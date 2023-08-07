https://ria.ru/20230807/pogibshiy-1888736132.html

Умер один из пострадавших при взрыве газового баллона в Москве

Умер один из пострадавших при взрыве газового баллона в Москве - РИА Новости, 07.08.2023

Умер один из пострадавших при взрыве газового баллона в Москве

Один из пострадавших при разгерметизации газового баллона на севере Москвы скончался в больнице, возбуждено уголовное дело, сообщается в телеграм-канале... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T21:05

2023-08-07T21:05

2023-08-07T21:05

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Один из пострадавших при разгерметизации газового баллона на севере Москвы скончался в больнице, возбуждено уголовное дело, сообщается в телеграм-канале столичного СК. Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что двое рабочих пострадали при разгерметизации газового баллона на пункте сбора вторичного сырья на севере Москвы. Пострадавшие были переданы врачам. "При разгрузке газовых баллонов произошёл самопроизвольный хлопок баллона, в результате полученных повреждений один мужчина скончался в медицинском учреждении, другому мужчине оказывается медицинская помощь, его жизни и здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении. Кроме того, следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека.

москва

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)