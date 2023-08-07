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Российские военные улучшили положение на Купянском направлении - РИА Новости, 07.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:04 07.08.2023 (обновлено: 14:54 07.08.2023)
https://ria.ru/20230807/polozhenie-1888633586.html
Российские военные улучшили положение на Купянском направлении
Российские военные улучшили положение на Купянском направлении - РИА Новости, 07.08.2023
Российские военные улучшили положение на Купянском направлении
Штурмовые отряды группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю возле населенных пунктов Ольшана и Першотравневое в Харьковской области,... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T14:04
2023-08-07T14:54
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
харьковская область
луганская народная республика
сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Штурмовые отряды группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю возле населенных пунктов Ольшана и Першотравневое в Харьковской области, сообщили в Минобороны.&quot;За последние трое суток продвижение российских войск на данном направлении составило 11 километров по фронту и более трех километров в глубину обороны противника&quot;, — подчеркнули в ведомстве.Кроме того, в районах Синьковки в Харьковской области, а также Новоселовского и Стельмаховки в ЛНР удалось отразить 12 контратак подразделений 14-й, 32-й и 67-й механизированных бригад украинских войск. Помимо этого, авиация и артиллерия нанесли поражение живой силе и технике ВСУ возле Купянска, Котляровки и Берестового в Харьковской области.Потери противника составили:Запорожское направлениеРоссийские войска отразили три атаки украинских солдат в районах Успеновки и Работино в Запорожской области. Возле населенного пункта Новоселовка удалось пресечь деятельность группы диверсантов. Кроме того, в районе Яблоневого и Новоданиловки российские военные нанесли поражение подразделениям ВСУ.Потери противника составили:Донецкое направлениеГруппировка войск "Юг" при поддержке авиации и артиллерии отразила атаку солдат украинской 81-й аэромобильной бригады возле Белогоровки в ДНР. Также удалось нанести поражение живой силе и технике ВСУ в районах Богдановки, Веселого, Клещеевки, Марьинки и Красногоровки.Потери противника составили:Южнодонецкое направлениеГруппировка войск "Восток" сорвала наступление украинских штурмовых отрядов возле Урожайного в Донецкой Народной Республике. В свою очередь, авиация нанесла удары по пяти местам дислокации живой силы и техники 31-механизированной бригады ВСУ в районе Старомайорского.Потери противника составили:Краснолиманское направлениеГруппировка войск "Центр" отразила атаку штурмовых отрядов украинской 42-й механизированной бригады возле Серебрянского лесничества. Также удалось нанести комплексное огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах Райгородки, Петровского, Площанки и Червоной Дибровы в ЛНР.Потери противника составили:Херсонское направлениеРоссийские войска продолжили успешно наносить огневое поражение украинским солдатам на Херсонском направлении.Потери противника составили:Всего за сутки российские авиация, артиллерия и ракетные войска поразили 107 подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и технику в 126 районах.
https://ria.ru/20230807/boepripasy-1888638755.html
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харьковская область
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вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область, луганская народная республика, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Харьковская область, Луганская Народная Республика, США, Вооруженные силы Украины
Российские военные улучшили положение на Купянском направлении

Минобороны: российские военные улучшили положение у Ольшаны и Першотравневого

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Штурмовые отряды группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю возле населенных пунктов Ольшана и Першотравневое в Харьковской области, сообщили в Минобороны.
«

"За последние трое суток продвижение российских войск на данном направлении составило 11 километров по фронту и более трех километров в глубину обороны противника", — подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, в районах Синьковки в Харьковской области, а также Новоселовского и Стельмаховки в ЛНР удалось отразить 12 контратак подразделений 14-й, 32-й и 67-й механизированных бригад украинских войск. Помимо этого, авиация и артиллерия нанесли поражение живой силе и технике ВСУ возле Купянска, Котляровки и Берестового в Харьковской области.
Потери противника составили:
  • до 110 военнослужащих;
  • две боевые бронированные машины;
  • три автомобиля;
  • артиллерийская система М777 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.
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Запорожское направление

Российские войска отразили три атаки украинских солдат в районах Успеновки и Работино в Запорожской области. Возле населенного пункта Новоселовка удалось пресечь деятельность группы диверсантов. Кроме того, в районе Яблоневого и Новоданиловки российские военные нанесли поражение подразделениям ВСУ.
Потери противника составили:
  • до 80 военнослужащих;
  • три боевые бронированные машины;
  • четыре автомобиля;
  • гаубица Д-30.
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Донецкое направление

Группировка войск "Юг" при поддержке авиации и артиллерии отразила атаку солдат украинской 81-й аэромобильной бригады возле Белогоровки в ДНР. Также удалось нанести поражение живой силе и технике ВСУ в районах Богдановки, Веселого, Клещеевки, Марьинки и Красногоровки.
Потери противника составили:
  • до 135 военнослужащих;
  • два танка;
  • шесть боевых машин пехоты;
  • три автомобиля;
  • гаубицы "Мста-Б" и Д-30;
  • артиллерийская система М777 производства США.
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Южнодонецкое направление

Группировка войск "Восток" сорвала наступление украинских штурмовых отрядов возле Урожайного в Донецкой Народной Республике. В свою очередь, авиация нанесла удары по пяти местам дислокации живой силы и техники 31-механизированной бригады ВСУ в районе Старомайорского.
Потери противника составили:
  • более 225 военнослужащих;
  • три танка;
  • четыре боевые бронированные машины;
  • два автомобиля;
  • гаубица Д-30.
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Краснолиманское направление

Группировка войск "Центр" отразила атаку штурмовых отрядов украинской 42-й механизированной бригады возле Серебрянского лесничества. Также удалось нанести комплексное огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах Райгородки, Петровского, Площанки и Червоной Дибровы в ЛНР.
Потери противника составили:
  • более 65 военнослужащих;
  • две боевые бронированные машины;
  • гаубица Д-30.
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Херсонское направление

Российские войска продолжили успешно наносить огневое поражение украинским солдатам на Херсонском направлении.
Потери противника составили:
  • до 20 военнослужащих;
  • три автомобиля;
  • две гаубицы Д-30.
Всего за сутки российские авиация, артиллерия и ракетные войска поразили 107 подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и технику в 126 районах.
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Харьковская областьЛуганская Народная РеспубликаСШАВооруженные силы Украины
 
 
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