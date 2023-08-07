https://ria.ru/20230807/pozhar-1888714674.html

В Новороссийске потушили лесной пожар

В Новороссийске потушили лесной пожар - РИА Новости, 07.08.2023

В Новороссийске потушили лесной пожар

Спасатели потушили горящую лесную подстилку в Новороссийском лесничестве на площади 650 квадратных метров, сообщили в краевом лесопожарном центре. РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T18:46

2023-08-07T18:46

2023-08-07T18:46

происшествия

новороссийск

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КРАСНОДАР, 7 авг - РИА Новости. Спасатели потушили горящую лесную подстилку в Новороссийском лесничестве на площади 650 квадратных метров, сообщили в краевом лесопожарном центре. По данным краевого ГУМЧС, в понедельник на территории Новороссийского лесничества произошло загорание лесной подстилки. Пожар был локализован на площади 0,65 гектара. "В 17.00 полностью ликвидирован на той же площади", - говорится в сообщении лесопожарного центра. Отмечается, что на тушении лесного пожара было задействовано 28 человек и 9 единиц техники.

https://ria.ru/20230807/pozhary-1888548880.html

новороссийск

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, новороссийск