https://ria.ru/20230807/rostekh-1888637805.html

Выручка "Ростеха" в 2022 году выросла на 2,5 процента

Выручка "Ростеха" в 2022 году выросла на 2,5 процента - РИА Новости, 07.08.2023

Выручка "Ростеха" в 2022 году выросла на 2,5 процента

Выручка госкорпорации "Ростех" в 2022 году выросла на 2,5% по сравнению с предыдущим годом и составила 2,116 триллиона рублей, сообщил глава госкорпорации... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T14:18

2023-08-07T14:18

2023-08-07T15:32

экономика

ростех

россия

сергей чемезов

владимир путин

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Выручка госкорпорации "Ростех" в 2022 году выросла на 2,5% по сравнению с предыдущим годом и составила 2,116 триллиона рублей, сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.Глава "Ростеха" сказал, что госкорпорация впервые сделала консолидированный отчет 2009 году, и тогда выручка была 511 миллиардов рублей, а убыток составлял 64 миллиарда рублей."В этом году мы уже достигли такой цифры, как 2 триллиона 116 миллиардов рублей. Выросли по отношению к прошлому году на 2,5%. Но, к сожалению, чистая прибыль у нас уменьшилась значительно и составила всего лишь 39 миллиардов, а в прошлом году было 165 миллиардов", - сказал Чемезов.Он пояснил, что такие результаты объясняются, прежде всего, наличием гособоронзаказа: "рентабельность нулевая, а иногда даже минусовая". "Те убытки, которые мы несем, мы покрываем за счет гражданской продукции, которая, слава богу, у нас сегодня уже есть, и мы можем за счет этого хоть как-то подтягивать финансовую составляющую, чтобы быть в плюсе", - продолжил Чемезов.

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Кирилл Волков

экономика, ростех, россия, сергей чемезов, владимир путин