https://ria.ru/20230807/opasnost-1888700767.html
В Воронежской области объявили высокую пожарную опасность из-за жары
В Воронежской области объявили высокую пожарную опасность из-за жары - РИА Новости, 07.08.2023
В Воронежской области объявили высокую пожарную опасность из-за жары
Спасатели объявили в более чем половине районов Воронежской области высокую пожарную опасность из-за сильной жары, сообщило главное управление МЧС РФ по... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T17:36
2023-08-07T17:36
2023-08-07T17:36
происшествия
воронежская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
жилье
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/04/1836182203_0:185:2984:1864_1920x0_80_0_0_89c6ca621765dac45a9e37134c349c4a.jpg
ВОРОНЕЖ, 7 авг - РИА Новости. Спасатели объявили в более чем половине районов Воронежской области высокую пожарную опасность из-за сильной жары, сообщило главное управление МЧС РФ по региону. Ранее спасатели объявили в регионе штормовое предупреждение на выходные и понедельник из-за 37-градусной жары. "По условиям погоды на территории 19 муниципальных образований области установился IV класс пожарной опасности (высокая степень пожарной опасности), на остальной территории области наблюдается III класс (средняя степень пожарной опасности)", - говорится в сообщении. В Воронежской области 31 муниципальный район и три городских округа. Сейчас в регионе 34 градуса. Воронежская область сильно пострадала от природных пожаров летом 2010 года. Огонь уничтожил в регионе около 20 тысяч гектаров леса. Сгорели 309 жилых домов и более 800 надворных построек в 21 населенном пункте. Без жилья остались 720 человек (359 семей), шесть человек погибли. Ущерб от пожаров составил порядка 1,5 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20230724/opasnost-1885871972.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230731/pozhar-1887379569.html
воронежская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/04/1836182203_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_62b289ddf6a5bf7acf8a33231d3b9ba9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронежская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), жилье, россия
Происшествия, Воронежская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Жилье, Россия
В Воронежской области объявили высокую пожарную опасность из-за жары
В Воронежской области спасатели объявили высокую пожарную опасность из-за сильной жары
ВОРОНЕЖ, 7 авг - РИА Новости. Спасатели объявили в более чем половине районов Воронежской области высокую пожарную опасность из-за сильной жары, сообщило главное управление МЧС РФ по региону.
Ранее спасатели объявили в регионе штормовое предупреждение на выходные и понедельник из-за 37-градусной жары.
Жителей северной части Сахалина предупредили о высокой пожарной опасности
«
"По условиям погоды на территории 19 муниципальных образований области установился IV класс пожарной опасности (высокая степень пожарной опасности), на остальной территории области наблюдается III класс (средняя степень пожарной опасности)", - говорится в сообщении.
В Воронежской области 31 муниципальный район и три городских округа.
Сейчас в регионе 34 градуса.
Воронежская область сильно пострадала от природных пожаров летом 2010 года. Огонь уничтожил в регионе около 20 тысяч гектаров леса. Сгорели 309 жилых домов и более 800 надворных построек в 21 населенном пункте. Без жилья остались 720 человек (359 семей), шесть человек погибли. Ущерб от пожаров составил порядка 1,5 миллиарда рублей.
Второй класс пожарной опасности прогнозируется в Подмосковье