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В Эстонии у россиянина конфисковали 21 пиявку в пользу государства

В Эстонии у россиянина конфисковали 21 пиявку в пользу государства - РИА Новости, 07.08.2023

В Эстонии у россиянина конфисковали 21 пиявку в пользу государства

Эстонские таможенники на пункте пограничного пропуска в Нарве изъяли у россиянина 21 медицинскую пиявку, сообщил портал государственного телерадиовещания ERR. РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T19:36

2023-08-07T19:36

2023-08-07T19:43

здоровье - общество

россия

тартуский университет

эстония

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ХЕЛЬСИНКИ, 7 авг — РИА Новости. Эстонские таможенники на пункте пограничного пропуска в Нарве изъяли у россиянина 21 медицинскую пиявку, сообщил портал государственного телерадиовещания ERR."Россиянин объяснил таможенникам, что оставил незаконченным лечение пиявками в России, поэтому взял их с собой, чтобы продолжить лечение в Эстонии. Также он показал чек о покупке пиявок. Гражданина России известили, что охраняемые виды могут быть ввезены из третьих стран только при наличии разрешений CITES. Поскольку у него не было такого разрешения, то пиявки стали собственностью Эстонского государства", — говорится в публикации.Медицинские пиявки (Hirudo Medicinalis) редко встречаются в большинстве европейских стран и входят в список исчезающих видов CITES (Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения).Пиявок под свою опеку взяли Музей природы и Ботанический сад Тартуского университета.

https://ria.ru/20230411/narkotiki-1864562056.html

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эстония

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здоровье - общество, россия, тартуский университет, эстония, нарва