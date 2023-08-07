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В Воронежской области объявили высокую пожарную опасность из-за жары - РИА Новости, 07.08.2023
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17:36 07.08.2023
https://ria.ru/20230807/opasnost-1888700767.html
В Воронежской области объявили высокую пожарную опасность из-за жары
В Воронежской области объявили высокую пожарную опасность из-за жары - РИА Новости, 07.08.2023
В Воронежской области объявили высокую пожарную опасность из-за жары
Спасатели объявили в более чем половине районов Воронежской области высокую пожарную опасность из-за сильной жары, сообщило главное управление МЧС РФ по... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T17:36
2023-08-07T17:36
происшествия
воронежская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
жилье
россия
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ВОРОНЕЖ, 7 авг - РИА Новости. Спасатели объявили в более чем половине районов Воронежской области высокую пожарную опасность из-за сильной жары, сообщило главное управление МЧС РФ по региону. Ранее спасатели объявили в регионе штормовое предупреждение на выходные и понедельник из-за 37-градусной жары. "По условиям погоды на территории 19 муниципальных образований области установился IV класс пожарной опасности (высокая степень пожарной опасности), на остальной территории области наблюдается III класс (средняя степень пожарной опасности)", - говорится в сообщении. В Воронежской области 31 муниципальный район и три городских округа. Сейчас в регионе 34 градуса. Воронежская область сильно пострадала от природных пожаров летом 2010 года. Огонь уничтожил в регионе около 20 тысяч гектаров леса. Сгорели 309 жилых домов и более 800 надворных построек в 21 населенном пункте. Без жилья остались 720 человек (359 семей), шесть человек погибли. Ущерб от пожаров составил порядка 1,5 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20230724/opasnost-1885871972.html
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происшествия, воронежская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), жилье, россия
Происшествия, Воронежская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Жилье, Россия
В Воронежской области объявили высокую пожарную опасность из-за жары

В Воронежской области спасатели объявили высокую пожарную опасность из-за сильной жары

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСпасатели МЧС
Спасатели МЧС - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Спасатели МЧС. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 7 авг - РИА Новости. Спасатели объявили в более чем половине районов Воронежской области высокую пожарную опасность из-за сильной жары, сообщило главное управление МЧС РФ по региону.
Ранее спасатели объявили в регионе штормовое предупреждение на выходные и понедельник из-за 37-градусной жары.
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«
"По условиям погоды на территории 19 муниципальных образований области установился IV класс пожарной опасности (высокая степень пожарной опасности), на остальной территории области наблюдается III класс (средняя степень пожарной опасности)", - говорится в сообщении.
В Воронежской области 31 муниципальный район и три городских округа.
Сейчас в регионе 34 градуса.
Воронежская область сильно пострадала от природных пожаров летом 2010 года. Огонь уничтожил в регионе около 20 тысяч гектаров леса. Сгорели 309 жилых домов и более 800 надворных построек в 21 населенном пункте. Без жилья остались 720 человек (359 семей), шесть человек погибли. Ущерб от пожаров составил порядка 1,5 миллиарда рублей.
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