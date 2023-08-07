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В Подмосковье загорелся торговый центр
В Подмосковье загорелся торговый центр - РИА Новости, 07.08.2023
В Подмосковье загорелся торговый центр
Кровля торгового центра загорелась на площади порядка 200 квадратных метров в поселке Верея Раменского городского округа Московской области, эвакуировано 13... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T12:32
2023-08-07T12:32
2023-08-07T13:14
происшествия
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Кровля торгового центра загорелась на площади порядка 200 квадратных метров в поселке Верея Раменского городского округа Московской области, эвакуировано 13 человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. "В 10.52 поступило сообщение о задымлении в нежилом строении по адресу: поселок Верея, улица Островетское шоссе, дом 12, ТЦ "Юг Восток". На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось сильное задымление и возгорание кровли. Предварительная площадь пожара составляет 200 квадратных метров", - говорится в сообщении. По данным спасателей, до прибытия дежурных подразделений было эвакуировано 13 человек. К тушению пожара привлечены 81 человек и 29 единиц техники.
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Подмосковье загорелся торговый центр
В подмосковном поселке Верея на площади 200 квадратных метров загорелась кровля ТЦ
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Кровля торгового центра загорелась на площади порядка 200 квадратных метров в поселке Верея Раменского городского округа Московской области, эвакуировано 13 человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
"В 10.52 поступило сообщение о задымлении в нежилом строении по адресу: поселок Верея, улица Островетское шоссе, дом 12, ТЦ "Юг Восток". На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось сильное задымление и возгорание кровли. Предварительная площадь пожара составляет 200 квадратных метров", - говорится в сообщении.
По данным спасателей, до прибытия дежурных подразделений было эвакуировано 13 человек. К тушению пожара привлечены 81 человек и 29 единиц техники.