https://ria.ru/20230807/otravlenie-1888593284.html
В Истре после ужина в отеле отравились шесть человек
В Истре после ужина в отеле отравились шесть человек - РИА Новости, 07.08.2023
В Истре после ужина в отеле отравились шесть человек
Шесть человек отравились после ужина в одном из отелей в Истринском городском округе, двое из них были госпитализированы, ведется проверка, сообщают... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T12:21
2023-08-07T12:21
2023-08-07T12:21
происшествия
истра
россия
московская область (подмосковье)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Шесть человек отравились после ужина в одном из отелей в Истринском городском округе, двое из них были госпитализированы, ведется проверка, сообщают пресс-службы подмосковной прокуратуры и Следственного комитета. "По предварительным данным, вечером 6 августа шесть человек, отдыхающих в одном из отелей городского округа Истра, пожаловались на ухудшение состояния здоровья после ужина. Два человека с признаками отравления госпитализированы в медицинское учреждение, ещё четырем оказана необходимая помощь на месте", - говорится в сообщении прокуратуры. Истринская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, в настоящее время представителями Роспотребнадзора отобраны необходимые пробы. На месте происшествия находится исполняющий обязанности истринского городского прокурора Никита Мозговой. Как уточнили в ГСУСК России по Московской области, следователи организовали проверку по данному факту. По предварительным данным, у пострадавших диагностирован гастроэнтероколит. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
https://ria.ru/20230729/lager-1887072481.html
https://ria.ru/20230729/otravlenie-1887059473.html
истра
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, истра, россия, московская область (подмосковье), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Истра, Россия, Московская область (Подмосковье), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Истре после ужина в отеле отравились шесть человек
В Истре после ужина в отеле отравились шесть человек, двоих из них госпитализировали