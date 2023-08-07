https://ria.ru/20230807/pozhar-1888567583.html

В Пермском крае сгорел двухэтажный автобус

В Пермском крае сгорел двухэтажный автобус - РИА Новости, 07.08.2023

В Пермском крае сгорел двухэтажный автобус

Двухэтажный автобус вспыхнул и полностью сгорел на трассе под Пермью, никто не пострадал, сообщает краевое ГУ МЧС. РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T10:40

2023-08-07T10:40

2023-08-07T10:40

происшествия

пермь

соль-илецк

пермский край

оренбургская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЕРМЬ, 7 авг - РИА Новости. Двухэтажный автобус вспыхнул и полностью сгорел на трассе под Пермью, никто не пострадал, сообщает краевое ГУ МЧС. По данным ведомства, 6 августа на трассе у поселка Новый под Пермью загорелся автобус, следовавший по маршруту Пермь - Соль-Илецк. "Произошло возгорание при движении автобуса. Площадь возгорания составила 18 квадратных метров, предварительная причина: неисправность узлов и механизмов транспортного средства", - говорится в сообщении. В управлении добавили, что во время происшествия никто не пострадал. На фотографиях с места ЧП видно, что двухэтажное транспортное средство выгорело полностью, в том числе огнем уничтожены крыша, двери, окна, обивка, остался только металлический каркас автобуса. Соль-Илецк находится в Оренбургской области, город является популярным туристическим направлением из-за уникальных озер с соленой водой.

https://ria.ru/20230212/avtobus-1851535659.html

пермь

соль-илецк

пермский край

оренбургская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, пермь, соль-илецк, пермский край, оренбургская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)