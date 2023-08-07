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Российские военные улучшили положение на Купянском направлении

Российские военные улучшили положение на Купянском направлении - РИА Новости, 07.08.2023

Российские военные улучшили положение на Купянском направлении

Штурмовые отряды группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю возле населенных пунктов Ольшана и Першотравневое в Харьковской области,... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T14:04

2023-08-07T14:04

2023-08-07T14:54

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

харьковская область

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Штурмовые отряды группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю возле населенных пунктов Ольшана и Першотравневое в Харьковской области, сообщили в Минобороны."За последние трое суток продвижение российских войск на данном направлении составило 11 километров по фронту и более трех километров в глубину обороны противника", — подчеркнули в ведомстве.Кроме того, в районах Синьковки в Харьковской области, а также Новоселовского и Стельмаховки в ЛНР удалось отразить 12 контратак подразделений 14-й, 32-й и 67-й механизированных бригад украинских войск. Помимо этого, авиация и артиллерия нанесли поражение живой силе и технике ВСУ возле Купянска, Котляровки и Берестового в Харьковской области.Потери противника составили:Запорожское направлениеРоссийские войска отразили три атаки украинских солдат в районах Успеновки и Работино в Запорожской области. Возле населенного пункта Новоселовка удалось пресечь деятельность группы диверсантов. Кроме того, в районе Яблоневого и Новоданиловки российские военные нанесли поражение подразделениям ВСУ.Потери противника составили:Донецкое направлениеГруппировка войск "Юг" при поддержке авиации и артиллерии отразила атаку солдат украинской 81-й аэромобильной бригады возле Белогоровки в ДНР. Также удалось нанести поражение живой силе и технике ВСУ в районах Богдановки, Веселого, Клещеевки, Марьинки и Красногоровки.Потери противника составили:Южнодонецкое направлениеГруппировка войск "Восток" сорвала наступление украинских штурмовых отрядов возле Урожайного в Донецкой Народной Республике. В свою очередь, авиация нанесла удары по пяти местам дислокации живой силы и техники 31-механизированной бригады ВСУ в районе Старомайорского.Потери противника составили:Краснолиманское направлениеГруппировка войск "Центр" отразила атаку штурмовых отрядов украинской 42-й механизированной бригады возле Серебрянского лесничества. Также удалось нанести комплексное огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах Райгородки, Петровского, Площанки и Червоной Дибровы в ЛНР.Потери противника составили:Херсонское направлениеРоссийские войска продолжили успешно наносить огневое поражение украинским солдатам на Херсонском направлении.Потери противника составили:Всего за сутки российские авиация, артиллерия и ракетные войска поразили 107 подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и технику в 126 районах.

https://ria.ru/20230807/boepripasy-1888638755.html

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https://ria.ru/20230804/polsha-1888074699.html

https://ria.ru/20230807/ukraina-1888498116.html

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луганская народная республика

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Влада Копылова

вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область, луганская народная республика, сша, вооруженные силы украины