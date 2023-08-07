Рейтинг@Mail.ru
"Их запрограммируют". В Германии раскрыли, какое оружие могут получить ВСУ - РИА Новости, 07.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:47 07.08.2023
https://ria.ru/20230807/rakety-1888725199.html
"Их запрограммируют". В Германии раскрыли, какое оружие могут получить ВСУ
"Их запрограммируют". В Германии раскрыли, какое оружие могут получить ВСУ - РИА Новости, 07.08.2023
"Их запрограммируют". В Германии раскрыли, какое оружие могут получить ВСУ
Германия может перепрограммировать ракеты Taurus, если решит поставлять их Украине, заявил изданию Tagesspiegel депутат бундестага Маркус Фабер. РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T19:47
2023-08-07T19:47
политика
германия
украина
борис писториус
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874107129_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_6159fff96295f3362b0c6c44daca006e.jpg
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Германия может перепрограммировать ракеты Taurus, если решит поставлять их Украине, заявил изданию Tagesspiegel депутат бундестага Маркус Фабер."Геоданные крылатых ракет "Таурус" можно запрограммировать таким образом, чтобы их можно было использовать только в определенной области", — сказал парламентарий.По словам Фабера, только 150 из 600 "Таурусов", состоящих на вооружении Люфтваффе, в настоящее время находятся в рабочем состоянии. Остальные 450 можно восстановить для передачи Киеву, предположил депутат.В мае немецкое издание Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung со ссылкой на источники в ведомствах сообщило, что Украина запросила у Германии ракеты Taurus с радиусом действия до 500 километров. Однако министр обороны страны Борис Писториус заявил, что Берлин не готов поставлять ВСУ оружие с такой дальностью поражения.
https://ria.ru/20230807/vzryv-1888659359.html
германия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874107129_117:0:2846:2047_1920x0_80_0_0_0fc0b9bdc59d062c0692efea494591f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, германия, украина, борис писториус, вооруженные силы украины
Политика, Германия, Украина, Борис Писториус, Вооруженные силы Украины
"Их запрограммируют". В Германии раскрыли, какое оружие могут получить ВСУ

Депутат Фабер: Германия перепрограммирует ракеты Taurus, если решит передать их ВСУ

© AP Photo / South Korea Defense MinistryРакета Taurus
Ракета Taurus - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© AP Photo / South Korea Defense Ministry
Ракета Taurus. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Германия может перепрограммировать ракеты Taurus, если решит поставлять их Украине, заявил изданию Tagesspiegel депутат бундестага Маркус Фабер.
«
"Геоданные крылатых ракет "Таурус" можно запрограммировать таким образом, чтобы их можно было использовать только в определенной области", — сказал парламентарий.
По словам Фабера, только 150 из 600 "Таурусов", состоящих на вооружении Люфтваффе, в настоящее время находятся в рабочем состоянии. Остальные 450 можно восстановить для передачи Киеву, предположил депутат.
В мае немецкое издание Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung со ссылкой на источники в ведомствах сообщило, что Украина запросила у Германии ракеты Taurus с радиусом действия до 500 километров. Однако министр обороны страны Борис Писториус заявил, что Берлин не готов поставлять ВСУ оружие с такой дальностью поражения.
Украинские военнослужащие под Артемовском - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
"Вот-вот взорвутся". В США раскрыли, с чем столкнулись ВСУ у Артемовска
Вчера, 15:30
 
ПолитикаГерманияУкраинаБорис ПисториусВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала