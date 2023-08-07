https://ria.ru/20230807/primore-1888602845.html

Пятнадцать населенных пунктов в Приморье отрезаны водой

Пятнадцать населенных пунктов в Приморье отрезаны водой - РИА Новости, 07.08.2023

Пятнадцать населенных пунктов в Приморье отрезаны водой

Пятнадцать населенных пунктов в Приморском крае, где несколько дней идут дожди, отрезаны водой, рассказали журналистам в пресс-службе правительства. РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T13:00

2023-08-07T13:00

2023-08-07T13:00

происшествия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 7 авг - РИА Новости. Пятнадцать населенных пунктов в Приморском крае, где несколько дней идут дожди, отрезаны водой, рассказали журналистам в пресс-службе правительства. С начала августа в Приморье неоднократно объявляли штормовое предупреждение из-за сильных осадков в разных частях региона. В субботу в "Примавтодоре" сообщили, что без транспортного сообщения из-за дождей остались села Садовый и Муравейка. В воскресенье стало известно, что без сообщения остались село Фурманово, поселки Мартынова Поляна и Поляны. В понедельник пресс-служба правительства региона сообщила о шести населенных пунктах, отрезанных от дорожного сообщения. К середине дня по местному времени отрезаны были 11 населенных пунктов, как сообщили тогда РИА Новости в пресс-службе краевого министерства по делам ГОЧС. "Отрезаны следующие населенные пункты: Поляны, Мартынова Поляна, Новокрещенка, Дерсу, Дальний Кут, Вострецово, Незаметное, Глубинное, Восток, Покровка, Саровка, Метеоритное, Измайлиха, Лимонники, Березовка", - рассказали в пресс-службе краевого правительства со ссылкой на данные приморского министерства по делам ГОЧС.

https://ria.ru/20230806/ekaterinburg-1888433922.html

приморский край

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, приморский край