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На заводе в турецкой провинции Адана вспыхнул пожар - РИА Новости, 07.08.2023
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08:44 07.08.2023
https://ria.ru/20230807/pozhar-1888548517.html
На заводе в турецкой провинции Адана вспыхнул пожар
На заводе в турецкой провинции Адана вспыхнул пожар - РИА Новости, 07.08.2023
На заводе в турецкой провинции Адана вспыхнул пожар
Пожар вспыхнул на заводе по переработке пластика в турецкой провинции Адана, огонь перекинулся на соседнюю косметическую фабрику, передал телеканал NTV. РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T08:44
2023-08-07T08:44
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АНКАРА, 7 авг - РИА Новости. Пожар вспыхнул на заводе по переработке пластика в турецкой провинции Адана, огонь перекинулся на соседнюю косметическую фабрику, передал телеканал NTV. "В центральном районе Сейхан города Адана на заводе по переработке пластика возник пожар, который перекинулся на соседнюю косметическую фабрику. После получения уведомления на место происшествия были направлены службы скорой медицинской помощи, полиция и пожарные бригады столичного муниципалитета", - передал телеканал.
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в мире, адана (провинция)
В мире, Адана (провинция)
На заводе в турецкой провинции Адана вспыхнул пожар

На заводе по переработке пластика в турецкой провинции Адана вспыхнул пожар

© Sputnik / Бурджу Окутан | Перейти в медиабанкПожарный в Турции
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АНКАРА, 7 авг - РИА Новости. Пожар вспыхнул на заводе по переработке пластика в турецкой провинции Адана, огонь перекинулся на соседнюю косметическую фабрику, передал телеканал NTV.
"В центральном районе Сейхан города Адана на заводе по переработке пластика возник пожар, который перекинулся на соседнюю косметическую фабрику. После получения уведомления на место происшествия были направлены службы скорой медицинской помощи, полиция и пожарные бригады столичного муниципалитета", - передал телеканал.
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