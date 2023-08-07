Эксперт прокомментировал освобождение митрополита Павла из-под стражи
Игнатенко: в освобождении митрополита Павла не исключается военно-политический контекст
© AP Photo / Mstyslav ChenovНаместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел в зале суда в Киеве
© AP Photo / Mstyslav Chenov
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел в зале суда в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Освобождение наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла из-под стражи объясняется целым рядом причин, в том числе не исключается военно-политический контекст, рассказал РИА Новости в понедельник президент Института религии и политики Антон Игнатенко.
Ранее РИА Новости сообщало, что наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел в понедельник был освобожден из-под стражи, об этом проинформировал его адвокат протоиерей Никита Чекман у себя в телеграм-канале. За митрополита был внесен залог в 33 миллиона гривен (около 900 тысяч долларов).
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"На освобождение митрополита Павла влияет широкий военно-политический контекст, застой на фронте, невнятные итоги саммита в Джидде, а также контакты по возобновлению Черноморской зерновой сделки (к возобновлению зерновой сделки призывали папа Франциск и Всемирный совет церквей). Также звучат призывы к гуманному отношению к УПЦ и лично митрополиту Павлу. На этом фоне (и для контраста с сегодняшним приговором на 5 лет митрополиту Тульчинскому Ионафану) украинские власти могли посчитать правильным отнестись к Павлу помягче", - сообщил Игнатенко.
Он отметил, что в данном случае не исключена и "определенная хитрость", ведь митрополиту Павлу назначили очень большой залог - почти миллион долларов США.
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"Украинские блогеры уже начали задавать вопрос: "А откуда у монаха такие деньги?". Но адвокат митрополита пояснил, что деньги собирали среди верующих", - сообщил Игнатенко, добавив, что сейчас неплохой момент, чтобы "все стороны проявили добрую волю, хотя бы в гуманитарных вопросах".
Соломенский районный суд Киева 14 июля изменил меру пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу с домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью залога в 33 миллиона гривен (893,5 тысячи долларов). Как заявил митрополит Павел, украинские власти преследуют его за религиозные убеждения. По словам архиерея, власти требовали от него "пойти на компромисс" и признать раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Также СМИ сообщили, что ему предлагали снять все обвинения, если монахи Киево-Печерской лавры перейдут в ПЦУ. Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал ООН, ОБСЕ и глав церквей, в том числе папу Римского Франциска, принять меры в защиту наместника Киево-Печерской лавры.
Митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан решением Винницкого горсуда Украины приговорен к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества, сообщили в понедельник украинские СМИ. Иерарху вменили в вину оправдание СВО, попытку свержения конституционного строя, посягательство на территориальную целостность Украины и критику церковного раскола. Отмечается, что до вступления приговора в силу митрополит будет находиться под домашним арестом.