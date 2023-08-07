Он на крючке. В США сделали шокирующее признание об Украине
Кандидат в президенты США Рамасвами: помощь Киеву может быть связана с коррупцией Байденов
© AP Photo / Carolyn KasterФлаги США
© AP Photo / Carolyn Kaster
Флаги США. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Участие Вашингтона в украинском конфликте может быть связано с коррупцией семьи президента Джо Байдена, заявил кандидат на номинацию от Республиканской партии на выборах президента США в 2024 году Вивек Рамасвами.
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"Цель вооруженных сил США состоит в продвижении американских интересов, в защите родины, а не в том, чтобы бесцельно вести какой-то случайный конфликт, который, возможно, является компенсацией за частную взятку в размере пять миллионов долларов от Burisma, полученную членом семьи президента США", — заявил политик на предвыборном мероприятии в штате Айова, которое транслировал канал NBC.
Он заявил, что "платеж" Хантеру Байдену был "коррупционным".
"Считаю ли я, что это как-то связано с нашей позицией по отношению к Украине? Я думаю, вполне вероятно, что да", - добавил Рамасвами.
В июле американский сенатор Чак Грассли опубликовал документ ФБР, в котором со ссылкой на анонимного информатора описывается коррупционная схема украинской энергетической компании Burisma с участием нынешнего президента США. В документе прямо говорится, что Burisma предложила место в совете директоров сыну на тот момент вице-президента США, чтобы "он через своего папу защищал нас от всякого рода проблем".
Информатор процитировал главу Burisma Николая Злочевского, который якобы сообщил, что "решение вопроса" с расследованием генпрокуратуры Украины обойдется в десять миллионов долларов, которые отец и сын Байдены поделят поровну. Информатор признал, что ему неизвестно, были ли осуществлены эти выплаты. Сам Байден неоднократно заявлял, что не имеет ничего общего с бизнес-операциями своего сына, расследованием которых занялась контролируемая республиканской оппозицией палата представителей.