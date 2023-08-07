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Умер один из пострадавших при взрыве газового баллона в Москве - РИА Новости, 07.08.2023
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21:05 07.08.2023
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Умер один из пострадавших при взрыве газового баллона в Москве
Умер один из пострадавших при взрыве газового баллона в Москве - РИА Новости, 07.08.2023
Умер один из пострадавших при взрыве газового баллона в Москве
Один из пострадавших при разгерметизации газового баллона на севере Москвы скончался в больнице, возбуждено уголовное дело, сообщается в телеграм-канале... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T21:05
2023-08-07T21:05
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Один из пострадавших при разгерметизации газового баллона на севере Москвы скончался в больнице, возбуждено уголовное дело, сообщается в телеграм-канале столичного СК. Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что двое рабочих пострадали при разгерметизации газового баллона на пункте сбора вторичного сырья на севере Москвы. Пострадавшие были переданы врачам. "При разгрузке газовых баллонов произошёл самопроизвольный хлопок баллона, в результате полученных повреждений один мужчина скончался в медицинском учреждении, другому мужчине оказывается медицинская помощь, его жизни и здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении. Кроме того, следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека.
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
Умер один из пострадавших при взрыве газового баллона в Москве

СК: один из пострадавших при разгерметизации газового баллона в Москве умер в больнице

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Один из пострадавших при разгерметизации газового баллона на севере Москвы скончался в больнице, возбуждено уголовное дело, сообщается в телеграм-канале столичного СК.
Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что двое рабочих пострадали при разгерметизации газового баллона на пункте сбора вторичного сырья на севере Москвы. Пострадавшие были переданы врачам.
«
"При разгрузке газовых баллонов произошёл самопроизвольный хлопок баллона, в результате полученных повреждений один мужчина скончался в медицинском учреждении, другому мужчине оказывается медицинская помощь, его жизни и здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении.
Кроме того, следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека.
 
ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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