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Слуцкий прокомментировал переговоры по Украине в Саудовской Аравии - РИА Новости, 07.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:37 07.08.2023
https://ria.ru/20230807/peregovory-1888732009.html
Слуцкий прокомментировал переговоры по Украине в Саудовской Аравии
Слуцкий прокомментировал переговоры по Украине в Саудовской Аравии - РИА Новости, 07.08.2023
Слуцкий прокомментировал переговоры по Украине в Саудовской Аравии
Попытка коллективного Запада навязать странам глобального Юга свою украинско-антироссийскую концепцию потерпела крах, сообщил председатель ЛДПР и глава думского РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T20:37
2023-08-07T20:37
специальная военная операция на украине
джидда
украина
россия
леонид слуцкий (политик)
мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
мария захарова
брикс
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Попытка коллективного Запада навязать странам глобального Юга свою украинско-антироссийскую концепцию потерпела крах, сообщил председатель ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя переговоры в Джидде. Консультации в Джидде проходили два дня. Саудовское агентство новостей сообщало, что они были организованы по инициативе наследного принца королевства Мухаммеда бен Салмана, который находится в контакте с Россией и Украиной. РФ рассчитывает, что страны БРИКС, участвовавшие в консультациях, проинформируют Москву о ходе переговоров, заявила в понедельник официальный представитель МИД России Мария Захарова, отметив, что в РФ всегда были и остаются "открытыми к дипломатическому решению кризиса и готовы ответить на действительно серьезные предложения". Запад пытается выдать итоги встречи в Джидде за свою "мини-победу", но о "триумфе" для Вашингтона с Брюсселем или тем более для Украины говорить вряд ли стоит, сообщил политик. "Попытка коллективного Запада и его киевских марионеток навязать странам глобального Юга свою украинско-антироссийскую концепцию или протащить за основу так называемую "формулу мира" Зеленского потерпели крах. Встреча в Джидде закончилась, по сути, безрезультатно с точки зрения выработки подходов к урегулированию и - что символично - без итогового коммюнике", - написал Слуцкий в своем телеграм-канале. Также он отметил, что к участию в переговорах не была приглашена Россия. "В консультациях участвовал и ряд наших партнеров, в том числе по БРИКС, посреднические усилия которых Москва высоко ценит. Остаемся открыты к обсуждению дипломатических путей выхода из кризиса. Чего не скажешь о вашингтонских подопечных. Хотя со своей стороны один важный итог все же отмечу: без России и учёта ее интересов никакие подобные встречи не имеют перспектив и смысла. Случай с Джиддой это хорошо показал", - сообщил Слуцкий.
https://ria.ru/20230806/sammit-1888510116.html
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джидда, украина, россия, леонид слуцкий (политик), мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), мария захарова, брикс, лдпр
Специальная военная операция на Украине, Джидда, Украина, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Мухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии), Мария Захарова, БРИКС, ЛДПР
Слуцкий прокомментировал переговоры по Украине в Саудовской Аравии

Слуцкий: Запад потерпел крах в попытке навязать глобальному Югу свою украинскую концепцию

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Попытка коллективного Запада навязать странам глобального Юга свою украинско-антироссийскую концепцию потерпела крах, сообщил председатель ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя переговоры в Джидде.
Консультации в Джидде проходили два дня. Саудовское агентство новостей сообщало, что они были организованы по инициативе наследного принца королевства Мухаммеда бен Салмана, который находится в контакте с Россией и Украиной. РФ рассчитывает, что страны БРИКС, участвовавшие в консультациях, проинформируют Москву о ходе переговоров, заявила в понедельник официальный представитель МИД России Мария Захарова, отметив, что в РФ всегда были и остаются "открытыми к дипломатическому решению кризиса и готовы ответить на действительно серьезные предложения".
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Запад пытается выдать итоги встречи в Джидде за свою "мини-победу", но о "триумфе" для Вашингтона с Брюсселем или тем более для Украины говорить вряд ли стоит, сообщил политик.
"Попытка коллективного Запада и его киевских марионеток навязать странам глобального Юга свою украинско-антироссийскую концепцию или протащить за основу так называемую "формулу мира" Зеленского потерпели крах. Встреча в Джидде закончилась, по сути, безрезультатно с точки зрения выработки подходов к урегулированию и - что символично - без итогового коммюнике", - написал Слуцкий в своем телеграм-канале.
Также он отметил, что к участию в переговорах не была приглашена Россия.
"В консультациях участвовал и ряд наших партнеров, в том числе по БРИКС, посреднические усилия которых Москва высоко ценит. Остаемся открыты к обсуждению дипломатических путей выхода из кризиса. Чего не скажешь о вашингтонских подопечных. Хотя со своей стороны один важный итог все же отмечу: без России и учёта ее интересов никакие подобные встречи не имеют перспектив и смысла. Случай с Джиддой это хорошо показал", - сообщил Слуцкий.
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Специальная военная операция на УкраинеДжиддаУкраинаРоссияЛеонид Слуцкий (политик)Мухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии)Мария ЗахароваБРИКСЛДПР
 
 
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