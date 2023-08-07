https://ria.ru/20230807/pozhar-1888682485.html

На химическом заводе в турецкой провинции Текирдаг вспыхнул пожар

На химическом заводе в турецкой провинции Текирдаг вспыхнул пожар - РИА Новости, 07.08.2023

На химическом заводе в турецкой провинции Текирдаг вспыхнул пожар

Пожар вспыхнул на химзаводе в турецкой провинции Текирдаг на западе страны, передал телеканал A haber. РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T16:20

2023-08-07T16:20

2023-08-07T16:31

в мире

турция

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АНКАРА, 7 авг - РИА Новости. Пожар вспыхнул на химзаводе в турецкой провинции Текирдаг на западе страны, передал телеканал A haber."В районе Черкезкой пытаются потушить пожар на химическом заводе. На химическом заводе, расположенном в организованной промышленной зоне Велимеше, по неустановленной причине произошел пожар",- передал телеканал.По сообщению очевидцев, на место происшествия было направлено множество пожарных бригад.

https://ria.ru/20230807/pozhar-1888548517.html

турция

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в мире, турция