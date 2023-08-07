https://ria.ru/20230807/obstrely-1888636362.html

Интенсивность обстрелов Белгородской области снизилась на 35 процентов

Интенсивность обстрелов Белгородской области снизилась на 35 процентов - РИА Новости, 07.08.2023

Интенсивность обстрелов Белгородской области снизилась на 35 процентов

За последние сутки украинские военные провели не менее 66 обстрелов по территории Белгородской области, этот показатель на 35% ниже среднего уровня обстрелов в... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T14:14

2023-08-07T14:14

2023-08-07T14:14

специальная военная операция на украине

белгородская область

украина

белгородский район

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 7 авг – РИА Новости. За последние сутки украинские военные провели не менее 66 обстрелов по территории Белгородской области, этот показатель на 35% ниже среднего уровня обстрелов в августе, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.В понедельник в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе в воскресенье, 6 августа. Пять приграничных районов оказались под обстрелом со стороны Украины, кроме этого, два человека получили осколочные ранения при наезде комбайна на взрывоопасный предмет в районе села Козинка Грайворонского округа. Общее количество выпущенных снарядов составило 66. Если сравнить среднее число обстрелов в регионе за первые пять дней августа, которое составляет 102 снаряда в сутки, то можно сказать, что в воскресенье интенсивность обстрелов снизилась на 35%. "В Белгородском районе по селам Журавлевка и Щетиновка выпущено шесть и два артиллерийских снаряда соответственно. В селе Солнцевка с беспилотника сброшено одно взрывное устройство… В Борисовском районе под минометный обстрел попала окраина села Богун-Городок – установлено 8 прилетов", - написал Гладков. Он добавил, что по хутору Бабка, который находится в Валуйском городском округе, было выпущено 4 минометных снаряда. В Краснояружском районе 6 раз из артиллерии обстреляно село Репяховка, повреждения получили 2 домовладения и линия электропередачи. Также под артиллерийский обстрел попала территория между селами Колотиловка и Репяховка – установлено 10 прилетов. "В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 10 минометных снарядов, по селу Муром – 4 артиллерийских снаряда, по посёлку Ленинский и хутору Бондаренков – 4 и 3 минометных снаряда соответственно. Село Середа обстреляли из миномета и гранатомета – установлено 5 минометных снарядов и три гранатометных выстрела", - уточнил глава области. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.

https://ria.ru/20230712/zapad-1883764144.html

https://ria.ru/20230807/moment-1888595586.html

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белгородская область, украина, белгородский район, вячеслав гладков