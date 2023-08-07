Индонезия не направила делегацию на встречу по Украине
Индонезия не стала направлять делегацию из Джакарты на встречу в Джидде по Украине
Джидда. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Индонезия приняла решение не направлять делегацию из Джакарты на консультации по украинскому вопросу, прошедшие в минувшие выходные в Джидде, вместо этого попросив поприсутствовать на мероприятии представителя индонезийского посольства в Саудовской Аравии, сообщает портал IDN Times.
Ранее саудовский телеканал Al-Ekhbariya сообщил, что для участия в консультациях в Джидду приехали около 40 представителей различных стран, в основном руководители служб национальной безопасности. Помимо Индонезии, на встрече присутствовали Китай, Соединенные Штаты, Индия и европейские страны. Однако Россия на обсуждение приглашена не была. Сегодня МИД РФ заявил, что без участия России и учета ее интересов никакие встречи по Украине "не имеют ни малейшей добавленной стоимости".
Сегодня представитель министерства иностранных дел Индонезии Теуку Файзасия подтвердил присутствие индонезийских представителей в Джидде, однако подчеркнул, что никто из руководства страны не прибыл на мероприятие.
"Да, на (встрече - ред,) присутствовал представитель посольства Индонезии в Эр-Рияде", - кратко объявил дипломат, отвечая на вопрос прессы об уровне участия Индонезии в консультациях по Украине, прошедших без российского участия.
Консультации в Джидде проходили два дня. Саудовское агентство новостей сообщало, что они были организованы по инициативе наследного принца королевства Мухаммеда бен Салмана, который находится в контакте с Россией и Украиной.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что Кремль будет следить за встречей в Саудовской Аравии по Украине, предстоит понять, какие цели ставятся. В МИД РФ, комментируя переговоры по Украине в Джидде, заявляли, что закреплять на политическом уровне решения по украинскому кризису без участия России - это абсурд и нонсенс, но для их обсуждения есть "полное поле для творчества".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что главной целью другой встречи по Украине - в Копенгагене - "была попытка убедить представителей "глобального Юга" хоть в какой-то степени поддержать "формулу мира" Владимира Зеленского, которая абсолютно неприемлема и бесперспективна".