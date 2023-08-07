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В России потушили 75 лесных пожаров - РИА Новости, 07.08.2023
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08:48 07.08.2023
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В России потушили 75 лесных пожаров
В России потушили 75 лесных пожаров - РИА Новости, 07.08.2023
В России потушили 75 лесных пожаров
В России за сутки потушили 75 природных пожаров на площади 8676 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T08:48
2023-08-07T08:48
происшествия
россия
природные пожары в россии
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. В России за сутки потушили 75 природных пожаров на площади 8676 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 06.08.2023 года в 24 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 75 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 8676 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи 7 августа в России действовало 203 лесных пожаров на площади 145 102 гектара, которые активно тушили. Наибольшая площадь возгораний зафиксирована в республике Саха (Якутия) - там действуют 74 пожара на 111 936 гектаров.
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происшествия, россия, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Природные пожары в России
В России потушили 75 лесных пожаров

Авиалесоохрана: в России за сутки потушили 75 лесных пожаров на площади 8676 гектаров

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЛюди во время тушения пожара в лесном массиве недалеко от поселка Ключевск Свердловской области
Люди во время тушения пожара в лесном массиве недалеко от поселка Ключевск Свердловской области - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Люди во время тушения пожара в лесном массиве недалеко от поселка Ключевск Свердловской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. В России за сутки потушили 75 природных пожаров на площади 8676 гектаров, сообщает Авиалесоохрана.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 06.08.2023 года в 24 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 75 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 8676 гектаров", - говорится в сообщении.
К полуночи 7 августа в России действовало 203 лесных пожаров на площади 145 102 гектара, которые активно тушили. Наибольшая площадь возгораний зафиксирована в республике Саха (Якутия) - там действуют 74 пожара на 111 936 гектаров.
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