https://ria.ru/20230807/post-1887830750.html

Успенский пост в 2023 году: когда начинается, подробный календарь питания

Успенский пост 2023: с какого числа начинается, суть, что можно есть

Успенский пост в 2023 году: когда начинается, подробный календарь питания

Успенский пост – один из православных многодневных постов, установленный в честь праздника Успения Пресвятой Богородицы. Когда его начало и какого числа он... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T16:18

2023-08-07T16:18

2023-08-07T16:18

религия

иисус христос

религиозные праздники

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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Успенский пост – один из православных многодневных постов, установленный в честь праздника Успения Пресвятой Богородицы. Когда его начало и какого числа он заканчивается в 2023 году, какие продукты можно употреблять – в материале РИА Новости.Успенский пост 2023Какого числа начинается и заканчиваетсяКаждый год Успенский пост приходится на одни и те же дни: начинается 14 и заканчивается 27 августа. Дату начала верующие называют Медовым Спасом, поскольку в храмах принято освящать мед. Его активный сбор начинается как раз в середине августа.Церковь же отмечает 14 августа другой праздник — Происхождение (изнесение) Честных Древ Животворящего Креста Господня.Церковное торжество в честь Креста Господня, знаменующее начало Успенского поста, было установлено в IX веке в Византии. В этот день, перед началом говения, на поклонение верующим выставлялись частицы креста, на котором был распят Христос, и фрагмент ризы Пресвятой Богородицы. Реликвии торжественно выносили из алтаря Влахернского храма в Константинополе.Успенский пост — самый короткий из числа многодневных. Для сравнения, Петров пост может длится месяц, а продолжительность Великого и Рождественского – 40 дней. В последний день поста священнослужители в храмах меняют свои облачения с белых на голубые. Этот цвет символизирует торжества в честь Пресвятой Богородицы.Суть и историяУспенский пост предваряет большой церковный праздник, один из двунадесятых (двенадцати главных в году) — Успение Пресвятой Богородицы. Православные отмечают его 28 августа и часто называют "богородичной Пасхой". Согласно преданию, Божья Матерь не умерла, а "уснула" (отсюда и название праздника — Успение), а ее душу взял на небо Иисус Христос.Произошло это в середине I века. Однако христиане не сразу поняли значимость данного события, как и роль самой Девы Марии. Почти пятьсот лет верующие спорили о ней. Поэтому из четырех многодневных постов Успенский был установлен позже остальных.Все дело в том, что ранняя Церковь долгое время была занята обсуждением других, более фундаментальных, вопросов. Богословские диспуты велись преимущественно о Боге и его триединстве.Как следствие, возникали многочисленные ереси, которые всячески занижали роль Девы Марии в христианской истории. Только в V веке на Вселенских соборах в Эфесе и Халкидоне – 431 и 451 годы соответственно – догмату о Богородице наконец уделили должное внимание и серьезно осмыслили его.Примерно столетие спустя христиане начали праздновать день ее Успения. Он предварялся постом, суть которого – духовно подготовить христианина к торжеству. Посредством усиленной молитвы, покаяния и гастрономических ограничений.Правила и традицииПоначалу длительность воздержания разнилась в зависимости от общины. Западные христиане, например, говели не больше трех дней. Традиция эта сохраняется до сих пор — католики перед Успением, которое у них приходится на 15 августа, постятся лишь сутки.При этом воздержание должно быть не только гастрономическим. По словам священнослужителей, это лишь одна из составляющих смысла говения. В первую очередь, пост предполагает духовное воздержание – от дурных помыслов и поступков.В целом, духовенство советует сделать больший акцент на свою внутреннюю жизнь. Без этого пост превратится в обычную диету.Поскольку на период Успенского поста приходятся два Спаса – Медовый и Яблочный – возникла традиция приносить в церковь на освящение урожай – яблоки и другие фрукты, мед, хлебные колосья.Что можно и нельзя естьВ первую очередь, постящимся предписано отказаться от продуктов животного происхождения. На протяжении двух недель нельзя есть мясо, яйца, творог и другие молочные продукты (в том числе, пить молоко).Дозволяется есть крупы, макароны, овощи, фрукты, грибы, ягоды, сухофрукты, орехи, мед, хлеб и постную выпечку.В понедельник, среду и пятницу устав предписывает сухоядение — можно употреблять только пищу растительного происхождения, которая не поддавалась термической обработке: невареная пища, свежие, сушеные или моченые овощи и фрукты.Во вторник и четверг допускается вареная пища без растительного масла.По субботам и воскресеньям можно готовить блюда с растительным маслом. Также в эти дни разрешается употребление вина в небольших количествах.