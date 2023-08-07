https://ria.ru/20230807/peregovory-1888619028.html

Индонезия не направила делегацию на встречу по Украине

Индонезия не направила делегацию на встречу по Украине - РИА Новости, 07.08.2023

Индонезия не направила делегацию на встречу по Украине

Индонезия приняла решение не направлять делегацию из Джакарты на консультации по украинскому вопросу, прошедшие в минувшие выходные в Джидде, вместо этого... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T13:35

2023-08-07T13:35

2023-08-07T13:35

в мире

россия

украина

индонезия

мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)

дмитрий песков

сергей лавров

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Индонезия приняла решение не направлять делегацию из Джакарты на консультации по украинскому вопросу, прошедшие в минувшие выходные в Джидде, вместо этого попросив поприсутствовать на мероприятии представителя индонезийского посольства в Саудовской Аравии, сообщает портал IDN Times. Ранее саудовский телеканал Al-Ekhbariya сообщил, что для участия в консультациях в Джидду приехали около 40 представителей различных стран, в основном руководители служб национальной безопасности. Помимо Индонезии, на встрече присутствовали Китай, Соединенные Штаты, Индия и европейские страны. Однако Россия на обсуждение приглашена не была. Сегодня МИД РФ заявил, что без участия России и учета ее интересов никакие встречи по Украине "не имеют ни малейшей добавленной стоимости". Сегодня представитель министерства иностранных дел Индонезии Теуку Файзасия подтвердил присутствие индонезийских представителей в Джидде, однако подчеркнул, что никто из руководства страны не прибыл на мероприятие. "Да, на (встрече - ред,) присутствовал представитель посольства Индонезии в Эр-Рияде", - кратко объявил дипломат, отвечая на вопрос прессы об уровне участия Индонезии в консультациях по Украине, прошедших без российского участия. Консультации в Джидде проходили два дня. Саудовское агентство новостей сообщало, что они были организованы по инициативе наследного принца королевства Мухаммеда бен Салмана, который находится в контакте с Россией и Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что Кремль будет следить за встречей в Саудовской Аравии по Украине, предстоит понять, какие цели ставятся. В МИД РФ, комментируя переговоры по Украине в Джидде, заявляли, что закреплять на политическом уровне решения по украинскому кризису без участия России - это абсурд и нонсенс, но для их обсуждения есть "полное поле для творчества". Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что главной целью другой встречи по Украине - в Копенгагене - "была попытка убедить представителей "глобального Юга" хоть в какой-то степени поддержать "формулу мира" Владимира Зеленского, которая абсолютно неприемлема и бесперспективна".

https://ria.ru/20230807/ukraina-1888593560.html

https://ria.ru/20230807/dzhidda-1888580941.html

россия

украина

индонезия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, индонезия, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), дмитрий песков, сергей лавров