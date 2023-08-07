https://ria.ru/20230807/perevozchik-1888537955.html

В Хабаровском крае наказали перевозчика из-за инцидента с пенсионеркой

В Хабаровском крае наказали перевозчика из-за инцидента с пенсионеркой - РИА Новости, 07.08.2023

В Хабаровском крае наказали перевозчика из-за инцидента с пенсионеркой

Директор предприятия, водитель которого весной в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края выкинул пенсионерку из салона автобуса из-за исходившего от нее... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T05:05

2023-08-07T05:05

2023-08-07T05:05

хабаровский край

происшествия

россия

комсомольск-на-амуре

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727479059_0:174:3331:2048_1920x0_80_0_0_5198aa325bb2bbb284a2a207c10e711b.jpg

ХАБАРОВСК, 7 авг - РИА Новости. Директор предприятия, водитель которого весной в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края выкинул пенсионерку из салона автобуса из-за исходившего от нее неприятного запаха, оштрафован, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона. Инцидент произошел 2 марта. Водитель маршрута №10 на автобусной остановке "Военный городок" схватил за головной платок бабушку и стащил ее с сиденья. Водителя тогда поддержала кондуктор - она пнула сумку пенсионерки и посоветовала женщине помыться. В итоге водитель стащил пенсионерку по ступеням из салона на улицу. Как сообщали агентству в мэрии Комсомольска-на-Амуре, по данным перевозчика - ООО "Автотранспортное предприятие Комсомольска-на–Амуре" - водитель автобуса и кондуктор были лишены премии и уволены. Руководство предприятия принесло официальные извинения пенсионерке, предоставив бессрочное право безвозмездной поездки на автобусе этого маршрута. Кроме того, в виде компенсации морального ущерба бабушке купили продуктовый набор (она неблагополучного социального положения). "Автотранспортное предприятие Комсомольска-на-Амуре" и его руководитель привлечены к административной ответственности по части 5 статьи 14.8 КоАП РФ (отказ потребителю в оказании услуг) в виде предупреждения и штрафа в размере 30 тысяч рублей", - сообщила представитель прокуратуры края. Собеседница агентства уточнила, что на уже экс-водителя общественного автобуса было заведено уголовное дело за хулиганство. Оно рассматривается судом.

https://ria.ru/20230802/avariya-1887815779.html

https://ria.ru/20230801/avtobus-1887668080.html

хабаровский край

россия

комсомольск-на-амуре

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

хабаровский край, происшествия, россия, комсомольск-на-амуре