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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 07.08.2023

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении

Группировка "Юг" отразила атаку украинских штурмовых групп и нанесла поражение живой силе и технике, украинские военные потеряли до 135 солдат, сообщили в... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T14:05

2023-08-07T14:05

2023-08-07T14:10

специальная военная операция на украине

украина

россия

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донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Группировка "Юг" отразила атаку украинских штурмовых групп и нанесла поражение живой силе и технике, украинские военные потеряли до 135 солдат, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."Потери противника составили до 135 украинских военнослужащих, два танка, шесть боевых машин пехоты, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что на донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией успешно отразили атаку штурмовых групп 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе Белогоровки в ДНР."Кроме того, нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Богдановка, Веселое, Клещеевка, Марьинка и Красногоровка Донецкой Народной Республики", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

россия

сша

донецкая народная республика

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украина, россия, сша, донецкая народная республика, вооруженные силы украины