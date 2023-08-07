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"Их запрограммируют". В Германии раскрыли, какое оружие могут получить ВСУ
"Их запрограммируют". В Германии раскрыли, какое оружие могут получить ВСУ - РИА Новости, 07.08.2023
"Их запрограммируют". В Германии раскрыли, какое оружие могут получить ВСУ
Германия может перепрограммировать ракеты Taurus, если решит поставлять их Украине, заявил изданию Tagesspiegel депутат бундестага Маркус Фабер. РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T19:47
2023-08-07T19:47
2023-08-07T19:47
политика
германия
украина
борис писториус
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Германия может перепрограммировать ракеты Taurus, если решит поставлять их Украине, заявил изданию Tagesspiegel депутат бундестага Маркус Фабер."Геоданные крылатых ракет "Таурус" можно запрограммировать таким образом, чтобы их можно было использовать только в определенной области", — сказал парламентарий.По словам Фабера, только 150 из 600 "Таурусов", состоящих на вооружении Люфтваффе, в настоящее время находятся в рабочем состоянии. Остальные 450 можно восстановить для передачи Киеву, предположил депутат.В мае немецкое издание Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung со ссылкой на источники в ведомствах сообщило, что Украина запросила у Германии ракеты Taurus с радиусом действия до 500 километров. Однако министр обороны страны Борис Писториус заявил, что Берлин не готов поставлять ВСУ оружие с такой дальностью поражения.
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политика, германия, украина, борис писториус, вооруженные силы украины
Политика, Германия, Украина, Борис Писториус, Вооруженные силы Украины
"Их запрограммируют". В Германии раскрыли, какое оружие могут получить ВСУ
Депутат Фабер: Германия перепрограммирует ракеты Taurus, если решит передать их ВСУ