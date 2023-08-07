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В Оренбуржье арестовали мужчину по подозрению в надругательстве над детьми - РИА Новости, 07.08.2023
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10:16 07.08.2023
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В Оренбуржье арестовали мужчину по подозрению в надругательстве над детьми
В Оренбуржье арестовали мужчину по подозрению в надругательстве над детьми - РИА Новости, 07.08.2023
В Оренбуржье арестовали мужчину по подозрению в надругательстве над детьми
Правоохранители в Новотроицке задержали 58-летнего мужчину, подозреваемого в надругательстве над четырьмя девочками, педофила арестовали, сообщили в СУСК РФ по... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T10:16
2023-08-07T10:16
происшествия
новотроицк
россия
оренбургская область
следственный комитет россии (ск рф)
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УФА, 7 авг – РИА Новости. Правоохранители в Новотроицке задержали 58-летнего мужчину, подозреваемого в надругательстве над четырьмя девочками, педофила арестовали, сообщили в СУСК РФ по Оренбургской области. "В вечернее время 30 июля 58-летний подозреваемый, находясь вблизи жилых домов по улице Пушкина в городе Новотроицке, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении четырех несовершеннолетних от 10 до 12 лет, проживающих на территории города", - говорится в сообщении. Мужчина был задержан. "Задержанному предъявлено обвинение в совершении преступления, а также по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, расследование продолжается", - добавили в областном следкоме.
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новотроицк
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происшествия, новотроицк, россия, оренбургская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Новотроицк, Россия, Оренбургская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Оренбуржье арестовали мужчину по подозрению в надругательстве над детьми

В Новотроицке арестовали мужчину по подозрению в надругательстве над четырьмя девочками

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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УФА, 7 авг – РИА Новости. Правоохранители в Новотроицке задержали 58-летнего мужчину, подозреваемого в надругательстве над четырьмя девочками, педофила арестовали, сообщили в СУСК РФ по Оренбургской области.
"В вечернее время 30 июля 58-летний подозреваемый, находясь вблизи жилых домов по улице Пушкина в городе Новотроицке, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении четырех несовершеннолетних от 10 до 12 лет, проживающих на территории города", - говорится в сообщении.
Мужчина был задержан. "Задержанному предъявлено обвинение в совершении преступления, а также по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, расследование продолжается", - добавили в областном следкоме.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
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ПроисшествияНовотроицкРоссияОренбургская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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