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Патриарх Кирилл осудил обвинения в отношении митрополита УПЦ Ионафана - РИА Новости, 07.08.2023
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Религия
 
21:55 07.08.2023 (обновлено: 23:32 07.08.2023)
https://ria.ru/20230807/obvineniya-1888742328.html
Патриарх Кирилл осудил обвинения в отношении митрополита УПЦ Ионафана
Патриарх Кирилл осудил обвинения в отношении митрополита УПЦ Ионафана - РИА Новости, 07.08.2023
Патриарх Кирилл осудил обвинения в отношении митрополита УПЦ Ионафана
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с заявлением в связи с вынесением украинским судом обвинительного приговора митрополиту Тульчинскому и... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T21:55
2023-08-07T23:32
украина
патриарх кирилл (владимир гундяев)
московская патриархия
ситуация вокруг упц
русская православная церковь
религия
религия
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с заявлением в связи с вынесением украинским судом обвинительного приговора митрополиту Тульчинскому и Брацлавскому Ионафану, назвав решение суда абсурдным и нарушающим религиозную свободу, сообщает сайт Московской патриархии. Митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан решением Винницкого горсуда Украины приговорен к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества, сообщили в понедельник украинские СМИ. Иерарху вменили в вину оправдание СВО, попытку свержения конституционного строя, посягательство на территориальную целостность Украины и критику церковного раскола. Отмечается, что до вступления приговора в силу митрополит будет находиться под домашним арестом. "7 августа Винницким городским судом вынесен приговор в отношении правящего архиерея Тульчинской и Брацлавской епархии УПЦ митрополита Ионафана (Елецких). Этому беззаконному решению предшествовали многочисленные попытки оказать давление на Владыку Ионафана, который, несмотря ни на что, оставался верен своей Церкви и собратьям по вере Христовой… Пожилой и тяжело больной архиерей приговорен к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества по абсурдным обвинениям. В этом продиктованном ненавистью к УПЦ судебном решении мы видим очередной акт вопиющего нарушения религиозной свободы, пример гонений на веру", - говорится к тексте заявление патриарха Кирилла. По словам предстоятеля РПЦ, все эти обвинения абсолютно ничтожны, а так называемые доказательства сфальсифицированы.
https://ria.ru/20230807/patriarkh-1888738599.html
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украина, патриарх кирилл (владимир гундяев), московская патриархия, ситуация вокруг упц, русская православная церковь, религия
Украина, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Московская Патриархия, Ситуация вокруг УПЦ, Русская православная церковь, Религия, Религия
Патриарх Кирилл осудил обвинения в отношении митрополита УПЦ Ионафана

Патриарх Кирилл назвал абсурдными обвинения в отношении митрополита УПЦ Ионафана

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл . Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с заявлением в связи с вынесением украинским судом обвинительного приговора митрополиту Тульчинскому и Брацлавскому Ионафану, назвав решение суда абсурдным и нарушающим религиозную свободу, сообщает сайт Московской патриархии.
Митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан решением Винницкого горсуда Украины приговорен к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества, сообщили в понедельник украинские СМИ. Иерарху вменили в вину оправдание СВО, попытку свержения конституционного строя, посягательство на территориальную целостность Украины и критику церковного раскола. Отмечается, что до вступления приговора в силу митрополит будет находиться под домашним арестом.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
Патриарх Кирилл призвал обратить внимание на попытки Киева уничтожить УПЦ
Вчера, 21:28
«
"7 августа Винницким городским судом вынесен приговор в отношении правящего архиерея Тульчинской и Брацлавской епархии УПЦ митрополита Ионафана (Елецких). Этому беззаконному решению предшествовали многочисленные попытки оказать давление на Владыку Ионафана, который, несмотря ни на что, оставался верен своей Церкви и собратьям по вере Христовой… Пожилой и тяжело больной архиерей приговорен к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества по абсурдным обвинениям. В этом продиктованном ненавистью к УПЦ судебном решении мы видим очередной акт вопиющего нарушения религиозной свободы, пример гонений на веру", - говорится к тексте заявление патриарха Кирилла.
По словам предстоятеля РПЦ, все эти обвинения абсолютно ничтожны, а так называемые доказательства сфальсифицированы.
Митрополит Павел после освобождения из-под стражи - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
Адвокат УПЦ заявил о препятствовании сбору денег на залог митрополита Павла
Вчера, 19:26
 
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