https://ria.ru/20230807/pozhary-1888548880.html
В России потушили 75 лесных пожаров
В России потушили 75 лесных пожаров - РИА Новости, 07.08.2023
В России потушили 75 лесных пожаров
В России за сутки потушили 75 природных пожаров на площади 8676 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T08:48
2023-08-07T08:48
2023-08-07T08:48
происшествия
россия
природные пожары в россии
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. В России за сутки потушили 75 природных пожаров на площади 8676 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 06.08.2023 года в 24 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 75 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 8676 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи 7 августа в России действовало 203 лесных пожаров на площади 145 102 гектара, которые активно тушили. Наибольшая площадь возгораний зафиксирована в республике Саха (Якутия) - там действуют 74 пожара на 111 936 гектаров.
https://ria.ru/20230805/pozhar-1888368997.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Природные пожары в России
В России потушили 75 лесных пожаров
Авиалесоохрана: в России за сутки потушили 75 лесных пожаров на площади 8676 гектаров
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости.
В России за сутки потушили 75 природных пожаров на площади 8676 гектаров, сообщает Авиалесоохрана
.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 06.08.2023 года в 24 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 75 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 8676 гектаров", - говорится в сообщении.
К полуночи 7 августа в России действовало 203 лесных пожаров на площади 145 102 гектара, которые активно тушили. Наибольшая площадь возгораний зафиксирована в республике Саха (Якутия) - там действуют 74 пожара на 111 936 гектаров.
В Самарской области пожарные борются с низовым лесным пожаром