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"Умную" спортивную площадку открыли в липецком селе - РИА Новости, 07.08.2023
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Липецкая область
 
09:14 07.08.2023 (обновлено: 09:44 07.08.2023)
https://ria.ru/20230807/ploschadka-1888550870.html
"Умную" спортивную площадку открыли в липецком селе
"Умную" спортивную площадку открыли в липецком селе - РИА Новости, 07.08.2023
"Умную" спортивную площадку открыли в липецком селе
"Умную" спортивную площадку открыли у школы в селе Сенцово Липецкого района, сообщили губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T09:14
2023-08-07T09:44
липецкая область
липецкий район
игорь артамонов
липецкая область
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ЛИПЕЦК, 7 авг - РИА Новости. "Умную" спортивную площадку открыли у школы в селе Сенцово Липецкого района, сообщили губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, особенность площадки в том, что в спортзоне есть доступ к интернету, на каждом тренажере размещен QR-код. Если навести на него смартфон, можно познакомиться с правильной техникой выполнения упражнений и получить программу тренировок. Артамонов отметил, что на школьном стадионе разместили футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки, трибуну для зрителей на 100 мест, площадки для волейбола и баскетбола, скалодром, тренажеры для детского и взрослого воркаута. Сумма финансирования составила более 30 миллионов рублей. Скоро обновится и школа, сейчас там идет капитальный ремонт. "Приятно видеть, как преобразился школьный стадион. Детишек много, они играют в футбол, волейбол, баскетбол, не отходят от турников. Такие спортивные объекты привлекают и взрослых. Это важно – заниматься спортом там, где ты живешь. Продолжим развивать массовый спорт и инфраструктуру", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20230804/blagoustroystvo-1888120406.html
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липецкий район, игорь артамонов, липецкая область
Липецкая область, Липецкий район, Игорь Артамонов, Липецкая область

"Умную" спортивную площадку открыли в липецком селе

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Архивное фото
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ЛИПЕЦК, 7 авг - РИА Новости. "Умную" спортивную площадку открыли у школы в селе Сенцово Липецкого района, сообщили губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, особенность площадки в том, что в спортзоне есть доступ к интернету, на каждом тренажере размещен QR-код. Если навести на него смартфон, можно познакомиться с правильной техникой выполнения упражнений и получить программу тренировок.
Артамонов отметил, что на школьном стадионе разместили футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки, трибуну для зрителей на 100 мест, площадки для волейбола и баскетбола, скалодром, тренажеры для детского и взрослого воркаута. Сумма финансирования составила более 30 миллионов рублей. Скоро обновится и школа, сейчас там идет капитальный ремонт.
"Приятно видеть, как преобразился школьный стадион. Детишек много, они играют в футбол, волейбол, баскетбол, не отходят от турников. Такие спортивные объекты привлекают и взрослых. Это важно – заниматься спортом там, где ты живешь. Продолжим развивать массовый спорт и инфраструктуру", – сказал Артамонов.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов отметил участие липчан в благоустройстве города - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
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Липецкая областьЛипецкий районИгорь АртамоновЛипецкая область
 
 
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