https://ria.ru/20230807/poteri-1888633969.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 07.08.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении
Группировка "Юг" отразила атаку украинских штурмовых групп и нанесла поражение живой силе и технике, украинские военные потеряли до 135 солдат, сообщили в... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T14:05
2023-08-07T14:05
2023-08-07T14:10
специальная военная операция на украине
украина
россия
сша
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832258425_0:202:3132:1964_1920x0_80_0_0_0bcb67abafa2ccc4cde286b0a69ff256.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Группировка "Юг" отразила атаку украинских штурмовых групп и нанесла поражение живой силе и технике, украинские военные потеряли до 135 солдат, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."Потери противника составили до 135 украинских военнослужащих, два танка, шесть боевых машин пехоты, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что на донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией успешно отразили атаку штурмовых групп 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе Белогоровки в ДНР."Кроме того, нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Богдановка, Веселое, Клещеевка, Марьинка и Красногоровка Донецкой Народной Республики", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
россия
сша
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832258425_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8736ead1634cf1df1be6a7060eacb8b2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, сша, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, США, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении
Минобороны: ВС России отразили атаку, уничтожили до 135 солдат ВСУ на Донецком направлении