Слуцкий прокомментировал переговоры по Украине в Саудовской Аравии
Слуцкий: Запад потерпел крах в попытке навязать глобальному Югу свою украинскую концепцию
Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Попытка коллективного Запада навязать странам глобального Юга свою украинско-антироссийскую концепцию потерпела крах, сообщил председатель ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя переговоры в Джидде.
Консультации в Джидде проходили два дня. Саудовское агентство новостей сообщало, что они были организованы по инициативе наследного принца королевства Мухаммеда бен Салмана, который находится в контакте с Россией и Украиной. РФ рассчитывает, что страны БРИКС, участвовавшие в консультациях, проинформируют Москву о ходе переговоров, заявила в понедельник официальный представитель МИД России Мария Захарова, отметив, что в РФ всегда были и остаются "открытыми к дипломатическому решению кризиса и готовы ответить на действительно серьезные предложения".
Запад пытается выдать итоги встречи в Джидде за свою "мини-победу", но о "триумфе" для Вашингтона с Брюсселем или тем более для Украины говорить вряд ли стоит, сообщил политик.
"Попытка коллективного Запада и его киевских марионеток навязать странам глобального Юга свою украинско-антироссийскую концепцию или протащить за основу так называемую "формулу мира" Зеленского потерпели крах. Встреча в Джидде закончилась, по сути, безрезультатно с точки зрения выработки подходов к урегулированию и - что символично - без итогового коммюнике", - написал Слуцкий в своем телеграм-канале.
Также он отметил, что к участию в переговорах не была приглашена Россия.
"В консультациях участвовал и ряд наших партнеров, в том числе по БРИКС, посреднические усилия которых Москва высоко ценит. Остаемся открыты к обсуждению дипломатических путей выхода из кризиса. Чего не скажешь о вашингтонских подопечных. Хотя со своей стороны один важный итог все же отмечу: без России и учёта ее интересов никакие подобные встречи не имеют перспектив и смысла. Случай с Джиддой это хорошо показал", - сообщил Слуцкий.