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"Аэрофлот" отправил задержанный накануне рейс в Петропавловск-Камчатский
"Аэрофлот" отправил задержанный накануне рейс в Петропавловск-Камчатский - РИА Новости, 07.08.2023
"Аэрофлот" отправил задержанный накануне рейс в Петропавловск-Камчатский
Авиакомпания "Аэрофлот" отправила задержанный накануне рейс из Москвы в Петропавловск-Камчатский, сообщили в перевозчике. РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T16:56
2023-08-07T16:56
2023-08-07T17:43
петропавловск-камчатский
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" отправила задержанный накануне рейс из Москвы в Петропавловск-Камчатский, сообщили в перевозчике. Вылет рейса SU1734 Москва - Петропавловск-Камчатский 6 августа был задержан по техническим причинам. "Выполнена замена воздушного судна на резервный борт. В настоящее время рейс вылетел под номером SU1774 (в связи с переносом вылета на 7 августа 2023)", - сообщили в "Аэрофлоте". Там отметили, что на время ожидания пассажирам было предоставлено обслуживание в соответствии с федеральными авиационными правилами. "Предоставлено питание и напитки, для всех желающих пассажиров организовано размещение в гостинице", - пояснили в компании.
https://ria.ru/20230804/aeroflot-1888127798.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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петропавловск-камчатский, аэрофлот, москва, новости - туризм
Петропавловск-Камчатский, Аэрофлот, Москва, Туризм, Новости - Туризм
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" отправила задержанный накануне рейс из Москвы в Петропавловск-Камчатский, сообщили в перевозчике.
Вылет рейса SU1734 Москва - Петропавловск-Камчатский 6 августа был задержан по техническим причинам.
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"Выполнена замена воздушного судна на резервный борт. В настоящее время рейс вылетел под номером SU1774 (в связи с переносом вылета на 7 августа 2023)", - сообщили в "Аэрофлоте".
Там отметили, что на время ожидания пассажирам было предоставлено обслуживание в соответствии с федеральными авиационными правилами.
"Предоставлено питание и напитки, для всех желающих пассажиров организовано размещение в гостинице", - пояснили в компании.
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