https://ria.ru/20230807/podmoskove-1888634392.html
Свыше 500 человек проверили свое здоровье в подмосковных парках в выходные
Свыше 500 человек проверили свое здоровье в подмосковных парках в выходные - РИА Новости, 07.08.2023
Свыше 500 человек проверили свое здоровье в подмосковных парках в выходные
Более 500 человек проверили свое здоровье в парках Московской области за минувшие выходные, сообщает пресс-служба Минздрава региона. РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T14:08
2023-08-07T14:08
2023-08-07T14:08
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Более 500 человек проверили свое здоровье в парках Московской области за минувшие выходные, сообщает пресс-служба Минздрава региона. Жители Подмосковья могли пройти осмотр в 25 парках. Выездные бригады врачей работали в Балашихе, Кашире, Коломне, Пушкино, Люберцах и других муниципалитетах региона. "На протяжении всего лета каждые выходные бригады медицинских специалистов работают в парках Подмосковья. В минувшие выходные такой возможностью проверить свое здоровье воспользовались еще более 500 человек", - сказала первый зампред правительства области Светлана Стригункова. В пресс-службе отметили, что в процессе осмотра пациенты могли пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сдать общий анализ крови и прочие анализы. Диагностика проводится бесплатно, по полису ОМС. С результатами обследования жители смогут ознакомиться в личном кабинете пациента на подмосковном портале госуслуг.
https://realty.ria.ru/20230807/kapremont-1888604594.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), балашиха, кашира, светлана стригункова
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Балашиха, Кашира, Светлана Стригункова