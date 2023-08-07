https://ria.ru/20230807/permyak-1888686315.html
Полиция начала проверку после видео, где пермяк решил пнуть ребенка
Полиция начала проверку после видео, где пермяк решил пнуть ребенка - РИА Новости, 07.08.2023
Полиция начала проверку после видео, где пермяк решил пнуть ребенка
Полиция проводит проверку по факту видео, на котором пермяк в магазине решил пнуть мальчика якобы за то, что тот медленно складывал продукты в пакет, сообщили... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T16:30
2023-08-07T16:30
2023-08-07T16:31
происшествия
свердловский район
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ПЕРМЬ, 7 авг - РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту видео, на котором пермяк в магазине решил пнуть мальчика якобы за то, что тот медленно складывал продукты в пакет, сообщили РИА Новости в краевом ГУМВД. Ранее в соцсетях появилось видео, на котором мужчина на кассе в продуктовом магазине замахивается ногой в сторону школьника. После этого ребёнок отскакивает к стене. Отмечалось, что пермяка якобы не устроила скорость, с которой юный покупатель складывал товары в пакет. "По данному факту в отделе полиции №7 Свердловского района зарегистрирован материал проверки. В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются", - рассказали в полиции. В ведомстве уточнили, что все участники конфликта уже установлены.
https://ria.ru/20230807/video-1888647414.html
https://ria.ru/20230724/delo-1885991620.html
свердловский район
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происшествия, свердловский район
Происшествия, Свердловский район
Полиция начала проверку после видео, где пермяк решил пнуть ребенка
Полиция начала проверку после видео, на котором пермяк решил пнуть ребенка в магазине
ПЕРМЬ, 7 авг - РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту видео, на котором пермяк в магазине решил пнуть мальчика якобы за то, что тот медленно складывал продукты в пакет, сообщили РИА Новости в краевом ГУМВД.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором мужчина на кассе в продуктовом магазине замахивается ногой в сторону школьника. После этого ребёнок отскакивает к стене. Отмечалось, что пермяка якобы не устроила скорость, с которой юный покупатель складывал товары в пакет.
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"По данному факту в отделе полиции №7 Свердловского района зарегистрирован материал проверки. В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются", - рассказали в полиции.
В ведомстве уточнили, что все участники конфликта уже установлены.
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