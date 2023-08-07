https://ria.ru/20230807/rakety-1888725199.html

"Их запрограммируют". В Германии раскрыли, какое оружие могут получить ВСУ

"Их запрограммируют". В Германии раскрыли, какое оружие могут получить ВСУ - РИА Новости, 07.08.2023

"Их запрограммируют". В Германии раскрыли, какое оружие могут получить ВСУ

Германия может перепрограммировать ракеты Taurus, если решит поставлять их Украине, заявил изданию Tagesspiegel депутат бундестага Маркус Фабер. РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T19:47

2023-08-07T19:47

2023-08-07T19:47

политика

германия

украина

борис писториус

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874107129_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_6159fff96295f3362b0c6c44daca006e.jpg

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Германия может перепрограммировать ракеты Taurus, если решит поставлять их Украине, заявил изданию Tagesspiegel депутат бундестага Маркус Фабер."Геоданные крылатых ракет "Таурус" можно запрограммировать таким образом, чтобы их можно было использовать только в определенной области", — сказал парламентарий.По словам Фабера, только 150 из 600 "Таурусов", состоящих на вооружении Люфтваффе, в настоящее время находятся в рабочем состоянии. Остальные 450 можно восстановить для передачи Киеву, предположил депутат.В мае немецкое издание Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung со ссылкой на источники в ведомствах сообщило, что Украина запросила у Германии ракеты Taurus с радиусом действия до 500 километров. Однако министр обороны страны Борис Писториус заявил, что Берлин не готов поставлять ВСУ оружие с такой дальностью поражения.

https://ria.ru/20230807/vzryv-1888659359.html

германия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, германия, украина, борис писториус, вооруженные силы украины