ru/20230807/ryabkov-1888727096.html

Рябков провел встречу с коллегой из Ирана

Рябков провел встречу с коллегой из Ирана - РИА Новости, 07.08.2023

Рябков провел встречу с коллегой из Ирана

Замглавы МИД Ирана Али Багери Кяни провел в Тегеране встречу с замглавы МИД России Сергеем Рябковым, передает агентство Tasnim. РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T19:59

2023-08-07T19:59

2023-08-07T19:59

тегеран (город)

россия

сергей рябков

мид ирана

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823003284_0:0:3198:1799_1920x0_80_0_0_f5c6bd3b9d13aaa278fca9fce0572480.jpg

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Замглавы МИД Ирана Али Багери Кяни провел в Тегеране встречу с замглавы МИД России Сергеем Рябковым, передает агентство Tasnim. "Заместитель министра иностранных дел по политическим вопросам (Али Багери Кяни – ред.) встретился в Тегеране с заместителем министра иностранных дел России (Сергеем Рябковым – ред.)", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230711/podderzhka-1883615036.html

тегеран (город)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тегеран (город), россия, сергей рябков, мид ирана