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"Ростех" вдвое увеличил производство вертолетов по гособоронзаказу - РИА Новости, 07.08.2023
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14:26 07.08.2023 (обновлено: 14:39 07.08.2023)
https://ria.ru/20230807/proizvodstvo-1888639828.html
"Ростех" вдвое увеличил производство вертолетов по гособоронзаказу
"Ростех" вдвое увеличил производство вертолетов по гособоронзаказу - РИА Новости, 07.08.2023
"Ростех" вдвое увеличил производство вертолетов по гособоронзаказу
Холдинг "Вертолеты России" увеличил выпуск военных вертолетов в два раза, сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T14:26
2023-08-07T14:39
ростех
россия
сергей чемезов
владимир путин
вертолеты россии
ми-8 амтш
ка-52 "аллигатор"
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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Холдинг "Вертолеты России" увеличил выпуск военных вертолетов в два раза, сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным."Что касается вертолетостроения: в 2022 году наш холдинг "Вертолеты России" произвел 296 вертолётов… в позапрошлом году было 134. Значительный рост такой. Но это, конечно, прежде всего из-за увлечения ГОЗа. По ГОЗу мы увеличили производство в два раза вертолетов военных", - сказал Чемезов."Вертолеты России" выпускают такие ударные машины, как Ка-52, Ми-28Н, военно-транспортные вертолеты линейки Ми-8. Все они активно применяются в зоне специальной военной операции.
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ростех, россия, сергей чемезов, владимир путин, вертолеты россии, ми-8 амтш, ка-52 "аллигатор"
Ростех, Россия, Сергей Чемезов, Владимир Путин, Вертолеты России, Ми-8 АМТШ, Ка-52 "Аллигатор"
"Ростех" вдвое увеличил производство вертолетов по гособоронзаказу

Чемезов: холдинг "Вертолеты России" увеличил выпуск военных вертолетов в два раза

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУдарный вертолет Ка-52
Ударный вертолет Ка-52 - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Ударный вертолет Ка-52. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Холдинг "Вертолеты России" увеличил выпуск военных вертолетов в два раза, сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Что касается вертолетостроения: в 2022 году наш холдинг "Вертолеты России" произвел 296 вертолётов… в позапрошлом году было 134. Значительный рост такой. Но это, конечно, прежде всего из-за увлечения ГОЗа. По ГОЗу мы увеличили производство в два раза вертолетов военных", - сказал Чемезов.
"Вертолеты России" выпускают такие ударные машины, как Ка-52, Ми-28Н, военно-транспортные вертолеты линейки Ми-8. Все они активно применяются в зоне специальной военной операции.
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РостехРоссияСергей ЧемезовВладимир ПутинВертолеты РоссииМи-8 АМТШКа-52 "Аллигатор"
 
 
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