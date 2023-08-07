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Опрос показал, как россияне видят будущее страны - РИА Новости, 07.08.2023
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11:36 07.08.2023
https://ria.ru/20230807/rossiya-1888580695.html
Опрос показал, как россияне видят будущее страны
Опрос показал, как россияне видят будущее страны - РИА Новости, 07.08.2023
Опрос показал, как россияне видят будущее страны
Половина опрошенных (50%) заявила, что считают Россию одной из великих держав, 28% полагают, что Россия станет такой через 15-20 лет, показали результаты опроса РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T11:36
2023-08-07T11:36
общество
россия
вциом
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Половина опрошенных (50%) заявила, что считают Россию одной из великих держав, 28% полагают, что Россия станет такой через 15-20 лет, показали результаты опроса ВЦИОМ. Большинство россиян (33%) уверены, что у высшего руководства РФ есть долгосрочная стратегия развития общества, совершенно не согласны с этим 12% респондентов. С тем, что у нашей страны предсказуемое будущее, полностью согласны 24%, скорее согласны 22%, частично согласны 21%. Отчетливо представить себе Россию через 5 лет смогли 19% опрошенных, совершенно не смогли - 13%, затруднились ответить 8%. Большинство граждан (28%) рассказали, что их друзья и коллеги уверены, что "у России есть долгосрочная цель и ясное направление развития", не подтвердили этого 11%. На вопрос, каким граждане видят будущее России через 8-10 лет, 41% ответили, что "ситуация скорее улучшится", 31% заявили, что "ситуация существенно улучшится, Россия станет сильным и процветающим государством". В то, что РФ столкнется с глубоким кризисом, верят 10% россиян. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 27 июня 2023 года. В опросе приняли участие 1,6 тысяч россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20230624/address-1880149688.html
https://ria.ru/20230722/istoriya-1885608873.html
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353
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общество, россия, вциом
Общество, Россия, ВЦИОМ
Опрос показал, как россияне видят будущее страны

ВЦИОМ: каждый второй опрошенный считает Россию одной из великих держав

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБольшой Кремлевский дворец и колокольня Ивана Великого на территории Московского Кремля
Большой Кремлевский дворец и колокольня Ивана Великого на территории Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Большой Кремлевский дворец и колокольня Ивана Великого на территории Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Половина опрошенных (50%) заявила, что считают Россию одной из великих держав, 28% полагают, что Россия станет такой через 15-20 лет, показали результаты опроса ВЦИОМ.
Большинство россиян (33%) уверены, что у высшего руководства РФ есть долгосрочная стратегия развития общества, совершенно не согласны с этим 12% респондентов. С тем, что у нашей страны предсказуемое будущее, полностью согласны 24%, скорее согласны 22%, частично согласны 21%.
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Отчетливо представить себе Россию через 5 лет смогли 19% опрошенных, совершенно не смогли - 13%, затруднились ответить 8%. Большинство граждан (28%) рассказали, что их друзья и коллеги уверены, что "у России есть долгосрочная цель и ясное направление развития", не подтвердили этого 11%.
На вопрос, каким граждане видят будущее России через 8-10 лет, 41% ответили, что "ситуация скорее улучшится", 31% заявили, что "ситуация существенно улучшится, Россия станет сильным и процветающим государством". В то, что РФ столкнется с глубоким кризисом, верят 10% россиян.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 27 июня 2023 года. В опросе приняли участие 1,6 тысяч россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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