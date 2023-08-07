https://ria.ru/20230807/podmoskove-1888593800.html

Работу шести светофоров оптимизировали в Подмосковье за неделю

Работу шести светофоров оптимизировали в Подмосковье за неделю - РИА Новости, 07.08.2023

Работу шести светофоров оптимизировали в Подмосковье за неделю

В Московской области оптимизировали работу шести светофорных объектов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона. РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T12:22

2023-08-07T12:22

2023-08-07T12:22

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

мытищи

королев

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. В Московской области оптимизировали работу шести светофорных объектов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона. За прошедшую неделю на дорогах Подмосковья оптимизировали режим работы шести светофорных объектов. Специалисты центра безопасности дорожного движения Московской области модернизировали и перенастроили светофоры в Мытищах, Королеве, Домодедове и Химках. Проделанная работа позволила минимизировать дорожные заторы. На трех светофорах в Мытищах установили средства адаптивного управления - теперь такими светофорами можно удаленно управлять и корректировать режимы, формировать более 120 вариаций событий. Кроме того, светофоры с адаптивным управлением сами удаленно сообщают о своих неисправностях – в случае, если нет питания, перегорела лампочка и прочее. В пресс-службе добавили, что еще скорректировали фазы работы трех светофоров: в Королеве на пересечении улицы Коммунальной и проспекта Королева, в Домодедове на пересечении Каширского шоссе и улицы Гагарина и в Химках на пересечении Пятницкого и Кутузовского шоссе. Работы по ликвидации пробок в регионе продолжаются, в результате проведенных точечных мероприятий – их более 200, около 60% из них уже показали позитивный эффект – повысилась пропускная способность.

https://ria.ru/20230804/remont-1888217813.html

московская область (подмосковье)

мытищи

королев

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), мытищи, королев