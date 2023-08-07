https://ria.ru/20230807/otel-1888591153.html
Двух человек, отравившихся в отеле "Яхонты", госпитализировали
Двух человек, отравившихся в отеле "Яхонты", госпитализировали - РИА Новости, 07.08.2023
Двух человек, отравившихся в отеле "Яхонты", госпитализировали
Шесть человек отравились в отеле "Яхонты Истра", двое из них госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в подмосковном... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T12:13
2023-08-07T12:13
2023-08-07T12:29
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Шесть человек отравились в отеле "Яхонты Истра", двое из них госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в подмосковном минздраве."В результате происшествия пострадало шесть человек, четверо из них отказались от госпитализации и были направлены на амбулаторное наблюдение. Еще двое в настоящий момент находятся в медорганизации, подведомственной минздраву Московской области, в состоянии средней степени тяжести", - ответили в ведомстве на запрос агентства об отравлении людей в столовой отеля "Яхонты Истра" и о состоянии пострадавших.Пациентам оказывают всю необходимую медицинскую помощь, добавили в минздраве.Шесть человек отравились после ужина в одном из отелей в Истринском городском округе, двое из них были госпитализированы, ведется проверка, сообщили ранее пресс-службы подмосковной прокуратуры и Следственного комитета. По предварительным данным, у пострадавших диагностирован гастроэнтероколит.
https://ria.ru/20230729/krasnogorsk-1887050697.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Московская область (Подмосковье)
Двух человек, отравившихся в отеле "Яхонты", госпитализировали
Двух человек, отравившихся в отеле "Яхонты", госпитализировали в состоянии средней тяжести
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Шесть человек отравились в отеле "Яхонты Истра", двое из них госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в подмосковном минздраве.
"В результате происшествия пострадало шесть человек, четверо из них отказались от госпитализации и были направлены на амбулаторное наблюдение. Еще двое в настоящий момент находятся в медорганизации, подведомственной минздраву Московской области
, в состоянии средней степени тяжести", - ответили в ведомстве на запрос агентства об отравлении людей в столовой отеля "Яхонты Истра" и о состоянии пострадавших.
Пациентам оказывают всю необходимую медицинскую помощь, добавили в минздраве.
Шесть человек отравились после ужина в одном из отелей в Истринском городском округе, двое из них были госпитализированы, ведется проверка, сообщили ранее пресс-службы подмосковной прокуратуры и Следственного комитета. По предварительным данным, у пострадавших диагностирован гастроэнтероколит.
Подмосковные больницы приняли 34 пациента из Красногорска с отравлением