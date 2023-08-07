https://ria.ru/20230807/pozhar-1888548517.html
На заводе в турецкой провинции Адана вспыхнул пожар
На заводе в турецкой провинции Адана вспыхнул пожар - РИА Новости, 07.08.2023
На заводе в турецкой провинции Адана вспыхнул пожар
Пожар вспыхнул на заводе по переработке пластика в турецкой провинции Адана, огонь перекинулся на соседнюю косметическую фабрику, передал телеканал NTV. РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T08:44
2023-08-07T08:44
2023-08-07T08:44
в мире
адана (провинция)
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АНКАРА, 7 авг - РИА Новости. Пожар вспыхнул на заводе по переработке пластика в турецкой провинции Адана, огонь перекинулся на соседнюю косметическую фабрику, передал телеканал NTV. "В центральном районе Сейхан города Адана на заводе по переработке пластика возник пожар, который перекинулся на соседнюю косметическую фабрику. После получения уведомления на место происшествия были направлены службы скорой медицинской помощи, полиция и пожарные бригады столичного муниципалитета", - передал телеканал.
https://ria.ru/20230806/pozhar-1888525041.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, адана (провинция)
В мире, Адана (провинция)
На заводе в турецкой провинции Адана вспыхнул пожар
На заводе по переработке пластика в турецкой провинции Адана вспыхнул пожар