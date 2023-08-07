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В Абхазии увеличилось число пожаров из-за сильной жары - РИА Новости, 07.08.2023
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19:54 07.08.2023
https://ria.ru/20230807/pozhary-1888725885.html
В Абхазии увеличилось число пожаров из-за сильной жары
В Абхазии увеличилось число пожаров из-за сильной жары - РИА Новости, 07.08.2023
В Абхазии увеличилось число пожаров из-за сильной жары
Число пожаров в Абхазии увеличилось за последнюю неделю на фоне сильной жары, сообщает пресс-служба МЧС республики. РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T19:54
2023-08-07T19:54
в мире
абхазия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сухум
сухумский район
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СУХУМ, 7 авг – РИА Новости. Число пожаров в Абхазии увеличилось за последнюю неделю на фоне сильной жары, сообщает пресс-служба МЧС республики. "В течение минувшей недели резко возросло число природных возгораний. В частности, в городе Сухум и Сухумском районе зафиксировано одиннадцать пожаров и загораний", - говорится в сообщении. По словам пожарных, граждане в условиях экстремальной жары занимаются самовольным палом сухостоя в целях санитарной очистки сельхозугодий. "В этой связи МЧС Абхазии предупреждает население республики о недопустимости подобных действий, которые могут привести к крупным лесным пожарам с непредсказуемыми последствиями", - подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20230806/pdk-1888521899.html
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абхазия
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в мире, абхазия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сухум, сухумский район
В мире, Абхазия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Сухум, Сухумский район
В Абхазии увеличилось число пожаров из-за сильной жары

В Абхазии за последнюю неделю увеличилось число пожаров из-за сильной жары

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанкТушение пожара
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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Тушение пожара . Архивное фото
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СУХУМ, 7 авг – РИА Новости. Число пожаров в Абхазии увеличилось за последнюю неделю на фоне сильной жары, сообщает пресс-служба МЧС республики.
«
"В течение минувшей недели резко возросло число природных возгораний. В частности, в городе Сухум и Сухумском районе зафиксировано одиннадцать пожаров и загораний", - говорится в сообщении.
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По словам пожарных, граждане в условиях экстремальной жары занимаются самовольным палом сухостоя в целях санитарной очистки сельхозугодий.
«
"В этой связи МЧС Абхазии предупреждает население республики о недопустимости подобных действий, которые могут привести к крупным лесным пожарам с непредсказуемыми последствиями", - подчеркнули в ведомстве.
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В миреАбхазияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СухумСухумский район
 
 
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