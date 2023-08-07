https://ria.ru/20230807/pozhar-1888597858.html

В Подмосковье загорелся торговый центр

В Подмосковье загорелся торговый центр - РИА Новости, 07.08.2023

В Подмосковье загорелся торговый центр

Кровля торгового центра загорелась на площади порядка 200 квадратных метров в поселке Верея Раменского городского округа Московской области, эвакуировано 13... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T12:32

2023-08-07T12:32

2023-08-07T13:14

происшествия

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Кровля торгового центра загорелась на площади порядка 200 квадратных метров в поселке Верея Раменского городского округа Московской области, эвакуировано 13 человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. "В 10.52 поступило сообщение о задымлении в нежилом строении по адресу: поселок Верея, улица Островетское шоссе, дом 12, ТЦ "Юг Восток". На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось сильное задымление и возгорание кровли. Предварительная площадь пожара составляет 200 квадратных метров", - говорится в сообщении. По данным спасателей, до прибытия дежурных подразделений было эвакуировано 13 человек. К тушению пожара привлечены 81 человек и 29 единиц техники.

московская область (подмосковье)

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)