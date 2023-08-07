https://ria.ru/20230807/podrostki-1888698312.html

Более 10 тысяч подростков трудоустроились этим летом в Подмосковье

Более 10 тысяч подростков трудоустроились этим летом в Подмосковье - РИА Новости, 07.08.2023

Более 10 тысяч подростков трудоустроились этим летом в Подмосковье

В Московской области летом текущего года нашли работу свыше 10 тысяч подростков, сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья. РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T17:20

2023-08-07T17:20

2023-08-07T17:20

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

работа

подростки

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. В Московской области летом текущего года нашли работу свыше 10 тысяч подростков, сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья. "С начала лета свыше 10 тысяч подростков из Подмосковья устроились на сезонную работу. Возможно, кто-то из них продолжит трудится и дальше, но уже в свободное от учебы время. Ребята в среднем получают зарплату 27 тысяч в месяц, уровень оплаты зависит от выбранной профессии", - сказала министр социального развития региона Людмила Болатаева. Как отметили в пресс-службе, ребята от 14 до 18 лет в основном устраиваются в аграрные предприятия, либо в муниципальные организации, которые занимаются озеленением и благоустройством территорий. Официальный трудовой договор обязательно заключают с каждым несовершеннолетним. Кроме того, каждый подросток дополнительно получает от центра занятости материальную поддержку в размере 2 250 рублей. Получить услуги центра занятости населения, а также проконсультироваться по возникающим вопросам можно на портале "Работа России" www.trudvsem.ru, по телефону 8 (4967) 63-04-13 или по электронной почте msr_cznmo@mosreg.ru.

https://ria.ru/20230504/zatseper-1869645902.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), работа, подростки