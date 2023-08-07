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"Ростех" увеличил производство военной техники для СВО - РИА Новости, 07.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:51 07.08.2023 (обновлено: 14:54 07.08.2023)
https://ria.ru/20230807/rostekh-1888645094.html
"Ростех" увеличил производство военной техники для СВО
"Ростех" увеличил производство военной техники для СВО - РИА Новости, 07.08.2023
"Ростех" увеличил производство военной техники для СВО
Военная техника, которую Россия задействует в ходе специальной военной операции, на 90% произведена предприятиями "Ростеха", сообщил гендиректор госкорпорации... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T14:51
2023-08-07T14:54
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
россия
сергей чемезов
ростех
т-90м
владимир путин
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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Военная техника, которую Россия задействует в ходе специальной военной операции, на 90% произведена предприятиями "Ростеха", сообщил гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов. &quot;Мы нарастили объёмы производства по всем видам продукции военной, которая массово задействована сегодня в СВО. Если говорить про СВО, то у нас 90% всей продукции, это наша, которая там задействована&quot;, - сказал Чемезов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.Он уточнил, что речь идёт о ствольной и реактивной артиллерии, бронетехнике, транспортных вертолётах и боевой авиации, тяжёлых огнемётных системах, стрелковом оружии, всех видах боеприпасов, БПМ-3, БТР-МДМ, танках Т-90М "Прорыв", ракетных комплексах "Искандер", гиперзвуковых ракетных комплексах "Кинжал", вертолётах Ка-52, Ми-28, самолётах Су-57 и Су-35, беспилотниках "Ланцет". "Вся эта техника великолепно себя зарекомендовала на сегодняшних боевых действиях", - добавил Чемезов. Порядка половины всего гособоронзаказа "лежит на плечах" предприятий "Ростеха", выполнение ГОЗ за прошлый год составило 99,5%, отметил он.
https://ria.ru/20230807/putin-1888643661.html
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безопасность, технологии, россия, сергей чемезов, ростех, т-90м, владимир путин, ка-52 "аллигатор", ми-28
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Россия, Сергей Чемезов, Ростех, Т-90М, Владимир Путин, Ка-52 "Аллигатор", Ми-28
"Ростех" увеличил производство военной техники для СВО

Чемезов: "Ростех" производит 90 процентов военной техники, участвующей в спецоперации

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПавильон государственной корпорации "Ростех" на выставке
Павильон государственной корпорации Ростех на выставке - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Павильон государственной корпорации "Ростех" на выставке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Военная техника, которую Россия задействует в ходе специальной военной операции, на 90% произведена предприятиями "Ростеха", сообщил гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов.
«

"Мы нарастили объёмы производства по всем видам продукции военной, которая массово задействована сегодня в СВО. Если говорить про СВО, то у нас 90% всей продукции, это наша, которая там задействована", - сказал Чемезов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он уточнил, что речь идёт о ствольной и реактивной артиллерии, бронетехнике, транспортных вертолётах и боевой авиации, тяжёлых огнемётных системах, стрелковом оружии, всех видах боеприпасов, БПМ-3, БТР-МДМ, танках Т-90М "Прорыв", ракетных комплексах "Искандер", гиперзвуковых ракетных комплексах "Кинжал", вертолётах Ка-52, Ми-28, самолётах Су-57 и Су-35, беспилотниках "Ланцет".
«
"Вся эта техника великолепно себя зарекомендовала на сегодняшних боевых действиях", - добавил Чемезов.
Порядка половины всего гособоронзаказа "лежит на плечах" предприятий "Ростеха", выполнение ГОЗ за прошлый год составило 99,5%, отметил он.
Эмблема госкорпорации Ростех - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьТехнологииРоссияСергей ЧемезовРостехТ-90МВладимир ПутинКа-52 "Аллигатор"Ми-28
 
 
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