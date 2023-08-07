https://ria.ru/20230807/pozhar-1888540650.html

В Якутии потушили семь лесных пожаров за сутки

В Якутии потушили семь лесных пожаров за сутки - РИА Новости, 07.08.2023

В Якутии потушили семь лесных пожаров за сутки

Семь лесных пожаров на площади свыше 5 тысяч гектаров потушили в Якутии за сутки, в борьбе с огнем участвуют свыше 1200 человек, сообщает оперативный штаб... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T06:37

2023-08-07T06:37

2023-08-07T06:37

происшествия

олекминский район

россия

заречный

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

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ЯКУТСК, 7 авг - РИА Новости. Семь лесных пожаров на площади свыше 5 тысяч гектаров потушили в Якутии за сутки, в борьбе с огнем участвуют свыше 1200 человек, сообщает оперативный штаб республики. "За прошедшие сутки на территории республики ликвидировано семь лесных пожаров на общей площади 5407 гектаров. Обнаружено 16 новых лесных пожаров на площади 983,5 гектара", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента лесного надзора, охраны и воспроизводства лесов Алексея Гоголева. По данным мониторинга, в понедельник на территории Якутии действуют 98 лесных пожаров с общей площадью 125 644,5 гектара. Из них локализовано три пожара на площади 1 649 гектаров. "Проводятся работы по тушению 51 пожара на площади 105 250,5 гектара. В этом задействовано 1 295 человек и 58 единиц лесопожарной техники. Работает авиация, 18 самолетов находятся на авиапатрулировании, 10 вертолетов - на тушении", - доложили в штабе. В свою очередь, по информации главы Олекминского района Николая Харбина, в тушении огня в данном районе задействованы порядка 550 бойцов МЧС России, "Авиалесоохраны", "Якутлесресурса", местное население из числа добровольцев и различная техника. Помимо профессиональных бойцов в тушении принимают участие добровольцы. Они прокладывают минерализованные полосы, патрулируют территорию и дежурят, ведут досушивание и окарауиливание. Ранее сообщалось о том, что вертолеты МЧС участвуют в тушении лесных пожаров около поселка Заречный Олекминского района, в борьбе с огнем задействованы свыше 100 человек.

https://ria.ru/20230806/pozhar-1888484145.html

https://ria.ru/20230805/pozhar-1888368997.html

олекминский район

россия

заречный

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происшествия, олекминский район, россия, заречный, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии