Рейтинг@Mail.ru
Интенсивность обстрелов Белгородской области снизилась на 35 процентов - РИА Новости, 07.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:14 07.08.2023
https://ria.ru/20230807/obstrely-1888636362.html
Интенсивность обстрелов Белгородской области снизилась на 35 процентов
Интенсивность обстрелов Белгородской области снизилась на 35 процентов - РИА Новости, 07.08.2023
Интенсивность обстрелов Белгородской области снизилась на 35 процентов
За последние сутки украинские военные провели не менее 66 обстрелов по территории Белгородской области, этот показатель на 35% ниже среднего уровня обстрелов в... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T14:14
2023-08-07T14:14
специальная военная операция на украине
белгородская область
украина
белгородский район
вячеслав гладков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580093972_0:194:3067:1919_1920x0_80_0_0_c1840e802da2b1c6cee5ddaab2597d7e.jpg
БЕЛГОРОД, 7 авг – РИА Новости. За последние сутки украинские военные провели не менее 66 обстрелов по территории Белгородской области, этот показатель на 35% ниже среднего уровня обстрелов в августе, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.В понедельник в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе в воскресенье, 6 августа. Пять приграничных районов оказались под обстрелом со стороны Украины, кроме этого, два человека получили осколочные ранения при наезде комбайна на взрывоопасный предмет в районе села Козинка Грайворонского округа. Общее количество выпущенных снарядов составило 66. Если сравнить среднее число обстрелов в регионе за первые пять дней августа, которое составляет 102 снаряда в сутки, то можно сказать, что в воскресенье интенсивность обстрелов снизилась на 35%. "В Белгородском районе по селам Журавлевка и Щетиновка выпущено шесть и два артиллерийских снаряда соответственно. В селе Солнцевка с беспилотника сброшено одно взрывное устройство… В Борисовском районе под минометный обстрел попала окраина села Богун-Городок – установлено 8 прилетов", - написал Гладков. Он добавил, что по хутору Бабка, который находится в Валуйском городском округе, было выпущено 4 минометных снаряда. В Краснояружском районе 6 раз из артиллерии обстреляно село Репяховка, повреждения получили 2 домовладения и линия электропередачи. Также под артиллерийский обстрел попала территория между селами Колотиловка и Репяховка – установлено 10 прилетов. "В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 10 минометных снарядов, по селу Муром – 4 артиллерийских снаряда, по посёлку Ленинский и хутору Бондаренков – 4 и 3 минометных снаряда соответственно. Село Середа обстреляли из миномета и гранатомета – установлено 5 минометных снарядов и три гранатометных выстрела", - уточнил глава области. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.
https://ria.ru/20230712/zapad-1883764144.html
https://ria.ru/20230807/moment-1888595586.html
белгородская область
украина
белгородский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580093972_87:0:2816:2047_1920x0_80_0_0_5edd5c3adcffe2aabbe7dc4746ec4dc5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, украина, белгородский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Украина, Белгородский район, Вячеслав Гладков
Интенсивность обстрелов Белгородской области снизилась на 35 процентов

Губернатор Гладков сообщил, что ВСУ за сутки выпустили 66 снарядов по Белгородской области

© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в медиабанк
Осколки снарядов. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 7 авг – РИА Новости. За последние сутки украинские военные провели не менее 66 обстрелов по территории Белгородской области, этот показатель на 35% ниже среднего уровня обстрелов в августе, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
В понедельник в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе в воскресенье, 6 августа. Пять приграничных районов оказались под обстрелом со стороны Украины, кроме этого, два человека получили осколочные ранения при наезде комбайна на взрывоопасный предмет в районе села Козинка Грайворонского округа. Общее количество выпущенных снарядов составило 66. Если сравнить среднее число обстрелов в регионе за первые пять дней августа, которое составляет 102 снаряда в сутки, то можно сказать, что в воскресенье интенсивность обстрелов снизилась на 35%.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
Захарова заявила, что Западу на Украине важнее убивать, чем охранять
12 июля, 15:27
Белгородском районе по селам Журавлевка и Щетиновка выпущено шесть и два артиллерийских снаряда соответственно. В селе Солнцевка с беспилотника сброшено одно взрывное устройство… В Борисовском районе под минометный обстрел попала окраина села Богун-Городок – установлено 8 прилетов", - написал Гладков.
Он добавил, что по хутору Бабка, который находится в Валуйском городском округе, было выпущено 4 минометных снаряда. В Краснояружском районе 6 раз из артиллерии обстреляно село Репяховка, повреждения получили 2 домовладения и линия электропередачи. Также под артиллерийский обстрел попала территория между селами Колотиловка и Репяховка – установлено 10 прилетов.
"В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 10 минометных снарядов, по селу Муром – 4 артиллерийских снаряда, по посёлку Ленинский и хутору Бондаренков – 4 и 3 минометных снаряда соответственно. Село Середа обстреляли из миномета и гранатомета – установлено 5 минометных снарядов и три гранатометных выстрела", - уточнил глава области.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
"На грани краха". В США сообщили о переломном моменте на Украине
Вчера, 12:27
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьУкраинаБелгородский районВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала