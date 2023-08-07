https://ria.ru/20230807/peregovory-1888549584.html

Путин и Эрдоган на переговорах могут обсудить туризм, сообщил источник

Путин и Эрдоган на переговорах могут обсудить туризм, сообщил источник - РИА Новости, 07.08.2023

Путин и Эрдоган на переговорах могут обсудить туризм, сообщил источник

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе планируемых в августе переговоров могут затронуть экономические отношения, торговлю в... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T09:02

2023-08-07T09:02

2023-08-07T09:02

туризм

турция

украина

реджеп тайип эрдоган

владимир путин

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

россия

новости - туризм

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АНКАРА, 7 авг - РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе планируемых в августе переговоров могут затронуть экономические отношения, торговлю в национальных валютах и туризм, при этом не исключается, что лидеры дадут соответствующие указания профильным ведомствам, сообщил РИА Новости источник, знакомый с переговорами. Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган условились в ближайшие сроки точно определиться по месту и по срокам встречи, сообщил ранее журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, в предстоящей повестке переговоров двух лидеров - двусторонние отношения, Украина и вопрос зерновой сделки. "Конечно же, будут. Они (экономические отношения - ред.) постоянно обсуждаются в ходе контактов двух лидеров. Тут широкая повестка - от торговли в нацвалютах до туризма. Тут есть что обсуждать, расширять. Не исключено, что по итогам переговоров будут даны конкретные указания профильным ведомствам по реализации идей и договоренностей двух лидеров", - сообщил собеседник агентства в ответ на вопрос о том, намерены ли лидеры обсудить экономическую повестку.

https://ria.ru/20230807/turtsiya-1888545521.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

турция, украина, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, новости - туризм