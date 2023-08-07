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Оренбуржье через год примет Всероссийскую робототехническую олимпиаду - РИА Новости, 07.08.2023
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Оренбургская область
Оренбургская область
 
11:35 07.08.2023
https://ria.ru/20230807/orenburzhe-1888578966.html
Оренбуржье через год примет Всероссийскую робототехническую олимпиаду
Оренбуржье через год примет Всероссийскую робототехническую олимпиаду - РИА Новости, 07.08.2023
Оренбуржье через год примет Всероссийскую робототехническую олимпиаду
Летом 2024 году в Оренбуржье пройдет финал XXI Всероссийской робототехнической олимпиады, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области. РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T11:35
2023-08-07T11:35
оренбургская область
денис паслер
кванториум
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ОРЕНБУРГ, 7 авг - РИА Новости. Летом 2024 году в Оренбуржье пройдет финал XXI Всероссийской робототехнической олимпиады, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области. На несколько дней регион превратится в лабораторию по созданию роботов. Школьники и студенты смогут проявить свои знания и способности в инженерно-технической области и презентовать лучшие решения практических задач. Деловая программа соберет экспертов, которые обсудят тенденции развития отрасли и расскажут о новейших разработках. Следить за соревнованиями будут представители компаний-работодателей, говорится в сообщении. По данным властей региона в Оренбургской области в последние годы робототехническое направление активно развивается. В мае 2023 года открылось региональное отделение Федерации спортивного программирования. Также реализуется программа популяризации IT-специальностей среди молодежи, федеральные проекты "Код будущего", "Урок цифры", "Цифровые кафедры". Оренбургские школьники работают в качестве стажеров-инженеров в проектах по созданию систем искусственного интеллекта для федеральных и региональных органов власти, корпоративных структур. "В Оренбургской области формируется современная образовательная среда с инновационными площадками, в том числе в сфере IT и искусственного интеллекта. Работают "Точки роста", "Лицей Академии Яндекса", технопарк "Кванториум", центры цифрового развития IT-куб, Центр выявления и поддержки одаренных детей "Гагарин". Весной у нас состоялся первый региональный чемпионат по спортивному программированию и робототехнике, в котором участвовали почти три тысячи человек. Поэтому летом следующего года нам доверено право провести у себя финал Всероссийской олимпиады – созданная в регионе база позволяет организовать событие на высшем уровне", – приводит пресс-служба слова губернатора области Дениса Паслера.
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денис паслер, кванториум
Оренбургская область, Денис Паслер, Кванториум

Оренбуржье через год примет Всероссийскую робототехническую олимпиаду

© Фото : Правительство Оренбургской областиОренбуржье примет финал XXI Всероссийской робототехнической олимпиады летом 2024 года
Оренбуржье примет финал XXI Всероссийской робототехнической олимпиады летом 2024 года - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© Фото : Правительство Оренбургской области
Оренбуржье примет финал XXI Всероссийской робототехнической олимпиады летом 2024 года
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ОРЕНБУРГ, 7 авг - РИА Новости. Летом 2024 году в Оренбуржье пройдет финал XXI Всероссийской робототехнической олимпиады, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.
На несколько дней регион превратится в лабораторию по созданию роботов. Школьники и студенты смогут проявить свои знания и способности в инженерно-технической области и презентовать лучшие решения практических задач. Деловая программа соберет экспертов, которые обсудят тенденции развития отрасли и расскажут о новейших разработках. Следить за соревнованиями будут представители компаний-работодателей, говорится в сообщении.
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4 августа, 14:46
По данным властей региона в Оренбургской области в последние годы робототехническое направление активно развивается. В мае 2023 года открылось региональное отделение Федерации спортивного программирования. Также реализуется программа популяризации IT-специальностей среди молодежи, федеральные проекты "Код будущего", "Урок цифры", "Цифровые кафедры". Оренбургские школьники работают в качестве стажеров-инженеров в проектах по созданию систем искусственного интеллекта для федеральных и региональных органов власти, корпоративных структур.
"В Оренбургской области формируется современная образовательная среда с инновационными площадками, в том числе в сфере IT и искусственного интеллекта. Работают "Точки роста", "Лицей Академии Яндекса", технопарк "Кванториум", центры цифрового развития IT-куб, Центр выявления и поддержки одаренных детей "Гагарин". Весной у нас состоялся первый региональный чемпионат по спортивному программированию и робототехнике, в котором участвовали почти три тысячи человек. Поэтому летом следующего года нам доверено право провести у себя финал Всероссийской олимпиады – созданная в регионе база позволяет организовать событие на высшем уровне", – приводит пресс-служба слова губернатора области Дениса Паслера.
 
Оренбургская областьДенис ПаслерКванториум
 
 
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