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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 07.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:05 07.08.2023 (обновлено: 14:10 07.08.2023)
https://ria.ru/20230807/poteri-1888633969.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 07.08.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении
Группировка "Юг" отразила атаку украинских штурмовых групп и нанесла поражение живой силе и технике, украинские военные потеряли до 135 солдат, сообщили в... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T14:05
2023-08-07T14:10
специальная военная операция на украине
украина
россия
сша
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Группировка "Юг" отразила атаку украинских штурмовых групп и нанесла поражение живой силе и технике, украинские военные потеряли до 135 солдат, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."Потери противника составили до 135 украинских военнослужащих, два танка, шесть боевых машин пехоты, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что на донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией успешно отразили атаку штурмовых групп 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе Белогоровки в ДНР."Кроме того, нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Богдановка, Веселое, Клещеевка, Марьинка и Красногоровка Донецкой Народной Республики", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина, россия, сша, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, США, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении

Минобороны: ВС России отразили атаку, уничтожили до 135 солдат ВСУ на Донецком направлении

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Группировка "Юг" отразила атаку украинских штурмовых групп и нанесла поражение живой силе и технике, украинские военные потеряли до 135 солдат, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
"Потери противника составили до 135 украинских военнослужащих, два танка, шесть боевых машин пехоты, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что на донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией успешно отразили атаку штурмовых групп 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе Белогоровки в ДНР.
"Кроме того, нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Богдановка, Веселое, Клещеевка, Марьинка и Красногоровка Донецкой Народной Республики", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСШАДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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