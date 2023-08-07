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Путин и Эрдоган на переговорах могут обсудить туризм, сообщил источник - РИА Новости, 07.08.2023
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Туризм
 
09:02 07.08.2023
https://ria.ru/20230807/peregovory-1888549584.html
Путин и Эрдоган на переговорах могут обсудить туризм, сообщил источник
Путин и Эрдоган на переговорах могут обсудить туризм, сообщил источник - РИА Новости, 07.08.2023
Путин и Эрдоган на переговорах могут обсудить туризм, сообщил источник
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе планируемых в августе переговоров могут затронуть экономические отношения, торговлю в... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T09:02
2023-08-07T09:02
туризм
турция
украина
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
новости - туризм
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АНКАРА, 7 авг - РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе планируемых в августе переговоров могут затронуть экономические отношения, торговлю в национальных валютах и туризм, при этом не исключается, что лидеры дадут соответствующие указания профильным ведомствам, сообщил РИА Новости источник, знакомый с переговорами. Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган условились в ближайшие сроки точно определиться по месту и по срокам встречи, сообщил ранее журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, в предстоящей повестке переговоров двух лидеров - двусторонние отношения, Украина и вопрос зерновой сделки. "Конечно же, будут. Они (экономические отношения - ред.) постоянно обсуждаются в ходе контактов двух лидеров. Тут широкая повестка - от торговли в нацвалютах до туризма. Тут есть что обсуждать, расширять. Не исключено, что по итогам переговоров будут даны конкретные указания профильным ведомствам по реализации идей и договоренностей двух лидеров", - сообщил собеседник агентства в ответ на вопрос о том, намерены ли лидеры обсудить экономическую повестку.
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турция, украина, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, новости - туризм
Туризм, Турция, Украина, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Россия, Новости - Туризм
Путин и Эрдоган на переговорах могут обсудить туризм, сообщил источник

Путин и Эрдоган на переговорах могут обсудить туризм и торговлю в нацвалютах

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 7 авг - РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе планируемых в августе переговоров могут затронуть экономические отношения, торговлю в национальных валютах и туризм, при этом не исключается, что лидеры дадут соответствующие указания профильным ведомствам, сообщил РИА Новости источник, знакомый с переговорами.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган условились в ближайшие сроки точно определиться по месту и по срокам встречи, сообщил ранее журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, в предстоящей повестке переговоров двух лидеров - двусторонние отношения, Украина и вопрос зерновой сделки.
"Конечно же, будут. Они (экономические отношения - ред.) постоянно обсуждаются в ходе контактов двух лидеров. Тут широкая повестка - от торговли в нацвалютах до туризма. Тут есть что обсуждать, расширять. Не исключено, что по итогам переговоров будут даны конкретные указания профильным ведомствам по реализации идей и договоренностей двух лидеров", - сообщил собеседник агентства в ответ на вопрос о том, намерены ли лидеры обсудить экономическую повестку.
Вид Анкары - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
Турция продолжит переговоры по зерновой сделке, сообщил источник
Вчера, 08:07
 
ТуризмТурцияУкраинаРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ПутинДмитрий Песков (спецпредставитель президента)РоссияНовости - Туризм
 
 
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