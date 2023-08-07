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Работу шести светофоров оптимизировали в Подмосковье за неделю - РИА Новости, 07.08.2023
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Новости Подмосковья
 
12:22 07.08.2023
https://ria.ru/20230807/podmoskove-1888593800.html
Работу шести светофоров оптимизировали в Подмосковье за неделю
Работу шести светофоров оптимизировали в Подмосковье за неделю - РИА Новости, 07.08.2023
Работу шести светофоров оптимизировали в Подмосковье за неделю
В Московской области оптимизировали работу шести светофорных объектов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона. РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T12:22
2023-08-07T12:22
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
мытищи
королев
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. В Московской области оптимизировали работу шести светофорных объектов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона. За прошедшую неделю на дорогах Подмосковья оптимизировали режим работы шести светофорных объектов. Специалисты центра безопасности дорожного движения Московской области модернизировали и перенастроили светофоры в Мытищах, Королеве, Домодедове и Химках. Проделанная работа позволила минимизировать дорожные заторы. На трех светофорах в Мытищах установили средства адаптивного управления - теперь такими светофорами можно удаленно управлять и корректировать режимы, формировать более 120 вариаций событий. Кроме того, светофоры с адаптивным управлением сами удаленно сообщают о своих неисправностях – в случае, если нет питания, перегорела лампочка и прочее. В пресс-службе добавили, что еще скорректировали фазы работы трех светофоров: в Королеве на пересечении улицы Коммунальной и проспекта Королева, в Домодедове на пересечении Каширского шоссе и улицы Гагарина и в Химках на пересечении Пятницкого и Кутузовского шоссе. Работы по ликвидации пробок в регионе продолжаются, в результате проведенных точечных мероприятий – их более 200, около 60% из них уже показали позитивный эффект – повысилась пропускная способность.
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московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), мытищи, королев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Мытищи, Королев

Работу шести светофоров оптимизировали в Подмосковье за неделю

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСветофор
Светофор - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Светофор
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. В Московской области оптимизировали работу шести светофорных объектов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
За прошедшую неделю на дорогах Подмосковья оптимизировали режим работы шести светофорных объектов. Специалисты центра безопасности дорожного движения Московской области модернизировали и перенастроили светофоры в Мытищах, Королеве, Домодедове и Химках. Проделанная работа позволила минимизировать дорожные заторы.
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На трех светофорах в Мытищах установили средства адаптивного управления - теперь такими светофорами можно удаленно управлять и корректировать режимы, формировать более 120 вариаций событий. Кроме того, светофоры с адаптивным управлением сами удаленно сообщают о своих неисправностях – в случае, если нет питания, перегорела лампочка и прочее.
В пресс-службе добавили, что еще скорректировали фазы работы трех светофоров: в Королеве на пересечении улицы Коммунальной и проспекта Королева, в Домодедове на пересечении Каширского шоссе и улицы Гагарина и в Химках на пересечении Пятницкого и Кутузовского шоссе.
Работы по ликвидации пробок в регионе продолжаются, в результате проведенных точечных мероприятий – их более 200, около 60% из них уже показали позитивный эффект – повысилась пропускная способность.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)МытищиКоролев
 
 
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