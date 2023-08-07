https://ria.ru/20230807/peregovory-1888732009.html

Слуцкий прокомментировал переговоры по Украине в Саудовской Аравии

Слуцкий прокомментировал переговоры по Украине в Саудовской Аравии - РИА Новости, 07.08.2023

Слуцкий прокомментировал переговоры по Украине в Саудовской Аравии

Попытка коллективного Запада навязать странам глобального Юга свою украинско-антироссийскую концепцию потерпела крах, сообщил председатель ЛДПР и глава думского РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T20:37

2023-08-07T20:37

2023-08-07T20:37

специальная военная операция на украине

джидда

украина

россия

леонид слуцкий (политик)

мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)

мария захарова

брикс

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Попытка коллективного Запада навязать странам глобального Юга свою украинско-антироссийскую концепцию потерпела крах, сообщил председатель ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя переговоры в Джидде. Консультации в Джидде проходили два дня. Саудовское агентство новостей сообщало, что они были организованы по инициативе наследного принца королевства Мухаммеда бен Салмана, который находится в контакте с Россией и Украиной. РФ рассчитывает, что страны БРИКС, участвовавшие в консультациях, проинформируют Москву о ходе переговоров, заявила в понедельник официальный представитель МИД России Мария Захарова, отметив, что в РФ всегда были и остаются "открытыми к дипломатическому решению кризиса и готовы ответить на действительно серьезные предложения". Запад пытается выдать итоги встречи в Джидде за свою "мини-победу", но о "триумфе" для Вашингтона с Брюсселем или тем более для Украины говорить вряд ли стоит, сообщил политик. "Попытка коллективного Запада и его киевских марионеток навязать странам глобального Юга свою украинско-антироссийскую концепцию или протащить за основу так называемую "формулу мира" Зеленского потерпели крах. Встреча в Джидде закончилась, по сути, безрезультатно с точки зрения выработки подходов к урегулированию и - что символично - без итогового коммюнике", - написал Слуцкий в своем телеграм-канале. Также он отметил, что к участию в переговорах не была приглашена Россия. "В консультациях участвовал и ряд наших партнеров, в том числе по БРИКС, посреднические усилия которых Москва высоко ценит. Остаемся открыты к обсуждению дипломатических путей выхода из кризиса. Чего не скажешь о вашингтонских подопечных. Хотя со своей стороны один важный итог все же отмечу: без России и учёта ее интересов никакие подобные встречи не имеют перспектив и смысла. Случай с Джиддой это хорошо показал", - сообщил Слуцкий.

https://ria.ru/20230806/sammit-1888510116.html

https://ria.ru/20230627/ukraina-1880588086.html

джидда

украина

россия

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джидда, украина, россия, леонид слуцкий (политик), мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), мария захарова, брикс, лдпр