Однако важно понимать, что этот устав — монашеский. Ограничения в трапезе для мирян не так строги. Священники отмечают: как именно поститься и состав меню на каждый день нужно обсуждать со своим духовником.14 августа (Понедельник) Медовый Спас: Сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.15 августа (Вторник): Горячая пища без масла – дозволяется вареная растительная пища без масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы).16 августа (Среда): Сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.17 августа (Четверг): Горячая пища без масла – дозволяется вареная растительная пища без масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы).18 августа (Пятница): Сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.19 августа (Суббота) Преображение Господне (Яблочный Спас): Рыба – разрешается полакомиться блюдами из рыбы и морепродуктов.20 августа (Воскресенье): Горячая пища с маслом – разрешается вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением масла.21 августа (Понедельник): Сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.22 августа (Вторник): Горячая пища без масла – дозволяется вареная растительная пища без масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы).23 августа (Среда): Сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.24 августа (Четверг): Горячая пища без масла – дозволяется вареная растительная пища без масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы).25 августа (Пятница): Сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.26 августа (Суббота): Горячая пища с маслом – разрешается вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением масла.27 августа (Воскресенье): Горячая пища с маслом – разрешается вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением масла.Рыба разрешается в праздник Преображения Господня (19 августа). К слову, в этот день допускается употребление вина в малых количествах. Пить его также можно по субботам и воскресеньям.Для регулярно говеющих Успенский пост не требует особо тщательной физической подготовки. Однако для людей, которые постятся впервые или тяжело переносят гастрономические ограничения, не будет лишним придерживаться некоторых правил.Подготовку к посту лучше начать за одну-две недели. Можно постепенно исключать из рациона мясные и молочные продукты. Наедаться ими "в прок" не стоит.Основа постного меню – растительная пища, которая в немалом количестве содержит клетчатку. К такой еде нужно привыкнуть. Чтобы избежать дискомфорта, связанного с пищеварением, следует ежедневно есть салаты, добавлять в готовые блюда отруби.Не менее важно потреблять достаточное количество жидкости. Полтора-два литра воды каждый день улучшат работу кишечника, притупят чувство голода и минимизируют риск обезвоживания.Резкая перемена в рационе питания может нарушить состояние микрофлоры кишечника. Ежедневное потребление кисломолочных продуктов – закваски, бифидойогуртов, кефира, ряженки, простокваши – способствует тому, что в кишечнике постоянно и в нужном количестве находятся полезные бактерии.Кроме того, постная пища менее калорийная. Чтобы не испытывать чувства голода в первые дни поста можно увеличить порции, добавить дополнительные приемы пищи или перекусы из фруктов, овощей, орехов.Отличие от других постовОсновное отличие Успенского от других постов заключается в парадоксе: длится он меньше, чем любой другой период говения, а по строгости не уступает даже Великому. Кроме того, церковный устав не разрешает во время Успенского поста есть не только мясо и молочные продукты, но и рыбу.Какие еще праздники приходятся на успенский постНа Успенский пост приходятся сразу три больших торжества. 14 августа отмечается Изнесение честных древ Животворящего Креста, — праздник, посвященный традиции Крестного хода, а также победе князя Андрея Боголюбского над волжскими булгарами в XII веке.Следующий важный праздник — Преображение Господне 19 августа. В народе он известен как Яблочный Спас. В этот день верующие вспоминают Преображение Иисуса Христа, которое, по преданию, произошло на горе Фаворе. Именно после этого апостолы поняли, что Иисус — Сын Божий и мессия, а не просто духовный наставник.А 29 августа (уже после Успенского поста) православная церковь отмечает Перенесение Нерукотворного Образа Христа из Едессы в Константинополь. Этот день посвящен изображению Иисуса Христа, которое отпечаталось на холсте, после того, как он вытер им свое лицо по пути на Голгофу.Популярные вопросыДля многих верующих очень важно знать, как правильно следует провести дни поста. А у недавно воцерковленных есть даже список наиболее популярных вопросов.Часто спрашивают, можно ли в Успенский пост играть свадьбу. Тут главное помнить: для церкви брак невозможен без венчания. В посты это таинство не совершается.Кроме того, в период говения вообще не стоит устраивать пышных и шумных застолий и гуляний. Конечно, если регистрацию в ЗАГСе по каким-то причинам перенести с постных недель нельзя, духовенство не будет против. Но уже венчаться и гулять придется потом, после Успения Богородицы.Церковный обряд крещения осуществляется в течении круглого года, в том числе и во время любого поста.Поминать усопших верующие могут каждый день - в личных молитвах дома и на панихидах в храме. В отличие от Великого поста в период Успенского нет специально отведенных для поминовения усопших дней - Родительских суббот.

https://ria.ru/20210802/ilin-1743672990.html

https://ria.ru/20210814/post-1745739797.html

https://ria.ru/20210828/uspenie-1747568139.html

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

иисус христос, религиозные праздники