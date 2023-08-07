https://ria.ru/20230807/obvineniya-1888742328.html

Патриарх Кирилл осудил обвинения в отношении митрополита УПЦ Ионафана

Патриарх Кирилл осудил обвинения в отношении митрополита УПЦ Ионафана - РИА Новости, 07.08.2023

Патриарх Кирилл осудил обвинения в отношении митрополита УПЦ Ионафана

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с заявлением в связи с вынесением украинским судом обвинительного приговора митрополиту Тульчинскому и... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T21:55

2023-08-07T21:55

2023-08-07T23:32

украина

патриарх кирилл (владимир гундяев)

московская патриархия

ситуация вокруг упц

русская православная церковь

религия

религия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847591736_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9b47df4e1228e93b0c1aca2b69d87571.jpg

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с заявлением в связи с вынесением украинским судом обвинительного приговора митрополиту Тульчинскому и Брацлавскому Ионафану, назвав решение суда абсурдным и нарушающим религиозную свободу, сообщает сайт Московской патриархии. Митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан решением Винницкого горсуда Украины приговорен к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества, сообщили в понедельник украинские СМИ. Иерарху вменили в вину оправдание СВО, попытку свержения конституционного строя, посягательство на территориальную целостность Украины и критику церковного раскола. Отмечается, что до вступления приговора в силу митрополит будет находиться под домашним арестом. "7 августа Винницким городским судом вынесен приговор в отношении правящего архиерея Тульчинской и Брацлавской епархии УПЦ митрополита Ионафана (Елецких). Этому беззаконному решению предшествовали многочисленные попытки оказать давление на Владыку Ионафана, который, несмотря ни на что, оставался верен своей Церкви и собратьям по вере Христовой… Пожилой и тяжело больной архиерей приговорен к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества по абсурдным обвинениям. В этом продиктованном ненавистью к УПЦ судебном решении мы видим очередной акт вопиющего нарушения религиозной свободы, пример гонений на веру", - говорится к тексте заявление патриарха Кирилла. По словам предстоятеля РПЦ, все эти обвинения абсолютно ничтожны, а так называемые доказательства сфальсифицированы.

https://ria.ru/20230807/patriarkh-1888738599.html

https://ria.ru/20230807/advokat-1888721231.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, патриарх кирилл (владимир гундяев), московская патриархия, ситуация вокруг упц, русская православная церковь, религия