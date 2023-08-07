https://ria.ru/20230807/otpusk-1888530211.html

Юрист назвал товары, которые нельзя везти из отпуска

Юрист назвал товары, которые нельзя везти из отпуска - РИА Новости, 07.08.2023

Юрист назвал товары, которые нельзя везти из отпуска

Желание привезти сувениры из-за границы может обернуться штрафом или уголовным преследованием, предупредил в интервью радио Sputnik юрист Александр Байбородин... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T02:10

2023-08-07T02:10

2023-08-07T05:58

туризм

отпуск

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Желание привезти сувениры из-за границы может обернуться штрафом или уголовным преследованием, предупредил в интервью радио Sputnik юрист Александр Байбородин. Он уточнил, какие товары могут вызвать вопросы у сотрудников таможни.В ряде стран действуют ограничения на вывоз изделий из материалов растительного и животного происхождения, отметил глава компании "Юристы для турбизнеса "Байбородин и партнеры"" Александр Байбородин."Большинство путешественников знают, что за вывоз коралла из Египта штраф может составлять 1000 долларов и выше. Похожие правила, касающиеся кораллов и ракушек, действуют и в Турции, но они не так широко известны", – сказал он.В любой стране запрещен или подлежит декларированию вывоз сувениров из крокодиловой кожи или слоновой кости, добавил юрист."То же самое относится к антиквариату", – подчеркнул Байбородин.Некоторые приобретения могут стать проблемой при въезде в Россию, продолжил он."Во многих странах продаются сувениры на основе марихуаны – это могут быть даже шампуни, масла, духи, кремы. Турист может просто не заметить, но на таможне это будет сложно объяснить. Поэтому надо обращать внимание на изображение листочка каннабиса на упаковке", – посоветовал Байбородин.Если вы купили за границей какое-то лекарство, не стоит брать его с собой в Россию, не убедившись предварительно, что ввоз этого препарата разрешен, рекомендует юрист."Можно нечаянно нарваться на уголовную статью, если случайно приобрести средство, в состав которого входит наркотическое вещество, запрещенное на территории РФ", – предостерег Байбородин.По его словам, количество покупок, которые вы собираетесь провезти через границу, тоже имеет значение для сотрудников Федеральной таможенной службы. Попытку запастись электроникой, дорогой одеждой или косметикой могут истолковать как намерение беспошлинно продать эти вещи в России, пояснил юрист."Пять-десять единиц товара мало похожи на предметы личного пользования, особенно если это одинаковые вещи. Это касается, например, дорогой косметики, дорогих брендов одежды и обуви, электроники – тех же iPhone или ноутбуков", – уточнил Александр Байбородин в интервью радио Sputnik.Такие товары лучше декларировать, считает он. Юрист напомнил также о правилах ввоза на территорию РФ табачной и алкогольной продукции. Один человек не может привезти с собой из путешествия более пяти литров спиртного и более 200 сигарет, сказал Байбородин.Правила ввоза товаров в Россию указаны на сайте Федеральной таможенной службы, отметил он. Какие изделия запрещено вывозить из страны, где вы будете отдыхать, следует узнать на сайте соответствующего органа власти этого государства, у туроператора или гида, посоветовал юрист.

https://ria.ru/20230729/otpusk-1887021700.html

https://ria.ru/20230727/rossiyane-1886523451.html

https://ria.ru/20230723/otpusk-1885766161.html

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2023

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

отпуск