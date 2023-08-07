https://ria.ru/20230807/opasnost-1888700767.html

В Воронежской области объявили высокую пожарную опасность из-за жары

В Воронежской области объявили высокую пожарную опасность из-за жары - РИА Новости, 07.08.2023

В Воронежской области объявили высокую пожарную опасность из-за жары

Спасатели объявили в более чем половине районов Воронежской области высокую пожарную опасность из-за сильной жары, сообщило главное управление МЧС РФ по... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T17:36

2023-08-07T17:36

2023-08-07T17:36

происшествия

воронежская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

жилье

россия

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ВОРОНЕЖ, 7 авг - РИА Новости. Спасатели объявили в более чем половине районов Воронежской области высокую пожарную опасность из-за сильной жары, сообщило главное управление МЧС РФ по региону. Ранее спасатели объявили в регионе штормовое предупреждение на выходные и понедельник из-за 37-градусной жары. "По условиям погоды на территории 19 муниципальных образований области установился IV класс пожарной опасности (высокая степень пожарной опасности), на остальной территории области наблюдается III класс (средняя степень пожарной опасности)", - говорится в сообщении. В Воронежской области 31 муниципальный район и три городских округа. Сейчас в регионе 34 градуса. Воронежская область сильно пострадала от природных пожаров летом 2010 года. Огонь уничтожил в регионе около 20 тысяч гектаров леса. Сгорели 309 жилых домов и более 800 надворных построек в 21 населенном пункте. Без жилья остались 720 человек (359 семей), шесть человек погибли. Ущерб от пожаров составил порядка 1,5 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20230724/opasnost-1885871972.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230731/pozhar-1887379569.html

воронежская область

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происшествия, воронежская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), жилье, россия