https://ria.ru/20230807/otravlenie-1888593284.html

В Истре после ужина в отеле отравились шесть человек

В Истре после ужина в отеле отравились шесть человек - РИА Новости, 07.08.2023

В Истре после ужина в отеле отравились шесть человек

Шесть человек отравились после ужина в одном из отелей в Истринском городском округе, двое из них были госпитализированы, ведется проверка, сообщают... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T12:21

2023-08-07T12:21

2023-08-07T12:21

происшествия

истра

россия

московская область (подмосковье)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Шесть человек отравились после ужина в одном из отелей в Истринском городском округе, двое из них были госпитализированы, ведется проверка, сообщают пресс-службы подмосковной прокуратуры и Следственного комитета. "По предварительным данным, вечером 6 августа шесть человек, отдыхающих в одном из отелей городского округа Истра, пожаловались на ухудшение состояния здоровья после ужина. Два человека с признаками отравления госпитализированы в медицинское учреждение, ещё четырем оказана необходимая помощь на месте", - говорится в сообщении прокуратуры. Истринская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, в настоящее время представителями Роспотребнадзора отобраны необходимые пробы. На месте происшествия находится исполняющий обязанности истринского городского прокурора Никита Мозговой. Как уточнили в ГСУСК России по Московской области, следователи организовали проверку по данному факту. По предварительным данным, у пострадавших диагностирован гастроэнтероколит. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20230729/lager-1887072481.html

https://ria.ru/20230729/otravlenie-1887059473.html

истра

россия

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, истра, россия, московская область (подмосковье), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)