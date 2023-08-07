https://ria.ru/20230807/priznanie-1888536008.html

Он на крючке. В США сделали шокирующее признание об Украине

Он на крючке. В США сделали шокирующее признание об Украине - РИА Новости, 07.08.2023

Он на крючке. В США сделали шокирующее признание об Украине

Участие Вашингтона в украинском конфликте может быть связано с коррупцией семьи президента Джо Байдена, заявил кандидат на номинацию от Республиканской партии... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T03:48

2023-08-07T03:48

2023-08-07T03:48

в мире

сша

украина

джо байден

вивек рамасвами

хантер байден

федеральное бюро расследований сша

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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Участие Вашингтона в украинском конфликте может быть связано с коррупцией семьи президента Джо Байдена, заявил кандидат на номинацию от Республиканской партии на выборах президента США в 2024 году Вивек Рамасвами."Цель вооруженных сил США состоит в продвижении американских интересов, в защите родины, а не в том, чтобы бесцельно вести какой-то случайный конфликт, который, возможно, является компенсацией за частную взятку в размере пять миллионов долларов от Burisma, полученную членом семьи президента США", — заявил политик на предвыборном мероприятии в штате Айова, которое транслировал канал NBC.Он заявил, что "платеж" Хантеру Байдену был "коррупционным"."Считаю ли я, что это как-то связано с нашей позицией по отношению к Украине? Я думаю, вполне вероятно, что да", - добавил Рамасвами.В июле американский сенатор Чак Грассли опубликовал документ ФБР, в котором со ссылкой на анонимного информатора описывается коррупционная схема украинской энергетической компании Burisma с участием нынешнего президента США. В документе прямо говорится, что Burisma предложила место в совете директоров сыну на тот момент вице-президента США, чтобы "он через своего папу защищал нас от всякого рода проблем".Информатор процитировал главу Burisma Николая Злочевского, который якобы сообщил, что "решение вопроса" с расследованием генпрокуратуры Украины обойдется в десять миллионов долларов, которые отец и сын Байдены поделят поровну. Информатор признал, что ему неизвестно, были ли осуществлены эти выплаты. Сам Байден неоднократно заявлял, что не имеет ничего общего с бизнес-операциями своего сына, расследованием которых занялась контролируемая республиканской оппозицией палата представителей.

https://ria.ru/20230806/tramp-1888434834.html

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в мире, сша, украина, джо байден, вивек рамасвами, хантер байден, федеральное бюро расследований сша