https://ria.ru/20230807/orenburzhe-1888578966.html

Оренбуржье через год примет Всероссийскую робототехническую олимпиаду

Оренбуржье через год примет Всероссийскую робототехническую олимпиаду - РИА Новости, 07.08.2023

Оренбуржье через год примет Всероссийскую робототехническую олимпиаду

Летом 2024 году в Оренбуржье пройдет финал XXI Всероссийской робототехнической олимпиады, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области. РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T11:35

2023-08-07T11:35

2023-08-07T11:35

оренбургская область

денис паслер

кванториум

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ОРЕНБУРГ, 7 авг - РИА Новости. Летом 2024 году в Оренбуржье пройдет финал XXI Всероссийской робототехнической олимпиады, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области. На несколько дней регион превратится в лабораторию по созданию роботов. Школьники и студенты смогут проявить свои знания и способности в инженерно-технической области и презентовать лучшие решения практических задач. Деловая программа соберет экспертов, которые обсудят тенденции развития отрасли и расскажут о новейших разработках. Следить за соревнованиями будут представители компаний-работодателей, говорится в сообщении. По данным властей региона в Оренбургской области в последние годы робототехническое направление активно развивается. В мае 2023 года открылось региональное отделение Федерации спортивного программирования. Также реализуется программа популяризации IT-специальностей среди молодежи, федеральные проекты "Код будущего", "Урок цифры", "Цифровые кафедры". Оренбургские школьники работают в качестве стажеров-инженеров в проектах по созданию систем искусственного интеллекта для федеральных и региональных органов власти, корпоративных структур. "В Оренбургской области формируется современная образовательная среда с инновационными площадками, в том числе в сфере IT и искусственного интеллекта. Работают "Точки роста", "Лицей Академии Яндекса", технопарк "Кванториум", центры цифрового развития IT-куб, Центр выявления и поддержки одаренных детей "Гагарин". Весной у нас состоялся первый региональный чемпионат по спортивному программированию и робототехнике, в котором участвовали почти три тысячи человек. Поэтому летом следующего года нам доверено право провести у себя финал Всероссийской олимпиады – созданная в регионе база позволяет организовать событие на высшем уровне", – приводит пресс-служба слова губернатора области Дениса Паслера.

https://ria.ru/20230804/postavschiki-1888186567.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

денис паслер, кванториум