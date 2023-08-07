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В Хабаровском крае наказали перевозчика из-за инцидента с пенсионеркой - РИА Новости, 07.08.2023
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05:05 07.08.2023
https://ria.ru/20230807/perevozchik-1888537955.html
В Хабаровском крае наказали перевозчика из-за инцидента с пенсионеркой
В Хабаровском крае наказали перевозчика из-за инцидента с пенсионеркой - РИА Новости, 07.08.2023
В Хабаровском крае наказали перевозчика из-за инцидента с пенсионеркой
Директор предприятия, водитель которого весной в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края выкинул пенсионерку из салона автобуса из-за исходившего от нее... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T05:05
2023-08-07T05:05
хабаровский край
происшествия
россия
комсомольск-на-амуре
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ХАБАРОВСК, 7 авг - РИА Новости. Директор предприятия, водитель которого весной в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края выкинул пенсионерку из салона автобуса из-за исходившего от нее неприятного запаха, оштрафован, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона. Инцидент произошел 2 марта. Водитель маршрута №10 на автобусной остановке "Военный городок" схватил за головной платок бабушку и стащил ее с сиденья. Водителя тогда поддержала кондуктор - она пнула сумку пенсионерки и посоветовала женщине помыться. В итоге водитель стащил пенсионерку по ступеням из салона на улицу. Как сообщали агентству в мэрии Комсомольска-на-Амуре, по данным перевозчика - ООО "Автотранспортное предприятие Комсомольска-на–Амуре" - водитель автобуса и кондуктор были лишены премии и уволены. Руководство предприятия принесло официальные извинения пенсионерке, предоставив бессрочное право безвозмездной поездки на автобусе этого маршрута. Кроме того, в виде компенсации морального ущерба бабушке купили продуктовый набор (она неблагополучного социального положения). "Автотранспортное предприятие Комсомольска-на-Амуре" и его руководитель привлечены к административной ответственности по части 5 статьи 14.8 КоАП РФ (отказ потребителю в оказании услуг) в виде предупреждения и штрафа в размере 30 тысяч рублей", - сообщила представитель прокуратуры края. Собеседница агентства уточнила, что на уже экс-водителя общественного автобуса было заведено уголовное дело за хулиганство. Оно рассматривается судом.
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хабаровский край, происшествия, россия, комсомольск-на-амуре
Хабаровский край, Происшествия, Россия, Комсомольск-на-Амуре
В Хабаровском крае наказали перевозчика из-за инцидента с пенсионеркой

Перевозчика, водитель которого выкинул бабушку из автобуса в Хабаровском крае, оштрафовали

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение в Хабаровске
Автомобильное движение в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Автомобильное движение в Хабаровске. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 7 авг - РИА Новости. Директор предприятия, водитель которого весной в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края выкинул пенсионерку из салона автобуса из-за исходившего от нее неприятного запаха, оштрафован, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.
Инцидент произошел 2 марта. Водитель маршрута №10 на автобусной остановке "Военный городок" схватил за головной платок бабушку и стащил ее с сиденья. Водителя тогда поддержала кондуктор - она пнула сумку пенсионерки и посоветовала женщине помыться. В итоге водитель стащил пенсионерку по ступеням из салона на улицу. Как сообщали агентству в мэрии Комсомольска-на-Амуре, по данным перевозчика - ООО "Автотранспортное предприятие Комсомольска-на–Амуре" - водитель автобуса и кондуктор были лишены премии и уволены.
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Руководство предприятия принесло официальные извинения пенсионерке, предоставив бессрочное право безвозмездной поездки на автобусе этого маршрута. Кроме того, в виде компенсации морального ущерба бабушке купили продуктовый набор (она неблагополучного социального положения).
«
"Автотранспортное предприятие Комсомольска-на-Амуре" и его руководитель привлечены к административной ответственности по части 5 статьи 14.8 КоАП РФ (отказ потребителю в оказании услуг) в виде предупреждения и штрафа в размере 30 тысяч рублей", - сообщила представитель прокуратуры края.
Собеседница агентства уточнила, что на уже экс-водителя общественного автобуса было заведено уголовное дело за хулиганство. Оно рассматривается судом.
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