Рейтинг@Mail.ru
Пятнадцать населенных пунктов в Приморье отрезаны водой - РИА Новости, 07.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:00 07.08.2023
https://ria.ru/20230807/primore-1888602845.html
Пятнадцать населенных пунктов в Приморье отрезаны водой
Пятнадцать населенных пунктов в Приморье отрезаны водой - РИА Новости, 07.08.2023
Пятнадцать населенных пунктов в Приморье отрезаны водой
Пятнадцать населенных пунктов в Приморском крае, где несколько дней идут дожди, отрезаны водой, рассказали журналистам в пресс-службе правительства. РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T13:00
2023-08-07T13:00
происшествия
приморский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155176/23/1551762373_0:77:1500:921_1920x0_80_0_0_8e20c9b6bb95d67eb94c4a1f59298606.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 7 авг - РИА Новости. Пятнадцать населенных пунктов в Приморском крае, где несколько дней идут дожди, отрезаны водой, рассказали журналистам в пресс-службе правительства. С начала августа в Приморье неоднократно объявляли штормовое предупреждение из-за сильных осадков в разных частях региона. В субботу в "Примавтодоре" сообщили, что без транспортного сообщения из-за дождей остались села Садовый и Муравейка. В воскресенье стало известно, что без сообщения остались село Фурманово, поселки Мартынова Поляна и Поляны. В понедельник пресс-служба правительства региона сообщила о шести населенных пунктах, отрезанных от дорожного сообщения. К середине дня по местному времени отрезаны были 11 населенных пунктов, как сообщили тогда РИА Новости в пресс-службе краевого министерства по делам ГОЧС. "Отрезаны следующие населенные пункты: Поляны, Мартынова Поляна, Новокрещенка, Дерсу, Дальний Кут, Вострецово, Незаметное, Глубинное, Восток, Покровка, Саровка, Метеоритное, Измайлиха, Лимонники, Березовка", - рассказали в пресс-службе краевого правительства со ссылкой на данные приморского министерства по делам ГОЧС.
https://ria.ru/20230806/ekaterinburg-1888433922.html
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155176/23/1551762373_86:0:1415:997_1920x0_80_0_0_106dd9015eec59cfcdff7f36093f76d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, приморский край
Происшествия, Приморский край
Пятнадцать населенных пунктов в Приморье отрезаны водой

Пятнадцать населенных пунктов в Приморье, где несколько дней идут дожди, отрезаны водой

© РИА Новости / Алексей МальгавкоСпасатели МЧС РФ в лодке
Спасатели МЧС РФ в лодке - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Спасатели МЧС РФ в лодке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 7 авг - РИА Новости. Пятнадцать населенных пунктов в Приморском крае, где несколько дней идут дожди, отрезаны водой, рассказали журналистам в пресс-службе правительства.
С начала августа в Приморье неоднократно объявляли штормовое предупреждение из-за сильных осадков в разных частях региона. В субботу в "Примавтодоре" сообщили, что без транспортного сообщения из-за дождей остались села Садовый и Муравейка. В воскресенье стало известно, что без сообщения остались село Фурманово, поселки Мартынова Поляна и Поляны. В понедельник пресс-служба правительства региона сообщила о шести населенных пунктах, отрезанных от дорожного сообщения. К середине дня по местному времени отрезаны были 11 населенных пунктов, как сообщили тогда РИА Новости в пресс-службе краевого министерства по делам ГОЧС.
"Отрезаны следующие населенные пункты: Поляны, Мартынова Поляна, Новокрещенка, Дерсу, Дальний Кут, Вострецово, Незаметное, Глубинное, Восток, Покровка, Саровка, Метеоритное, Измайлиха, Лимонники, Березовка", - рассказали в пресс-службе краевого правительства со ссылкой на данные приморского министерства по делам ГОЧС.
Подтопление проезжей части на улице Шефской в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
В Екатеринбурге затопило несколько улиц после ливня
6 августа, 10:10
 
ПроисшествияПриморский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала