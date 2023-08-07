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"Аэрофлот" отправил задержанный накануне рейс в Петропавловск-Камчатский

"Аэрофлот" отправил задержанный накануне рейс в Петропавловск-Камчатский - РИА Новости, 07.08.2023

"Аэрофлот" отправил задержанный накануне рейс в Петропавловск-Камчатский

Авиакомпания "Аэрофлот" отправила задержанный накануне рейс из Москвы в Петропавловск-Камчатский, сообщили в перевозчике. РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T16:56

2023-08-07T16:56

2023-08-07T17:43

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аэрофлот

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" отправила задержанный накануне рейс из Москвы в Петропавловск-Камчатский, сообщили в перевозчике. Вылет рейса SU1734 Москва - Петропавловск-Камчатский 6 августа был задержан по техническим причинам. "Выполнена замена воздушного судна на резервный борт. В настоящее время рейс вылетел под номером SU1774 (в связи с переносом вылета на 7 августа 2023)", - сообщили в "Аэрофлоте". Там отметили, что на время ожидания пассажирам было предоставлено обслуживание в соответствии с федеральными авиационными правилами. "Предоставлено питание и напитки, для всех желающих пассажиров организовано размещение в гостинице", - пояснили в компании.

https://ria.ru/20230804/aeroflot-1888127798.html

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Алёна Пава

петропавловск-камчатский, аэрофлот, москва, новости - туризм