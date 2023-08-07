https://ria.ru/20230807/pogoda-1888547132.html

В Москве зафиксировали вторую "тропическую" ночь

В Москве зафиксировали вторую "тропическую" ночь - РИА Новости, 07.08.2023

В Москве зафиксировали вторую "тропическую" ночь

Вторая за лето "тропическая" ночь была зафиксирована в Москве, температура воздуха в столице минувшей ночью не опустилась ниже 20-градусной отметки, сообщил в... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T08:31

2023-08-07T08:31

2023-08-07T08:31

общество

москва

михаил леус

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Вторая за лето "тропическая" ночь была зафиксирована в Москве, температура воздуха в столице минувшей ночью не опустилась ниже 20-градусной отметки, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "В столице минувшей ночью температура воздуха не опустилась ниже 20-градусной отметки - такие ночи принято называть "тропическими". На метеостанции ВДНХ минимум составил плюс 20,6 градусов", - заявил он. Как отметил синоптик, это уже вторая "тропическая" ночь в летнем сезоне. "Седьмого июля температура воздуха была еще выше и составляла плюс 21,8 градуса", - подчеркнул специалист. Леус добавил, что, согласно прогнозам, предстоящая ночь будет еще теплее, столбики термометров остановятся у отметок в плюс 20-22 градуса.

https://ria.ru/20230806/zhara-1888524405.html

москва

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, михаил леус