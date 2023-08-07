https://ria.ru/20230807/podmoskove-1888582804.html

Еще 51 объект здравоохранения отремонтируют в Подмосковье в 2023 году

Еще 51 объект здравоохранения отремонтируют в Подмосковье в 2023 году - РИА Новости, 07.08.2023

Еще 51 объект здравоохранения отремонтируют в Подмосковье в 2023 году

В Московской области в текущем году отремонтируют еще 51 объект здравоохранения, сообщает пресс-служба Минздрава региона. РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T11:44

2023-08-07T11:44

2023-08-07T11:45

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

светлана стригункова

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. В Московской области в текущем году отремонтируют еще 51 объект здравоохранения, сообщает пресс-служба Минздрава региона. В Подмосковье реализуется масштабная программа ремонтов медицинских учреждений. На сегодняшний день работы ведутся на 80 объектах здравоохранения – это капитальный и текущий ремонт. В программу вошли стационары, поликлиники, амбулатории, посты, подстанции скорой помощи и прочие объекты, говорится в сообщении. "Комплексная программа ремонта позволяет не просто выполнить внутреннюю отделку. Особое внимание уделяется организации процессов, чтобы пациент чувствовал себя комфортно от входа на территорию учреждения и до окончания лечения. Мы включили в программу ремонта еще 51 объект здравоохранения. На эти цели направим еще порядка 700 миллионов рублей", - сказала первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова. В пресс-службе добавили, что ремонтные работы будут организованы в поликлиниках, стационарах, амбулаториях, фельдшерско-акушерских пунктах и офисе врача общей практики. Работы запланировано проводить в текущем году.

https://ria.ru/20230804/podmoskove-1888191216.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), светлана стригункова