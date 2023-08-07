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В Абхазии увеличилось число пожаров из-за сильной жары
В Абхазии увеличилось число пожаров из-за сильной жары - РИА Новости, 07.08.2023
В Абхазии увеличилось число пожаров из-за сильной жары
Число пожаров в Абхазии увеличилось за последнюю неделю на фоне сильной жары, сообщает пресс-служба МЧС республики. РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T19:54
2023-08-07T19:54
2023-08-07T19:54
в мире
абхазия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сухум
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СУХУМ, 7 авг – РИА Новости. Число пожаров в Абхазии увеличилось за последнюю неделю на фоне сильной жары, сообщает пресс-служба МЧС республики. "В течение минувшей недели резко возросло число природных возгораний. В частности, в городе Сухум и Сухумском районе зафиксировано одиннадцать пожаров и загораний", - говорится в сообщении. По словам пожарных, граждане в условиях экстремальной жары занимаются самовольным палом сухостоя в целях санитарной очистки сельхозугодий. "В этой связи МЧС Абхазии предупреждает население республики о недопустимости подобных действий, которые могут привести к крупным лесным пожарам с непредсказуемыми последствиями", - подчеркнули в ведомстве.
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в мире, абхазия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сухум, сухумский район
В мире, Абхазия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Сухум, Сухумский район
В Абхазии увеличилось число пожаров из-за сильной жары
В Абхазии за последнюю неделю увеличилось число пожаров из-за сильной жары