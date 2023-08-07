https://ria.ru/20230807/pandemiya-1888627595.html

В Финляндии предупредили о риске новой пандемии

В Финляндии предупредили о риске новой пандемии - РИА Новости, 07.08.2023

В Финляндии предупредили о риске новой пандемии

Вирус птичьего гриппа, бушующий в северной Норвегии и Финляндии, может вызвать новую пандемию среди людей, найдя переносчика мутаций среди млекопитающих,... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T13:56

2023-08-07T13:56

2023-08-07T15:29

финляндия

норвегия

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ХЕЛЬСИНКИ, 7 авг - РИА Новости. Вирус птичьего гриппа, бушующий в северной Норвегии и Финляндии, может вызвать новую пандемию среди людей, найдя переносчика мутаций среди млекопитающих, рассказал РИА Новости представитель продовольственного агентства Финляндии Тони Ниеминен. По данным организации, в Финляндии вирусом поражены 21 животноводческое хозяйство. Источником инфекции являются дикие птицы, в частности чайки. Результаты исследования образцов генома показали, что некоторые вирусы гриппа у пушных зверей имеют мутации, свидетельствующие о том, что вирус мутировал в результате заражения млекопитающих. "Эта проблема имеет не только национальное значение. Международные органы здравоохранения и ученые также опасаются, что адаптация млекопитающих к вирусу может в худшем случае привести к пандемии нового вируса гриппа среди людей", - отметил Ниеминен. Важно отслеживать мутации, связанные со способностью вызывать заболевание, поскольку вирусы птичьего гриппа обладают высокой мутагенностью и их способность вызывать заболевание у человека также возрастает в результате так называемого инфицирования млекопитающих. "Для норки этот риск особенно высок из-за сходства дыхательных путей норки и человека. Норки также могут заразиться сезонным гриппом от человека, что повышает риск появления новых комбинаций вирусов", - отметил специалист. О первых случаях выявленного высокопатогенного гриппа птиц типа H5N1 продовольственное агентство сообщило в июне. Вирус был обнаружен не только у птиц, но и у пушных зверей на зверофермах. Во вторник, 1 августа, власти приняли решение усыпить около 50 тысяч пушных зверей, в основном норок, для борьбы с эпидемией.

https://ria.ru/20230308/pandemiya-1856642434.html

https://ria.ru/20230308/covid-19-1856619925.html

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