https://ria.ru/20230807/proizvodstvo-1888639828.html

"Ростех" вдвое увеличил производство вертолетов по гособоронзаказу

"Ростех" вдвое увеличил производство вертолетов по гособоронзаказу - РИА Новости, 07.08.2023

"Ростех" вдвое увеличил производство вертолетов по гособоронзаказу

Холдинг "Вертолеты России" увеличил выпуск военных вертолетов в два раза, сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T14:26

2023-08-07T14:26

2023-08-07T14:39

ростех

россия

сергей чемезов

владимир путин

вертолеты россии

ми-8 амтш

ка-52 "аллигатор"

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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Холдинг "Вертолеты России" увеличил выпуск военных вертолетов в два раза, сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным."Что касается вертолетостроения: в 2022 году наш холдинг "Вертолеты России" произвел 296 вертолётов… в позапрошлом году было 134. Значительный рост такой. Но это, конечно, прежде всего из-за увлечения ГОЗа. По ГОЗу мы увеличили производство в два раза вертолетов военных", - сказал Чемезов."Вертолеты России" выпускают такие ударные машины, как Ка-52, Ми-28Н, военно-транспортные вертолеты линейки Ми-8. Все они активно применяются в зоне специальной военной операции.

https://ria.ru/20230807/samolety-1888640806.html

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ростех, россия, сергей чемезов, владимир путин, вертолеты россии, ми-8 амтш, ка-52 "аллигатор"