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В Абхазии увеличилось число пожаров из-за сильной жары

В Абхазии увеличилось число пожаров из-за сильной жары - РИА Новости, 07.08.2023

В Абхазии увеличилось число пожаров из-за сильной жары

Число пожаров в Абхазии увеличилось за последнюю неделю на фоне сильной жары, сообщает пресс-служба МЧС республики. РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T19:54

2023-08-07T19:54

2023-08-07T19:54

в мире

абхазия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сухум

сухумский район

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СУХУМ, 7 авг – РИА Новости. Число пожаров в Абхазии увеличилось за последнюю неделю на фоне сильной жары, сообщает пресс-служба МЧС республики. "В течение минувшей недели резко возросло число природных возгораний. В частности, в городе Сухум и Сухумском районе зафиксировано одиннадцать пожаров и загораний", - говорится в сообщении. По словам пожарных, граждане в условиях экстремальной жары занимаются самовольным палом сухостоя в целях санитарной очистки сельхозугодий. "В этой связи МЧС Абхазии предупреждает население республики о недопустимости подобных действий, которые могут привести к крупным лесным пожарам с непредсказуемыми последствиями", - подчеркнули в ведомстве.

https://ria.ru/20230806/pdk-1888521899.html

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абхазия

сухум

сухумский район

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в мире, абхазия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сухум, сухумский район