https://ria.ru/20230807/pozhar-1888714674.html
В Новороссийске потушили лесной пожар
В Новороссийске потушили лесной пожар - РИА Новости, 07.08.2023
В Новороссийске потушили лесной пожар
Спасатели потушили горящую лесную подстилку в Новороссийском лесничестве на площади 650 квадратных метров, сообщили в краевом лесопожарном центре. РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T18:46
2023-08-07T18:46
2023-08-07T18:46
происшествия
новороссийск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1e/1813208609_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a25b98fd7d44cef4bb5fe0b14353c928.jpg
КРАСНОДАР, 7 авг - РИА Новости. Спасатели потушили горящую лесную подстилку в Новороссийском лесничестве на площади 650 квадратных метров, сообщили в краевом лесопожарном центре. По данным краевого ГУМЧС, в понедельник на территории Новороссийского лесничества произошло загорание лесной подстилки. Пожар был локализован на площади 0,65 гектара. "В 17.00 полностью ликвидирован на той же площади", - говорится в сообщении лесопожарного центра. Отмечается, что на тушении лесного пожара было задействовано 28 человек и 9 единиц техники.
https://ria.ru/20230807/pozhary-1888548880.html
новороссийск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1e/1813208609_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9df57c6f51e6a3ea60719affcd4da608.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новороссийск
Происшествия, Новороссийск
В Новороссийске потушили лесной пожар
В Новороссийском лесничестве потушили лесной пожар на площади 650 квадратных метров
КРАСНОДАР, 7 авг - РИА Новости. Спасатели потушили горящую лесную подстилку в Новороссийском лесничестве на площади 650 квадратных метров, сообщили в краевом лесопожарном центре.
По данным краевого ГУМЧС, в понедельник на территории Новороссийского лесничества произошло загорание лесной подстилки. Пожар был локализован на площади 0,65 гектара.
«
"В 17.00 полностью ликвидирован на той же площади", - говорится в сообщении лесопожарного центра.
Отмечается, что на тушении лесного пожара было задействовано 28 человек и 9 единиц техники.
В России потушили 75 лесных пожаров