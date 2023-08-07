https://ria.ru/20230807/ploschadka-1888550870.html

"Умную" спортивную площадку открыли в липецком селе

"Умную" спортивную площадку открыли в липецком селе - РИА Новости, 07.08.2023

"Умную" спортивную площадку открыли в липецком селе

"Умную" спортивную площадку открыли у школы в селе Сенцово Липецкого района, сообщили губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T09:14

2023-08-07T09:14

2023-08-07T09:44

липецкая область

липецкий район

игорь артамонов

липецкая область

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ЛИПЕЦК, 7 авг - РИА Новости. "Умную" спортивную площадку открыли у школы в селе Сенцово Липецкого района, сообщили губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, особенность площадки в том, что в спортзоне есть доступ к интернету, на каждом тренажере размещен QR-код. Если навести на него смартфон, можно познакомиться с правильной техникой выполнения упражнений и получить программу тренировок. Артамонов отметил, что на школьном стадионе разместили футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки, трибуну для зрителей на 100 мест, площадки для волейбола и баскетбола, скалодром, тренажеры для детского и взрослого воркаута. Сумма финансирования составила более 30 миллионов рублей. Скоро обновится и школа, сейчас там идет капитальный ремонт. "Приятно видеть, как преобразился школьный стадион. Детишек много, они играют в футбол, волейбол, баскетбол, не отходят от турников. Такие спортивные объекты привлекают и взрослых. Это важно – заниматься спортом там, где ты живешь. Продолжим развивать массовый спорт и инфраструктуру", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20230804/blagoustroystvo-1888120406.html

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Влада Копылова

липецкий район, игорь артамонов, липецкая область