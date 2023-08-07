https://ria.ru/20230807/rossiya-1888580695.html

Опрос показал, как россияне видят будущее страны

Опрос показал, как россияне видят будущее страны - РИА Новости, 07.08.2023

Опрос показал, как россияне видят будущее страны

Половина опрошенных (50%) заявила, что считают Россию одной из великих держав, 28% полагают, что Россия станет такой через 15-20 лет, показали результаты опроса РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T11:36

2023-08-07T11:36

2023-08-07T11:36

общество

россия

вциом

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Половина опрошенных (50%) заявила, что считают Россию одной из великих держав, 28% полагают, что Россия станет такой через 15-20 лет, показали результаты опроса ВЦИОМ. Большинство россиян (33%) уверены, что у высшего руководства РФ есть долгосрочная стратегия развития общества, совершенно не согласны с этим 12% респондентов. С тем, что у нашей страны предсказуемое будущее, полностью согласны 24%, скорее согласны 22%, частично согласны 21%. Отчетливо представить себе Россию через 5 лет смогли 19% опрошенных, совершенно не смогли - 13%, затруднились ответить 8%. Большинство граждан (28%) рассказали, что их друзья и коллеги уверены, что "у России есть долгосрочная цель и ясное направление развития", не подтвердили этого 11%. На вопрос, каким граждане видят будущее России через 8-10 лет, 41% ответили, что "ситуация скорее улучшится", 31% заявили, что "ситуация существенно улучшится, Россия станет сильным и процветающим государством". В то, что РФ столкнется с глубоким кризисом, верят 10% россиян. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 27 июня 2023 года. В опросе приняли участие 1,6 тысяч россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20230624/address-1880149688.html

https://ria.ru/20230722/istoriya-1885608873.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, вциом