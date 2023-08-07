https://ria.ru/20230807/pozhar-1888540977.html

В спортивном магазине в Подмосковье ликвидировали пожар

В спортивном магазине в Подмосковье ликвидировали пожар - РИА Новости, 07.08.2023

В спортивном магазине в Подмосковье ликвидировали пожар

Спасатели ликвидировали пожар в спортивном магазине в подмосковном Дмитровском городском округе, сообщается в телеграм-канале МЧС России. РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T06:59

2023-08-07T06:59

2023-08-07T06:59

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Спасатели ликвидировали пожар в спортивном магазине в подмосковном Дмитровском городском округе, сообщается в телеграм-канале МЧС России. В воскресенье в областном главке МЧС информировали РИА Новости о возникновении пожара в доме в поселке Синьково в Дмитровском округе на площади 500 квадратных метров. По данным областной прокуратуры, пожар произошел в спортивном магазине, была угроза распространения огня на здание фабрики. Позднее площадь пожара выросла до 1,2 тысячи "квадратов". Вечером в воскресенье в МЧС сообщали о локализации возгорания и ликвидации открытого горения. "Пожар в Московской области ликвидирован", - говорится в сообщении спасательного ведомства. Уровень опасных веществ в воздухе на месте пожара не превышал предельно допустимой концентрации, указывали ранее в МЧС.

https://ria.ru/20230806/pozhar-1888525041.html

московская область (подмосковье)

россия

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происшествия, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)