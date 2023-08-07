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В Новороссийске потушили лесной пожар - РИА Новости, 07.08.2023
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18:46 07.08.2023
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В Новороссийске потушили лесной пожар
В Новороссийске потушили лесной пожар - РИА Новости, 07.08.2023
В Новороссийске потушили лесной пожар
Спасатели потушили горящую лесную подстилку в Новороссийском лесничестве на площади 650 квадратных метров, сообщили в краевом лесопожарном центре. РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T18:46
2023-08-07T18:46
происшествия
новороссийск
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КРАСНОДАР, 7 авг - РИА Новости. Спасатели потушили горящую лесную подстилку в Новороссийском лесничестве на площади 650 квадратных метров, сообщили в краевом лесопожарном центре. По данным краевого ГУМЧС, в понедельник на территории Новороссийского лесничества произошло загорание лесной подстилки. Пожар был локализован на площади 0,65 гектара. "В 17.00 полностью ликвидирован на той же площади", - говорится в сообщении лесопожарного центра. Отмечается, что на тушении лесного пожара было задействовано 28 человек и 9 единиц техники.
https://ria.ru/20230807/pozhary-1888548880.html
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происшествия, новороссийск
Происшествия, Новороссийск
В Новороссийске потушили лесной пожар

В Новороссийском лесничестве потушили лесной пожар на площади 650 квадратных метров

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС тушат лесной пожар
Сотрудники МЧС тушат лесной пожар - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Сотрудники МЧС тушат лесной пожар. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 7 авг - РИА Новости. Спасатели потушили горящую лесную подстилку в Новороссийском лесничестве на площади 650 квадратных метров, сообщили в краевом лесопожарном центре.
По данным краевого ГУМЧС, в понедельник на территории Новороссийского лесничества произошло загорание лесной подстилки. Пожар был локализован на площади 0,65 гектара.
«
"В 17.00 полностью ликвидирован на той же площади", - говорится в сообщении лесопожарного центра.
Отмечается, что на тушении лесного пожара было задействовано 28 человек и 9 единиц техники.
Люди во время тушения пожара в лесном массиве недалеко от поселка Ключевск Свердловской области - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
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