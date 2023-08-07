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В Москве зафиксировали вторую "тропическую" ночь - РИА Новости, 07.08.2023
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08:31 07.08.2023
https://ria.ru/20230807/pogoda-1888547132.html
В Москве зафиксировали вторую "тропическую" ночь
В Москве зафиксировали вторую "тропическую" ночь - РИА Новости, 07.08.2023
В Москве зафиксировали вторую "тропическую" ночь
Вторая за лето "тропическая" ночь была зафиксирована в Москве, температура воздуха в столице минувшей ночью не опустилась ниже 20-градусной отметки, сообщил в... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T08:31
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общество
москва
михаил леус
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Вторая за лето "тропическая" ночь была зафиксирована в Москве, температура воздуха в столице минувшей ночью не опустилась ниже 20-градусной отметки, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "В столице минувшей ночью температура воздуха не опустилась ниже 20-градусной отметки - такие ночи принято называть "тропическими". На метеостанции ВДНХ минимум составил плюс 20,6 градусов", - заявил он. Как отметил синоптик, это уже вторая "тропическая" ночь в летнем сезоне. "Седьмого июля температура воздуха была еще выше и составляла плюс 21,8 градуса", - подчеркнул специалист. Леус добавил, что, согласно прогнозам, предстоящая ночь будет еще теплее, столбики термометров остановятся у отметок в плюс 20-22 градуса.
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общество, москва, михаил леус
Общество, Москва, Михаил Леус
В Москве зафиксировали вторую "тропическую" ночь

В Москве прошла вторая "тропическую" ночь, температура не опускалась ниже 20 градусов

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкНебоскребы делового центра "Москва-сити"
Небоскребы делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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Небоскребы делового центра "Москва-сити". Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Вторая за лето "тропическая" ночь была зафиксирована в Москве, температура воздуха в столице минувшей ночью не опустилась ниже 20-градусной отметки, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"В столице минувшей ночью температура воздуха не опустилась ниже 20-градусной отметки - такие ночи принято называть "тропическими". На метеостанции ВДНХ минимум составил плюс 20,6 градусов", - заявил он.
Как отметил синоптик, это уже вторая "тропическая" ночь в летнем сезоне.
"Седьмого июля температура воздуха была еще выше и составляла плюс 21,8 градуса", - подчеркнул специалист.
Леус добавил, что, согласно прогнозам, предстоящая ночь будет еще теплее, столбики термометров остановятся у отметок в плюс 20-22 градуса.
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