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Украинские военные обстреляли Донецк и Ясиноватский район
Украинские военные обстреляли Донецк и Ясиноватский район - РИА Новости, 07.08.2023
Украинские военные обстреляли Донецк и Ясиноватский район
Украинские войска выпустили семь снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку и Ясиноватскому району, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T18:14
2023-08-07T18:14
2023-08-07T18:14
специальная военная операция на украине
донецк
украина
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили семь снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку и Ясиноватскому району, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.25 - населенный пункт Семёновка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 14.55 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства. Куйбышевский район находится в западной части Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецк, украина, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Украина, НАТО, СЦКК
Украинские военные обстреляли Донецк и Ясиноватский район
СЦКК ДНР: украинские военные выпустили семь снарядов по Донецку и Ясиноватскому району