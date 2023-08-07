https://ria.ru/20230807/pischeprom-1888274658.html

Ефимов: оборот столичного пищепрома вырос на 12,6 процента

Ефимов: оборот столичного пищепрома вырос на 12,6 процента - РИА Новости, 07.08.2023

Ефимов: оборот столичного пищепрома вырос на 12,6 процента

Совокупный оборот столичных производителей пищевой продукции за первые пять месяцев текущего года достиг 243 миллиарда рублей, что на 12,6% превысило... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T09:12

2023-08-07T09:12

2023-08-07T09:12

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Совокупный оборот столичных производителей пищевой продукции за первые пять месяцев текущего года достиг 243 миллиарда рублей, что на 12,6% превысило аналогичный прошлогодний показатель, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Более четверти оборота обеспечили производители мяса и мясной продукции – около 63,7 миллиарда рублей. Выручка производителей молочной продукции достигла 35,3 миллиарда рублей, а предприятий по производству хлебобулочных и мучных изделий - почти 33 миллиарда рублей", - отметил вице-мэр, добавив, что увеличение показателей отчасти обеспечено выходом на новые рынки сбыта.Как уточнили в департаменте экономической политики и развития города, лидерами по росту оборотов за указанный период стали компании по переработке и консервированию фруктов и овощей (рост в 2,3 раза), а также по переработке и консервированию рыбы (рост на 35%).Отмечается, что в городе на сегодняшний день работают более 250 производителей пищевой продукции, чья доля в общем обороте столичной обрабатывающей промышленности достигла 5%. При этом на Москву приходится свыше 6% общероссийского оборота компаний пищепрома.Сегодня в городе существуют десятки мер поддержки для самых разных предприятий, деятельность которых оказывает влияние на экономическую стабильность города. Среди них субсидии, льготные кредиты, офсетные контракты, а также различные проекты по обучению предпринимателей и персонала, предоставлению торговых площадей и презентации московского бизнеса на международном уровне. Москва активно развивает промышленность, заботится о создании равных для всех условий ведения бизнеса, оказывает поддержку инновационным, перспективным, важным для столицы отраслям и бизнес-проектам.

https://ria.ru/20230616/efimov-1878474722.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва