https://ria.ru/20230807/podmoskove-1888582804.html
Еще 51 объект здравоохранения отремонтируют в Подмосковье в 2023 году
Еще 51 объект здравоохранения отремонтируют в Подмосковье в 2023 году - РИА Новости, 07.08.2023
Еще 51 объект здравоохранения отремонтируют в Подмосковье в 2023 году
В Московской области в текущем году отремонтируют еще 51 объект здравоохранения, сообщает пресс-служба Минздрава региона. РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T11:44
2023-08-07T11:44
2023-08-07T11:45
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. В Московской области в текущем году отремонтируют еще 51 объект здравоохранения, сообщает пресс-служба Минздрава региона. В Подмосковье реализуется масштабная программа ремонтов медицинских учреждений. На сегодняшний день работы ведутся на 80 объектах здравоохранения – это капитальный и текущий ремонт. В программу вошли стационары, поликлиники, амбулатории, посты, подстанции скорой помощи и прочие объекты, говорится в сообщении. "Комплексная программа ремонта позволяет не просто выполнить внутреннюю отделку. Особое внимание уделяется организации процессов, чтобы пациент чувствовал себя комфортно от входа на территорию учреждения и до окончания лечения. Мы включили в программу ремонта еще 51 объект здравоохранения. На эти цели направим еще порядка 700 миллионов рублей", - сказала первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова. В пресс-службе добавили, что ремонтные работы будут организованы в поликлиниках, стационарах, амбулаториях, фельдшерско-акушерских пунктах и офисе врача общей практики. Работы запланировано проводить в текущем году.
https://ria.ru/20230804/podmoskove-1888191216.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), светлана стригункова
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. В Московской области в текущем году отремонтируют еще 51 объект здравоохранения, сообщает пресс-служба Минздрава региона.
В Подмосковье реализуется масштабная программа ремонтов медицинских учреждений. На сегодняшний день работы ведутся на 80 объектах здравоохранения – это капитальный и текущий ремонт. В программу вошли стационары, поликлиники, амбулатории, посты, подстанции скорой помощи и прочие объекты, говорится в сообщении.
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"Комплексная программа ремонта позволяет не просто выполнить внутреннюю отделку. Особое внимание уделяется организации процессов, чтобы пациент чувствовал себя комфортно от входа на территорию учреждения и до окончания лечения. Мы включили в программу ремонта еще 51 объект здравоохранения. На эти цели направим еще порядка 700 миллионов рублей", - сказала первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова
.
В пресс-службе добавили, что ремонтные работы будут организованы в поликлиниках, стационарах, амбулаториях, фельдшерско-акушерских пунктах и офисе врача общей практики. Работы запланировано проводить в текущем году.