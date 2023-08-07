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Эксперт прокомментировал освобождение митрополита Павла из-под стражи - РИА Новости, 07.08.2023
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Религия
 
23:37 07.08.2023
https://ria.ru/20230807/osvobozhdenie-1888751130.html
Эксперт прокомментировал освобождение митрополита Павла из-под стражи
Эксперт прокомментировал освобождение митрополита Павла из-под стражи - РИА Новости, 07.08.2023
Эксперт прокомментировал освобождение митрополита Павла из-под стражи
Освобождение наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла из-под стражи объясняется целым рядом причин, в том числе не исключается военно-политический... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T23:37
2023-08-07T23:37
религия
украина
франциск (хорхе марио бергольо)
джидда
сша
всемирный совет церквей
православная церковь украины (пцу)
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Освобождение наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла из-под стражи объясняется целым рядом причин, в том числе не исключается военно-политический контекст, рассказал РИА Новости в понедельник президент Института религии и политики Антон Игнатенко. Ранее РИА Новости сообщало, что наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел в понедельник был освобожден из-под стражи, об этом проинформировал его адвокат протоиерей Никита Чекман у себя в телеграм-канале. За митрополита был внесен залог в 33 миллиона гривен (около 900 тысяч долларов). "На освобождение митрополита Павла влияет широкий военно-политический контекст, застой на фронте, невнятные итоги саммита в Джидде, а также контакты по возобновлению Черноморской зерновой сделки (к возобновлению зерновой сделки призывали папа Франциск и Всемирный совет церквей). Также звучат призывы к гуманному отношению к УПЦ и лично митрополиту Павлу. На этом фоне (и для контраста с сегодняшним приговором на 5 лет митрополиту Тульчинскому Ионафану) украинские власти могли посчитать правильным отнестись к Павлу помягче", - сообщил Игнатенко. Он отметил, что в данном случае не исключена и "определенная хитрость", ведь митрополиту Павлу назначили очень большой залог - почти миллион долларов США. "Украинские блогеры уже начали задавать вопрос: "А откуда у монаха такие деньги?". Но адвокат митрополита пояснил, что деньги собирали среди верующих", - сообщил Игнатенко, добавив, что сейчас неплохой момент, чтобы "все стороны проявили добрую волю, хотя бы в гуманитарных вопросах". Соломенский районный суд Киева 14 июля изменил меру пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу с домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью залога в 33 миллиона гривен (893,5 тысячи долларов). Как заявил митрополит Павел, украинские власти преследуют его за религиозные убеждения. По словам архиерея, власти требовали от него "пойти на компромисс" и признать раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Также СМИ сообщили, что ему предлагали снять все обвинения, если монахи Киево-Печерской лавры перейдут в ПЦУ. Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал ООН, ОБСЕ и глав церквей, в том числе папу Римского Франциска, принять меры в защиту наместника Киево-Печерской лавры. Митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан решением Винницкого горсуда Украины приговорен к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества, сообщили в понедельник украинские СМИ. Иерарху вменили в вину оправдание СВО, попытку свержения конституционного строя, посягательство на территориальную целостность Украины и критику церковного раскола. Отмечается, что до вступления приговора в силу митрополит будет находиться под домашним арестом.
https://ria.ru/20230807/obvineniya-1888742328.html
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украина
джидда
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украина, франциск (хорхе марио бергольо), джидда, сша, всемирный совет церквей, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц, оон, религия
Религия, Украина, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Джидда, США, Всемирный совет церквей, Православная церковь Украины (ПЦУ), Ситуация вокруг УПЦ, ООН, Религия
Эксперт прокомментировал освобождение митрополита Павла из-под стражи

Игнатенко: в освобождении митрополита Павла не исключается военно-политический контекст

© AP Photo / Mstyslav ChenovНаместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел в зале суда в Киеве
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел в зале суда в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© AP Photo / Mstyslav Chenov
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел в зале суда в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Освобождение наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла из-под стражи объясняется целым рядом причин, в том числе не исключается военно-политический контекст, рассказал РИА Новости в понедельник президент Института религии и политики Антон Игнатенко.
Ранее РИА Новости сообщало, что наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел в понедельник был освобожден из-под стражи, об этом проинформировал его адвокат протоиерей Никита Чекман у себя в телеграм-канале. За митрополита был внесен залог в 33 миллиона гривен (около 900 тысяч долларов).
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
Патриарх Кирилл осудил обвинения в отношении митрополита УПЦ Ионафана
Вчера, 21:55
«
"На освобождение митрополита Павла влияет широкий военно-политический контекст, застой на фронте, невнятные итоги саммита в Джидде, а также контакты по возобновлению Черноморской зерновой сделки (к возобновлению зерновой сделки призывали папа Франциск и Всемирный совет церквей). Также звучат призывы к гуманному отношению к УПЦ и лично митрополиту Павлу. На этом фоне (и для контраста с сегодняшним приговором на 5 лет митрополиту Тульчинскому Ионафану) украинские власти могли посчитать правильным отнестись к Павлу помягче", - сообщил Игнатенко.
Он отметил, что в данном случае не исключена и "определенная хитрость", ведь митрополиту Павлу назначили очень большой залог - почти миллион долларов США.
«
"Украинские блогеры уже начали задавать вопрос: "А откуда у монаха такие деньги?". Но адвокат митрополита пояснил, что деньги собирали среди верующих", - сообщил Игнатенко, добавив, что сейчас неплохой момент, чтобы "все стороны проявили добрую волю, хотя бы в гуманитарных вопросах".
Соломенский районный суд Киева 14 июля изменил меру пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу с домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью залога в 33 миллиона гривен (893,5 тысячи долларов). Как заявил митрополит Павел, украинские власти преследуют его за религиозные убеждения. По словам архиерея, власти требовали от него "пойти на компромисс" и признать раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Также СМИ сообщили, что ему предлагали снять все обвинения, если монахи Киево-Печерской лавры перейдут в ПЦУ. Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал ООН, ОБСЕ и глав церквей, в том числе папу Римского Франциска, принять меры в защиту наместника Киево-Печерской лавры.
Митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан решением Винницкого горсуда Украины приговорен к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества, сообщили в понедельник украинские СМИ. Иерарху вменили в вину оправдание СВО, попытку свержения конституционного строя, посягательство на территориальную целостность Украины и критику церковного раскола. Отмечается, что до вступления приговора в силу митрополит будет находиться под домашним арестом.
Митрополит Павел после освобождения из-под стражи - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
Адвокат УПЦ заявил о препятствовании сбору денег на залог митрополита Павла
Вчера, 19:26
 
РелигияУкраинаФранциск (Хорхе Марио Бергольо)ДжиддаСШАВсемирный совет церквейПравославная церковь Украины (ПЦУ)Ситуация вокруг УПЦООНРелигия
 
 
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