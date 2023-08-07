https://ria.ru/20230807/pozhar-1888548517.html

На заводе в турецкой провинции Адана вспыхнул пожар

На заводе в турецкой провинции Адана вспыхнул пожар - РИА Новости, 07.08.2023

На заводе в турецкой провинции Адана вспыхнул пожар

Пожар вспыхнул на заводе по переработке пластика в турецкой провинции Адана, огонь перекинулся на соседнюю косметическую фабрику, передал телеканал NTV. РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T08:44

2023-08-07T08:44

2023-08-07T08:44

в мире

адана (провинция)

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АНКАРА, 7 авг - РИА Новости. Пожар вспыхнул на заводе по переработке пластика в турецкой провинции Адана, огонь перекинулся на соседнюю косметическую фабрику, передал телеканал NTV. "В центральном районе Сейхан города Адана на заводе по переработке пластика возник пожар, который перекинулся на соседнюю косметическую фабрику. После получения уведомления на место происшествия были направлены службы скорой медицинской помощи, полиция и пожарные бригады столичного муниципалитета", - передал телеканал.

https://ria.ru/20230806/pozhar-1888525041.html

адана (провинция)

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, адана (провинция)