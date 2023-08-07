https://ria.ru/20230807/rostekh-1888645094.html

"Ростех" увеличил производство военной техники для СВО

"Ростех" увеличил производство военной техники для СВО - РИА Новости, 07.08.2023

"Ростех" увеличил производство военной техники для СВО

Военная техника, которую Россия задействует в ходе специальной военной операции, на 90% произведена предприятиями "Ростеха", сообщил гендиректор госкорпорации... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T14:51

2023-08-07T14:51

2023-08-07T14:54

специальная военная операция на украине

безопасность

технологии

россия

сергей чемезов

ростех

т-90м

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795490403_0:0:3014:1696_1920x0_80_0_0_5f3dda03c1397bc7d7ded5d4b265cc95.jpg

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Военная техника, которую Россия задействует в ходе специальной военной операции, на 90% произведена предприятиями "Ростеха", сообщил гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов. "Мы нарастили объёмы производства по всем видам продукции военной, которая массово задействована сегодня в СВО. Если говорить про СВО, то у нас 90% всей продукции, это наша, которая там задействована", - сказал Чемезов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.Он уточнил, что речь идёт о ствольной и реактивной артиллерии, бронетехнике, транспортных вертолётах и боевой авиации, тяжёлых огнемётных системах, стрелковом оружии, всех видах боеприпасов, БПМ-3, БТР-МДМ, танках Т-90М "Прорыв", ракетных комплексах "Искандер", гиперзвуковых ракетных комплексах "Кинжал", вертолётах Ка-52, Ми-28, самолётах Су-57 и Су-35, беспилотниках "Ланцет". "Вся эта техника великолепно себя зарекомендовала на сегодняшних боевых действиях", - добавил Чемезов. Порядка половины всего гособоронзаказа "лежит на плечах" предприятий "Ростеха", выполнение ГОЗ за прошлый год составило 99,5%, отметил он.

https://ria.ru/20230807/putin-1888643661.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, технологии, россия, сергей чемезов, ростех, т-90м, владимир путин, ка-52 "аллигатор", ми-28