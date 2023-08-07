https://ria.ru/20230807/pedofiliya-1888560629.html

В Оренбуржье арестовали мужчину по подозрению в надругательстве над детьми

В Оренбуржье арестовали мужчину по подозрению в надругательстве над детьми - РИА Новости, 07.08.2023

В Оренбуржье арестовали мужчину по подозрению в надругательстве над детьми

Правоохранители в Новотроицке задержали 58-летнего мужчину, подозреваемого в надругательстве над четырьмя девочками, педофила арестовали, сообщили в СУСК РФ по... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T10:16

2023-08-07T10:16

2023-08-07T10:16

происшествия

новотроицк

россия

оренбургская область

следственный комитет россии (ск рф)

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УФА, 7 авг – РИА Новости. Правоохранители в Новотроицке задержали 58-летнего мужчину, подозреваемого в надругательстве над четырьмя девочками, педофила арестовали, сообщили в СУСК РФ по Оренбургской области. "В вечернее время 30 июля 58-летний подозреваемый, находясь вблизи жилых домов по улице Пушкина в городе Новотроицке, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении четырех несовершеннолетних от 10 до 12 лет, проживающих на территории города", - говорится в сообщении. Мужчина был задержан. "Задержанному предъявлено обвинение в совершении преступления, а также по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, расследование продолжается", - добавили в областном следкоме.

https://ria.ru/20230801/anapa-1887569656.html

новотроицк

россия

оренбургская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, новотроицк, россия, оренбургская область, следственный комитет россии (ск рф)