https://ria.ru/20230807/pozhary-1888548880.html

В России потушили 75 лесных пожаров

В России потушили 75 лесных пожаров - РИА Новости, 07.08.2023

В России потушили 75 лесных пожаров

В России за сутки потушили 75 природных пожаров на площади 8676 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T08:48

2023-08-07T08:48

2023-08-07T08:48

происшествия

россия

природные пожары в россии

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. В России за сутки потушили 75 природных пожаров на площади 8676 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 06.08.2023 года в 24 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 75 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 8676 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи 7 августа в России действовало 203 лесных пожаров на площади 145 102 гектара, которые активно тушили. Наибольшая площадь возгораний зафиксирована в республике Саха (Якутия) - там действуют 74 пожара на 111 936 гектаров.

https://ria.ru/20230805/pozhar-1888368997.html

россия

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, природные пожары в россии