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В Пермском крае сгорел двухэтажный автобус
В Пермском крае сгорел двухэтажный автобус - РИА Новости, 07.08.2023
В Пермском крае сгорел двухэтажный автобус
Двухэтажный автобус вспыхнул и полностью сгорел на трассе под Пермью, никто не пострадал, сообщает краевое ГУ МЧС. РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T10:40
2023-08-07T10:40
2023-08-07T10:40
происшествия
пермь
соль-илецк
пермский край
оренбургская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЕРМЬ, 7 авг - РИА Новости. Двухэтажный автобус вспыхнул и полностью сгорел на трассе под Пермью, никто не пострадал, сообщает краевое ГУ МЧС. По данным ведомства, 6 августа на трассе у поселка Новый под Пермью загорелся автобус, следовавший по маршруту Пермь - Соль-Илецк. "Произошло возгорание при движении автобуса. Площадь возгорания составила 18 квадратных метров, предварительная причина: неисправность узлов и механизмов транспортного средства", - говорится в сообщении. В управлении добавили, что во время происшествия никто не пострадал. На фотографиях с места ЧП видно, что двухэтажное транспортное средство выгорело полностью, в том числе огнем уничтожены крыша, двери, окна, обивка, остался только металлический каркас автобуса. Соль-Илецк находится в Оренбургской области, город является популярным туристическим направлением из-за уникальных озер с соленой водой.
https://ria.ru/20230212/avtobus-1851535659.html
пермь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермь, соль-илецк, пермский край, оренбургская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Пермь, Соль-Илецк, Пермский край, Оренбургская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Пермском крае сгорел двухэтажный автобус
На трассе в Пермском крае сгорел двухэтажный автобус, ехавший в Соль-Илецк