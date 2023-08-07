https://ria.ru/20230807/podmoskove-1888634392.html

Свыше 500 человек проверили свое здоровье в подмосковных парках в выходные

Свыше 500 человек проверили свое здоровье в подмосковных парках в выходные - РИА Новости, 07.08.2023

Свыше 500 человек проверили свое здоровье в подмосковных парках в выходные

Более 500 человек проверили свое здоровье в парках Московской области за минувшие выходные, сообщает пресс-служба Минздрава региона. РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T14:08

2023-08-07T14:08

2023-08-07T14:08

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

балашиха

кашира

светлана стригункова

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Более 500 человек проверили свое здоровье в парках Московской области за минувшие выходные, сообщает пресс-служба Минздрава региона. Жители Подмосковья могли пройти осмотр в 25 парках. Выездные бригады врачей работали в Балашихе, Кашире, Коломне, Пушкино, Люберцах и других муниципалитетах региона. "На протяжении всего лета каждые выходные бригады медицинских специалистов работают в парках Подмосковья. В минувшие выходные такой возможностью проверить свое здоровье воспользовались еще более 500 человек", - сказала первый зампред правительства области Светлана Стригункова. В пресс-службе отметили, что в процессе осмотра пациенты могли пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сдать общий анализ крови и прочие анализы. Диагностика проводится бесплатно, по полису ОМС. С результатами обследования жители смогут ознакомиться в личном кабинете пациента на подмосковном портале госуслуг.

https://realty.ria.ru/20230807/kapremont-1888604594.html

московская область (подмосковье)

балашиха

кашира

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), балашиха, кашира, светлана стригункова