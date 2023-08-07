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На химическом заводе в турецкой провинции Текирдаг вспыхнул пожар
На химическом заводе в турецкой провинции Текирдаг вспыхнул пожар - РИА Новости, 07.08.2023
На химическом заводе в турецкой провинции Текирдаг вспыхнул пожар
Пожар вспыхнул на химзаводе в турецкой провинции Текирдаг на западе страны, передал телеканал A haber. РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T16:20
2023-08-07T16:20
2023-08-07T16:31
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АНКАРА, 7 авг - РИА Новости. Пожар вспыхнул на химзаводе в турецкой провинции Текирдаг на западе страны, передал телеканал A haber."В районе Черкезкой пытаются потушить пожар на химическом заводе. На химическом заводе, расположенном в организованной промышленной зоне Велимеше, по неустановленной причине произошел пожар",- передал телеканал.По сообщению очевидцев, на место происшествия было направлено множество пожарных бригад.
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в мире, турция
На химическом заводе в турецкой провинции Текирдаг вспыхнул пожар
В турецкой провинции Текирдаг по неустановленной причине вспыхнул пожар на химзаводе