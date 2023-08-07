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В спортивном магазине в Подмосковье ликвидировали пожар - РИА Новости, 07.08.2023
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06:59 07.08.2023
https://ria.ru/20230807/pozhar-1888540977.html
В спортивном магазине в Подмосковье ликвидировали пожар
В спортивном магазине в Подмосковье ликвидировали пожар - РИА Новости, 07.08.2023
В спортивном магазине в Подмосковье ликвидировали пожар
Спасатели ликвидировали пожар в спортивном магазине в подмосковном Дмитровском городском округе, сообщается в телеграм-канале МЧС России. РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T06:59
2023-08-07T06:59
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Спасатели ликвидировали пожар в спортивном магазине в подмосковном Дмитровском городском округе, сообщается в телеграм-канале МЧС России. В воскресенье в областном главке МЧС информировали РИА Новости о возникновении пожара в доме в поселке Синьково в Дмитровском округе на площади 500 квадратных метров. По данным областной прокуратуры, пожар произошел в спортивном магазине, была угроза распространения огня на здание фабрики. Позднее площадь пожара выросла до 1,2 тысячи "квадратов". Вечером в воскресенье в МЧС сообщали о локализации возгорания и ликвидации открытого горения. "Пожар в Московской области ликвидирован", - говорится в сообщении спасательного ведомства. Уровень опасных веществ в воздухе на месте пожара не превышал предельно допустимой концентрации, указывали ранее в МЧС.
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В спортивном магазине в Подмосковье ликвидировали пожар

МЧС: пожар в спортивном магазине в подмосковном Дмитровском округе ликвидировали

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС
Сотрудник МЧС - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудник МЧС. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Спасатели ликвидировали пожар в спортивном магазине в подмосковном Дмитровском городском округе, сообщается в телеграм-канале МЧС России.
В воскресенье в областном главке МЧС информировали РИА Новости о возникновении пожара в доме в поселке Синьково в Дмитровском округе на площади 500 квадратных метров. По данным областной прокуратуры, пожар произошел в спортивном магазине, была угроза распространения огня на здание фабрики. Позднее площадь пожара выросла до 1,2 тысячи "квадратов". Вечером в воскресенье в МЧС сообщали о локализации возгорания и ликвидации открытого горения.
«
"Пожар в Московской области ликвидирован", - говорится в сообщении спасательного ведомства.
Уровень опасных веществ в воздухе на месте пожара не превышал предельно допустимой концентрации, указывали ранее в МЧС.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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